Berlin. Ganze 34 Parteien stehen auf dem Wahlzettel für die Europawahl. Doch wie erklärt sich die Anordnung von Grünen, SPD, CDU und anderen?

Es ist das Erste, was sich viele Wählerinnen und Wähler in der Wahlkabine heute morgen fragen: Warum stehen die Grünen auf dem Stimmzettel für die Europawahl ganz oben? Wie kommt die Reihenfolge der Parteien zustande?

Laut Bundeswahlleiterin gibt es darauf eine einfache Antwort: Die Auflistung der Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen hinge mit dem jeweiligen Ergebnis bei der vorherigen Europawahl 2019 zusammen. Je mehr Stimmen eine Partei dabei erzielt hat, desto weiter oben stehe sie bei der Europawahl 2024 auf dem Wahlzettel.

Dabei geht es jedoch nicht um das Wahlergebnis der Parteien auf Bundesebene, sondern auf Bundeslandebene. Die Reihenfolge der Parteien auf dem Wahlzettel ist somit in jedem Bundesland unterschiedlich – je nachdem, wie die Parteien 2019 in dem entsprechenden Bundesland abgeschnitten haben. Parteien und sonstige politische Vereinigungen, die an der letzten Europawahl nicht teilgenommen haben, schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen an.

Europawahl: Das ist die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel

So nimmt die CDU in 9 Ländern (Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen) den ersten Platz auf den Stimmzetteln ein, die Grünen in 3 Ländern (Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein), die AfD in 2 Ländern (Brandenburg und Sachsen), die SPD in Bremen und die CSU in Bayern.

Den zweiten Platz belegen die Grünen in 6 Ländern (Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen), die CDU in 4 Ländern (Berlin, Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein), die SPD in 3 Ländern (Hamburg, Rheinland-Pfalz und Saarland) und die AfD in 3 Ländern (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen).

Den dritten Platz nimmt in 9 Ländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) die SPD ein, die Linke in 3 Ländern (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen), die CDU in 2 Ländern (Bremen und Hamburg) und die Grünen in 2 Ländern (Rheinland-Pfalz und Saarland).