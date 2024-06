Berlin. Rund um die Europawahl gibt es am Sonntag diverse Live-Berichterstattung. Wir zeigen, wo Sie die Ergebnisse live im TV und Stream sehen.

Zur Europawahl 2024 gibt es eine Vielzahl von TV-Sendungen und Livestreams. Besonders ARD und ZDF bieten umfassende Wahlsendungen an. Auch andere Sender liefern detaillierte Live-Berichterstattung und Hintergrundanalysen.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Live-Berichterstattung zur Europawahl am 9. Juni.

Europawahl in TV und Stream: Die Sendungen der ARD

Wie üblich steigt die ARD umfangreich in die Berichterstattung zur Europawahl ein. Sowohl im Fernsehen als auch in der Mediathek werden im Vorfeld diverse TV-Sendungen und Streams angeboten. Bereits am Donnerstag fand unter anderem das TV-Duell der deutschen Spitzenkandidaten, die „Wahlarena“, statt. Dabei diskutierten die Kandidaten nicht nur ihre eigenen Standpunkte, sondern nahmen auch Fragen von Bürgerinnen und Bürgern entgegen.

Am 9. Juni beginnt die Berichterstattung bereits am frühen Nachmittag. Ab 17.30 Uhr wird live übertragen, ab 18 Uhr dann die ersten Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse zur Europawahl präsentiert, begleitet von Live-Schalten zu Politikern und Auslandskorrespondenten. Das detaillierte Programm im „Ersten“ am Wahltag:

Ab 17.30 Uhr: „Europawahl“

Ab 20.40 Uhr: „Caren Miosga“ zur Europawahl

Ab 23.20 Uhr: „Europawahl 2024“

Die komplette Berichterstattung des „Erste“ zur Europawahl können Sie auch im ARD-Stream verfolgen.

Europawahl in TV und Streams: Die Sendungen des ZDF

Neben der ARD zeigt auch das ZDF Live-Berichte und Hintergrundanalysen zur Europawahl. Hochrechnungen und Wahlergebnisse sowie Neuigkeiten und Einordnung der Wahl gibt es ab Nachmittag im TV-Programm und im Stream zu sehen. Das ZDF-Programm am Tag der Europawahl:

Ab 17.35 Uhr: „Europawahl 2024“

Ab 19.00 Uhr: „heute zur Europawahl 2024“

Ab 21.45 Uhr: „heute journal zur Europawahl“

Ab 22.15 Uhr: „Europawahl 2024“

Den Live-Stream des ZDF finden Sie hier.

Europawahl 2024: Weitere Wahlsendungen

Neben ARD und ZDF bieten unter anderem auch n-tv, phoenix und WELT TV Wahlsendungen an.

n-tv:

Ab 17.45 Uhr: „News Spezial: Europawahl 2024“

Ab 20.15 Uhr: „Talk-Spezial: Europawahl 2024 – Runde der Parteichefs“

Ab 23 Uhr: „News Spezial: Europawahl 2024“

Ab 23.30 Uhr: „Talk Spezial: Europawahl 2024 – Runde der Parteichefs“

Auch das Programm von n-tv wird im Live-Stream übertragen.

phoenix:

17 Uhr: „phoenix vor Ort: Wahl zum Europäischen Parlament“

20.30 Uhr: „phoenix Wahlrunde“

21.15 Uhr: „phoenix vor Ort: Wahl zum Europäischen Parlament“

22.15 Uhr: „phoenix vor Ort: Wahl zum Europäischen Parlament“

Den Live-Stream von Phoenix finden Sie hier.

WELT:

17 Uhr: „WELT-Sondersendung Europawahl 2024“

Den Live-Stream von „WELT“ finden Sie hier.

Auch das Europäische Parlament selbst hat einen eigenen Livestream für den Wahlabend eingerichtet. Dort können Sie die ersten Hochrechnungen, Reaktionen und Erklärungen der Politiker direkt aus dem Plenarsaal in Brüssel verfolgen. Die Berichterstattung beginnt am Sonntag, 9. Juni, gegen 17:30 Uhr.