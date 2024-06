Brüssel. Die EU-Kommissionspräsidentin bangt um die zweite Amtszeit. Ein Rivale wird ihr gefährlich. Jetzt beginnt der Wahlkampf so richtig.

Ursula von der Leyen hat einen anstrengenden Wahlkampf hinter sich, aber an Durchatmen ist nicht zu denken. Dabei gab es durchaus Anlass zur Erleichterung, als die 65-Jährige am Sonntagabend in der Brüsseler Parteizentrale der Europäischen Volkspartei (EVP) die Hochrechnungen verfolgte: Schätzungen sagten voraus, dass die christdemokratische EVP in der EU stärkste Kraft mit einem stabilen Ergebnis ähnlich wie 2019 werden würde, es folgten die Sozialdemokraten und Liberalen. Rechtsaußen-Parteien haben demnach deutlich zugelegt, aber weiter keine Blockademöglichkeit. Für von der Leyen unterstreicht der Wahlsieg der Christdemokraten den Anspruch, auch in den kommenden fünf Jahren den Top-Job der EU als Chefin der Kommission zu besetzen. Aber am Ziel ist sie noch längst nicht. Der Wahlsonntag war nur eine Etappe – der eigentliche Wahlkampf geht für die Präsidentin nun erst richtig los.

Schafft sie es, sich nun eine doppelte Mehrheit für eine zweite Amtszeit bis 2029 zu sichern? Von der Leyen braucht erst eine Nominierung im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, dann müsste sie die Abstimmung im neu gewählten Europäischen Parlament bestehen. Von der Leyen gibt sich zuversichtlich mit dem Hinweis, die Regierungschefs schätzten ihre Erfahrung im Spitzenamt. „Sie wissen, was sie bekommen“, meint sie. Dem Argument können Diplomaten in Brüssel einiges abgewinnen, sie sehen von der Leyen deshalb in der Poleposition. Schlecht stünden die Chancen nicht, heißt es. Aber sicher ist nichts, ihr Rückhalt bei den Regierungen hatte zuletzt gebröckelt.

Von der Leyen in der Kritik: Macron geht auf Distanz

Da ist ein latenter, mitunter offener Unmut in einigen Hauptstädten. Es gibt Klagen über von der Leyens Eigenmächtigkeiten, über fehlende Abstimmung vor allem in der Außenpolitik, andere stöhnen über zu viel Regelungseifer oder ihr Management bei der kostspieligen Corona-Impfstoffbeschaffung. Der französische Präsident Emmanuel Macron, dem von der Leyen ihren Posten verdankt, ist sichtbar auf Distanz gegangen. Das Spitzenamt dürfe nicht „überpolitisiert“ ausgeübt werden, mahnt er. Ob Macron nur hoch pokert, um den Preis für seine Unterstützung von der Leyens in die Höhe zu treiben, oder wirklich lieber den Italiener Mario Draghi im Amt sehen würde, ist unklar. Im Vorfeld deutete aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, dass sein Rückhalt für die deutsche CDU-Frau Grenzen hat.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte von der Leyen nach der Europawahl 2019 für den Chefposten in der Kommission vorgeschlagen, ihm hat sie ihr Amt zu verdanken. Im Wahlkampf war Macron nun aber von ihr abgerückt. © AFP | Ludovic Marin

Die nächsten Tage werden deshalb spannend: Am kommenden Freitag und Samstag werden Scholz, Macron und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Rande des G7-Gipfels im italienischen Apulien vertrauliche Sondierungsgespräche führen. Eine Vorentscheidung dürfte bei einem informellen EU-Gipfeldinner am Abend des 17. Juni fallen: Die EVP will sich dort die Zusage holen, als stärkste Kraft die Kommissionsspitze zu besetzen und zumindest in der ersten Hälfte der Wahlperiode die Parlamentspräsidentin zu stellen (Amtsinhaberin Roberta Metsola gilt als gesetzt). Die Sozialdemokraten könnten dafür den Ratspräsidenten vorschlagen (Favorit ist der frühere portugiesische Premier António Costa) und die Liberalen den EU-Außenbeauftragten (die besten Chancen werden der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas zugesprochen).

Das Personalpaket soll dann bei einem Gipfeltreffen am 27. und 28. Juni von den Regierungschefs abgesegnet werden. Von der Leyens Vorteil: Im Rat gehören immerhin 13 der 27 Regierungschefs der christdemokratischen EVP-Parteienfamilie an. Ihr Problem: Beim Gipfel führt Ratspräsident Charles Michel Regie. Zwischen den beiden Präsidenten gab es erst die üblichen Eifersüchteleien, aus denen aber im Lauf der fünf Jahre erst Rivalität und nun erbitterte Feindschaft wurde. In Brüssel glauben Diplomaten, Michel werde alles daran setzen, von der Leyen zu stürzen.

Der frühere italienische Premierminister Mario Draghi gilt als einer der möglichen Alternativkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten, wenn von der Leyen scheitern sollte. © Bloomberg via Getty Images | Bloomberg

Von der Leyen nach Europawahl: Parlament müsste sie mit absoluter Mehrheit wählen

Aber auch wenn sie beim Gipfel Erfolg hat: Danach muss das Parlament sie mit absoluter Mehrheit wählen. Schon 2019 erhielt von der Leyen trotz einer deutlichen Mehrheit der sie stützenden Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen nur neun Stimmen mehr als notwendig. Im EU-Parlament gibt es keine festen Koalitionen und keinen Fraktionszwang, Abweichler haben freies Spiel. Von der Leyen weiß, dass es diesmal sehr knapp wird. Sie hielt deshalb früh nach zusätzlichen Stimmen Ausschau, auch bei Parteien rechts von der EVP – vor allem bei den Abgeordneten der rechtsgerichteten italienischen Fratelli d‘Italia von Giorgia Meloni.

Sozialdemokraten, Liberale und Grüne drohen jedoch, von der Leyen nicht zu wählen, sollte sie mit Rechtsaußen-Parteien kooperieren. Die Lage ist unübersichtlich: Das zersplitterte rechte Lager muss sich erst sortieren und neu aufstellen – wohin Meloni steuert, ist offen. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne wollen derweil verbindliche Absprachen mit von der Leyen zu Eckpunkten der Kommissionspolitik aushandeln.

Die Wahl soll in der ersten Sitzungswoche des neu gewählten EU-Parlaments vom 16. bis 19. Juli stattfinden. Fällt von der Leyen hier oder schon bei den Regierungschefs durch, sind schon eine Reihe von Alternativkandidaten im Gespräch. Neben Mario Draghi sind es vor allem Politiker mit EVP-Parteibuch: Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta, der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis, sein kroatischer Amtskollege Andrej Plenković und der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis.