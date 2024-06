Berlin. Ein Rathausbriefkasten in Wilhelmsdorf wurde von einem unbekannten Täter geöffnet. Die wichtigsten News zur Europawahl im Blog.

Heute ist der letzte Tag der Europawahl 2024

In den meisten Ländern, darunter auch Deutschland, wird heute gewählt

Am Abend gibt es dann erste Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse

Über aktuelle Nachrichten rund um die Europawahl informieren wir im Newsblog

Die Europawahl hat begonnen. In den Niederlanden haben am Donnerstag die Menschen als erste gewählt. Rund 13,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger durften ihre Stimme für die Abgeordneten des Europaparlaments abgeben. Nach der ersten Prognose läuft es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Wahlbündnis und der radikal-rechten Partei des Populisten Geert Wilders hinaus.

Nach den Niederlanden folgen am Freitag Irland und Tschechien, am Samstag dann Italien, Lettland, Malta und die Slowakei. In den übrigen Ländern wird heute gewählt. Insgesamt dürfen rund 360 Millionen Europäer – darunter 61 Millionen Deutsche – über die 720 Abgeordneten des Parlaments entscheiden, davon kommen 96 aus der Bundesrepublik.

News zur Europawahl vom 9. Juni: Weitere Angriffe auf Poltiker in Europa

12.21 Uhr: Schon wieder wurden in Europa mehrere Politikerinnen und Politiker angegriffen: Ein Mann versetzte Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen in der Kopenhagener Innenstadt am Freitagabend einen Schlag. Nun hat sich die 46-Jährige erstmals selbst zu Wort gemeldet. Sie bedankte sich für die vielen Nachrichten der Unterstützung. „Das ist alles unglaublich rührend“, schrieb sie bei Instagram. Sie sei traurig und erschüttert über das, was vorgefallen sei, aber sonst wohlauf. Sie benötige nun Ruhe sowie Zeit für sich und ihre Familie.

Hierzulande wurden am Samstag zwei Stadträte der AfD aus Karlsruhe von vermummten Tätern vor einem Café in der Innenstadt attackiert worden. Drei Menschen, darunter die beiden Stadträte, seien leicht verletzt und vor Ort behandelt worden. Die Polizei habe fünf Menschen vorläufig festgenommen und nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. Weitere mutmaßliche Täter seien geflüchtet.

Mette Frederiksen wurde in der Kopenhagener Innenstadt angegriffen. © IMAGO/TT | IMAGO/Christine Olsson/TT

Rathausbriefkasten bei Europawahl aufgebrochen – Briefwahlunterlagen betroffen

11.37 Uhr: In der vergangenen Nacht schlug ein unbekannter Täter zu: Er brach den Briefkasten vor dem Rathaus in Wilhelmsdorf (Baden-Württemberg) auf und ein Großteil der darin befindlichen Briefwahlunterlagen, etwa 100 Stück, blieb im Regen auf der Straße liegen. Da bei rund 50 Briefen eine Mengendifferenz zwischen den Kuverts der Kommunal- und der Europawahl festgestellt wurde, muss nun geprüft werden, ob Teile der Wahlbriefe entwendet wurden oder ob die Betroffenen lediglich nur an einer der beiden Wahlen teilgenommen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Wahlleitung wurde informiert.

Europawahl: Orban gibt früh seine Stimme ab

10.41 Uhr: Am frühen Morgen gab der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, Vorsitzender der regierenden Fidesz-Partei, seine Stimme in einem Wahllokal in der Hauptstadt Budapest ab. Wie in Deutschland finden auch in Ungarn parallel zum Urnengang für das Europäischen Parlament zustätzlich Kommunalwahlen statt.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gab seine Stimme in Budapest ab. © DPA Images | Szilard Koszticsak

Marine Le Pen hat bei der Europawahl gewählt

10.09 Uhr: Die französische Rechtsaußen-Führerin Marine Le Pen hat ihre Stimme bei der Europawahl abgegeben. Die Politikerin wurde dabei fotografiert, wie sie die Wahlkabine in der Stadt Hénin-Beaumont im Département Pas-de-Calais verlassen hat. Le Pens Rassemblement National liegt in Umfragen in Frankreich vorne.

Marine Le Pen verlässt die Wahlkabine. © DPA Images | Aurelien Morissard

SPD-Spitzenkandidatin im Wahllokal

10.00 Uhr: Die Spitzenkandidatin der SPD, Katarina Barley, hat im rheinland-pfälzischen Schweich ihre Stimme abgegeben. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Marco van den Berg. In Rheinland-Pfalz sind heute zeitgleich mit der Europawahl Kommunalwahlen.

SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley mit Ehemann. © DPA Images | Harald Tittel

Europawahl: Spaniens Premier gibt seine Stimme ab

09.45 Uhr: Spaniens Premierminister Pedro Sanchez hat gewählt. Seine Stimme für das Europäische Parlament gab er in einem Wahllokal in der spanischen Hauptstadt Madrid ab.

Spaniens Premierminister Pedro Sanchez an der Wahlurne. © AFP | PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Europawahl in Deutschland hat begonnen

08.25 Uhr: Am letzten Tag der Europawahl hat die Abstimmung auch in Deutschland begonnen. Insgesamt sind rund 65 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik zur Wahl des Europäischen Parlaments aufgerufen. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet.

Neben Deutschland wird heute außerdem in 20 weiteren EU-Staaten gewählt. In anderen Ländern wie den Niederlanden, Irland und der Slowakei haben die Bürgerinnen und Bürger bereits ihre Stimme abgegeben. EU-weit sind rund 360 Millionen Menschen wahlberechtigt.

Die Wahllokale haben geöffnet, so wie hier in Berlin-Schmargendorf. © DPA Images | Paul Zinken

Insgesamt geht es um Mandate für 720 Abgeordnete – 96 von ihnen werden aus Deutschland kommen. Abgesehen von der Parlamentswahl in Indien ist die Europawahl die größte demokratische Abstimmung weltweit – und die einzige Direktwahl über Staatsgrenzen hinweg. Angetreten sind in Deutschland etwa 1400 Wahlbewerber für 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen.

Umfragen zufolge dürften in etlichen der 27 EU-Staaten rechte Parteien stark abschneiden, unter anderem in Österreich, Frankreich und Italien. In Deutschland können CDU und CSU laut Umfragen damit rechnen, die Europawahl mit großem Vorsprung zu gewinnen. Dahinter liegen SPD, Grüne und AfD in etwa gleichauf.

News zur Europawahl vom 8. Juni – Wahlen gehen in Slowakei, Italien, Malta und Lettland weiter

14.30 Uhr: Nach den Niederlanden, Irland und Tschechien haben am Samstag die Wähler in der Slowakei über die Zusammensetzung des Europaparlaments abgestimmt. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr und schließen um 22.00 Uhr, das Land mit 5,4 Millionen Einwohnern wählt 15 EU-Abgeordnete.

Auch in Italien, Lettland, Malta und den französischen Überseegebieten beginnt am Samstag die Stimmabgabe. In Italien öffnen die Wahllokale um 15.00 Uhr. Die postfaschistische Regierungschefin Giorgia Meloni hofft auf deutliche Zugewinne für ihre Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens). Die Italiener wählen bis Sonntag. In Deutschland wie in den meisten anderen EU-Ländern ist der einzige Wahltag Sonntag, der 9. Juni.

Als erstes Land hatten am Donnerstag die Niederlande ihre Europawahl abgehalten, am Freitag folgten Irland und Tschechien. Umfragen deuten auf einen Rechtsruck im Europäischen Parlament hin. In den Niederlanden lag das rot-grüne Bündnis ersten Prognosen zufolge jedoch knapp vor der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders.

Nach Attentat: Fico gibt Stimme im Krankenhaus ab

12.45 Uhr: Mehr als vier Wochen nach einem Attentat auf ihn hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico im Krankenhaus seine Stimme für die Europawahl abgegeben. Er habe in der Klinik gewählt, weil diese Wahl wichtig sei, schrieb Fico am Samstag auf Facebook. Dazu postete der 59-Jährige ein Foto von sich, wie er auf eine Krücke gestützt seinen Wahlzettel in eine mobile Wahlurne steckt.

„Wir müssen Abgeordnete wählen, die sich für Friedensinitiativen einsetzen und nicht für die Fortsetzung des Krieges“, fügte der Linkspopulist mit Blick auf die Ukraine hinzu. Nach seinem Amtsantritt im Oktober hatte die Slowakei staatliche Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine gestoppt.

Fico war am 15. Mai in der Kleinstadt Handlova von einem Regierungsgegner mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt worden. Der unmittelbar nach dem Angriff festgenommene Angreifer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Im Polizeiverhör hatte der 71-Jährige seine Tat mit Hass auf Fico und seine Regierungspolitik begründet.

News zur Europawahl vom 7. Juni – Von der Leyen: Werden Schwächung Europas niemals zulassen

20.30 Uhr: Angesichts großer Krisen sowie der Bedrohungen aus Russland und von Extremisten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eindringlich für ein starkes und geeintes Europa geworben. „Die Europäische Union ist kein Selbstläufer, keine Selbstverständlichkeit“, sagte sie am Freitagabend bei der Schlusskundgebung von CDU und CSU in München. Das friedliche Europa werde herausgefordert von Populisten, Extremisten und Demagogen, etwa von der Rechtsnationalistin Marine Le Pen in Frankreich und der AfD in Deutschland.

Ursula von der Leyen und Manfred Weber (vorne) sind die Spitzenkandidaten der Union bei der Europawahl. © AFP | DANIEL MIHAILESCU

„Diese Extremisten haben eines gemeinsam: Sie wollen unser Europa schwächen und zerstören und kaputt machen.“ Das aber werde man niemals zulassen: Sie wolle deshalb eine breite Allianz: für die Rechtsstaatlichkeit, für die Ukraine, und für ein starkes Europa. CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber sagte mit Blick auf die AfD und speziell das Lager um Björn Höcke: „Wir werden nicht zulassen, dass diese Neonazis unser Europa kaputt machen.“

Von der Leyen forderte angesichts der russischen Bedrohung noch einmal eindringlich eine stärkere gemeinsame Verteidigungspolitik. „Wenn wir den Frieden auf unserem Kontinent bewahren wollen, dürfen wir nicht zaudern“, sagte sie. Europa müsse wieder mehr Geld in seine Verteidigung und seine Verteidigungsindustrie investieren. „Wir wollen ein Europa, das sich selbst verteidigen kann.“

Verfassungsbeschwerde gegen Wahlalter bei Europawahl gescheitert

12.17 Uhr: Drei Jugendliche sind vor dem Bundesverfassungsgericht mit ihren Beschwerden gegen das Mindestalter zur Teilnahme an den Europawahlen gescheitert. Die Karlsruher Richter nahmen mit zwei am Freitag veröffentlichten Beschlüssen eine entsprechende Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an – und lehnten auch die in gleicher Sache vorgebrachte Beschwerde auf Wahlprüfung ab.

Die Jugendlichen scheiterten dabei an formalen Gründen, weil sie geltende gesetzliche Fristen für Beschwerden gegen Gesetze nicht einhielten. Inhaltlich äußerten sich die Verfassungsrichter nicht zum Wahlalter.

Die Jugendlichen hatten sich 2019 gegen das damals bei der Europawahl geltende Mindestwahlalter von 18 Jahren gewandt. Auch nach Senkung des Wahlalters – bei der Europawahl 2024 dürfen alle Bürger ab 16 Jahren wählen – hielten zwei der drei Jugendlichen an ihren Beschwerden fest. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts erklärte, dass Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze nur innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes möglich seien. Diese Frist hatten die Jugendlichen sowohl für die Gesetze zum Wahlalter ab 18 als auch bei der Herabsetzung auf 16 Jahre verpasst.

Ipsos-Umfrage sieht Union klar vorn

10.36 Uhr: Laut der neuesten Ipsos-Wahlumfrage kann die Union mit einem klaren Sieg rechnen. 30 Prozent der Wahlberechtigten würden am ehesten für CDU/CSU stimmen – ein leichtes Plus von 1,1 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Europawahl im Jahr 2019.

Ein enges Rennen zeichnet sich dagegen im Kampf um Platz zwei ab: Mit jeweils 15 Prozent liegen die Grünen (-5,5 %) und die SPD (-0,8 %) gleichauf, knapp dahinter folgt die AfD mit 14 Prozent. Damit wäre die AfD zwar nur viertstärkste Kraft, würde gegenüber der letzten EU-Wahl aber 3 Prozentpunkte hinzugewinnen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht aus dem Stand 7 Prozent der Stimmen, die FDP kommt auf 5 Prozent (-0,4 %). Die Linke büßt seit 2019 2,5 Prozentpunkte ein und liegt nun gleichauf mit den Freien Wählern (+0,8 %) bei 3 Prozent. Die sonstigen Parteien können 8 Prozent (-2,7 %) der Stimmen auf sich vereinen.

Strack-Zimmermann macht Wahlwerbung am Times Square

7.13 Uhr: Die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, und ihr 29-jähriger Parteikollege von den Jungen Liberalen, Phil Hackemann, haben mit einer kurzen Werbetafeln-Anzeige am New Yorker Times Square für Aufsehen gesorgt. „Nicht nur alte Männer“, stand als Slogan auf dem 1670 Quadratmeter großen Bildschirm, dazu Porträtaufnahmen der beiden Liberalen. In den sozialen Medien gab es Kritik, aber auch Lob für die Aktion.

Parteien schließen Wahlkampf ab

6.15 Uhr: Union, Grüne und Linke schließen an diesem Freitag ihren Europawahlkampf ab. In München sprechen am Abend EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), die eine zweite Amtszeit anstrebt, und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zu ihren Anhängern. CDU und CSU können laut Umfragen damit rechnen, die Europawahl am Sonntag in Deutschland mit großem Vorsprung zu gewinnen.

Die Grünen versammeln sich zum Wahlkampfabschluss am Nachmittag in Köln, zu den Rednern gehören die Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour sowie Spitzenkandidatin Terry Reintke. Die Linke schließt ihre Kampagne in Potsdam ab, angeführt von den Parteichefs Janine Wissler, Martin Schirdewan und der parteilosen Co-Spitzenkandidatin Carola Rackete. Die SPD folgt erst am Samstag, wo in Duisburg unter anderem Kanzler Olaf Scholz spricht. Die FDP hatte ihren Wahlkampf bereits am Donnerstagabend in Düsseldorf abgeschlossen.

News zur Europawahl vom 6. Juni: Prognose: Kopf-an-Kopf-Rennen bei Europawahl in Niederlanden

21:20 Uhr: Die Europawahl in den Niederlanden läuft nach der ersten Prognose auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Wahlbündnis und der radikal-rechten Partei des Populisten Geert Wilders hinaus. Das rot-grüne Bündnis der sozialdemokratischen Partei von der Arbeit und der grünen Partei GroenLinks kommt nach der am Donnerstagabend im Fernsehen veröffentlichten Prognose auf 8 der 31 Mandate, die euroskeptische Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders auf sieben.

Zuvor war nach Umfragen erwartet worden, dass die Wilders-Partei erstmals eine Europawahl gewinnen würde. Vor fünf Jahren zog sie mit nur einem Abgeordneten in das Europa-Parlament ein. Der Rechtsaußen hatte mit seiner Anti-Islampartei im November überraschend die nationale Parlamentswahl gewonnen und wird nun mit drei weiteren rechten Parteien regieren.

Etwa 360 Millionen Europäer dürfen bis zum Sonntag die 720 Abgeordneten des Europa-Parlaments wählen. Die Niederländer waren die Ersten, die ihre Stimme abgeben durften.

