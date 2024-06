Berlin. Der CDU-Politiker wurde 85 Jahre alt. Töpfer gehörte jahrelang dem Kabinett des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl an.

Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer ist tot. Das berichten die „Neue Westfälische“ und das „Westfalen-Blatt“. Der CDU-Politiker wurde 85 Jahre alt. Töpfer starb den Berichten zufolge bereits am 8. Juni nach einem Sturz auf einer Veranstaltung in München. Er gehörte jahrelang dem Kabinett des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl an. Eine Sprecherin der Bundes-CDU bestätigte, dass Töpfer am Samstag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben sei.

