Berlin. Bei der Europawahl durften auch 16-Jährige wählen. Doch die Trends der letzten Jahre nehmen bei der Jugend eine erstaunliche Wende.

Die Grünen, die Partei der Jugend? Das war vielleicht einmal. Bei der Europawahl 2024 zeigt sich ein gegenläufiger Trend. Konnte sich die Partei gemeinsam mit der FDP bei der Bundestagswahl 2021 noch damit brüsten, die meisten jungen Wähler erreicht zu haben, verzeichnet die Partei bei dieser Gruppe dramatische Einbußen.

Am Wahlabend deutete sich laut ersten Prognosen an, dass die Grünen in der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen über 20 Prozent der Stimmen verlor. Nur etwas mehr als zehn Prozent dieser Gruppe entschieden sich demnach für die Partei. Ebenfalls, wenn auch nur im einstelligen Bereich, verloren die Liberalen unter den jungen Menschen an Zustimmung. Damit belegt die FDP einen der letzten Plätze des Rankings, gemeinsam mit den Linken und dem Bündnis Sahra Wagenknecht.

Europawahl 2024: AfD mit deutlichen Gewinnen bei jungen Menschen

Laut der Prognose von Infratest dimap gewannen stattdessen auch die politischen Ränder dazu. Bemerkenswert ist die Zustimmung der 16 bis 24-Jährigen für die rechtspopulistische AfD, die demnach über zehn Prozentpunkte dazugewann. Gemeinsam mit der Union belegt die Partei Platz eins bei der Wählergunst junger Menschen.

Bei der Europawahl durften erstmals auch Menschen ab 16 Jahren wählen, was ihnen bislang bei Bundestagswahlen nicht erlaubt ist. Ausgerechnet die Grünen hatten sich immer wieder ein Herabsetzen des Wahlalters eingesetzt. Die Union sah dies bis zuletzt verhalten.

Europawahl: Andere Parteien bei jungen Menschen am beliebtesten

Unter jungen Menschen deutet sich also ein konservativ-rechter Trend ab. Davon abgesehen scheint diese Wählergruppe aber auch enttäuscht von Inhalten etablierter Parteien. Wenn auch nur mit leichten Zugewinnen, wählten deutlich über 20 Prozent der jungen Menschen sonstige Parteien. Darunter zählen etwa die Satirepartei Die Partei, die proeuropäische Bewegung Volt, die progressive Gruppierung Volt, die konservativen Freien Wähler oder die Tierschutzpartei.