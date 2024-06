New York. Donald Trump muss in New York bei der Bewährungsbehörde vorsprechen. Der Bericht ist wichtig für das Urteil im Schweigegeldprozess.

Laut dem Nachrichtensender CNN habe der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Montag sein Gespräch vor der Urteilsverkündung mit der New Yorker Bewährungsbehörde abgeschlossen. Nachdem er letzten Monat im Schweigegeld-Prozess verurteilt worden war, sagte eine mit dem Verfahren vertraute Quelle gegenüber CNN.

„Präsident Trump hat heute früh ein Routineinterview mit der New Yorker Bewährungsbehörde abgeschlossen. Das Interview verlief ereignislos und dauerte weniger als dreißig Minuten“, sagte die Quelle CNN und fügte laut dem Nachrichtensender hinzu: „Der Präsident und sein Team werden weiterhin gegen die gesetzlose Hexenjagd der Staatsanwaltschaft von Manhattan kämpfen.“

CNN hatte zuvor berichtet, dass Trumps Anwalt Todd Blanche bei dem Treffen anwesend sein würde, das normalerweise ohne den Anwalt des verurteilten Angeklagten stattfindet.

Auch interessant

Maximal 20 Jahre Haft für Trump

Das Gespräch sei Teil des Berichts, den die Bewährungsabteilung Richter Juan Merchan vorlegen wird, um über Trumps Strafe zu entscheiden, bevor das Urteil am 11. Juli verkündet werde. Der Richter könnte Trump für jeden Anklagepunkt zu einer Bewährungsstrafe oder einer Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren verurteilen, maximal jedoch 20 Jahre.

In einem Interview vor der Urteilsverkündung werde ein Angeklagter normalerweise nach seiner Verurteilung und anderen grundlegenden Hintergrundinformationen wie seiner Beschäftigungs- und Strafgeschichte gefragt. Angeklagte müssten bei der routinemäßigen Untersuchung vor der Urteilsverkündung nicht kooperieren, aber ein Richter könne aus der mangelnden Kooperation eines Angeklagten negative Schlüsse ziehen.

Als Teil des Verfahrens könne Trumps Anwaltsteam dem Richter Unterstützungsschreiben seiner Freunde und Familie vorlegen. Das Team des ehemaligen Präsidenten soll seine Strafmaßempfehlung laut einer mit dem Plan vertrauten Quelle am Donnerstag vorlegen.

In allen Anklagepunkten schuldig gesprochen

Die Staatsanwaltschaft von Manhattan werde dem Richter außerdem ein Memo vorlegen, in dem sie mitteilt, welches Strafmaß sie für Trump für angemessen hält.

Eine Jury in Manhattan befand Trump letzten Monat in seinem Schweigegeldprozess in allen 34 Anklagepunkten für schuldig und machte ihn damit zum ersten ehemaligen Präsidenten, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Er wurde beschuldigt, Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar im Jahr 2016 gefälscht zu haben. (red)