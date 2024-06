Berlin. Nach der Europawahl will Ursula von der Leyen wieder Kommissionspräsidentin werden. Doch dafür braucht sie Partner. Die News im Blog.

Die Europawahl 2024 war vor allem für die Union und die AfD ein Erfolg, bei der Ampel herrscht dagegen Katerstimmung

Im EU-Parlament werden in Zukunft deutlich mehr rechte Abgeordnete sitzen

In Frankreich wird es nach einem Sieg von Le Pens Rechtsnationalen Neuwahlen geben

Kantersieg für die Union, Klatsche für die Ampel und deutliche Gewinne für die AfD: Bei der Europawahl ist Deutschland nach rechts gerückt. Die AfD landet nach Auszählung aller 400 Wahlkreise bundesweit auf Platz zwei – im Osten sogar auf Platz eins. SPD, Grüne und FDP müssen Verluste einstecken und kommen zusammen nur auf ein knappes Drittel der Wählerstimmen. Auch die Linke bricht ein – und wird von der neuen Partei BSW von Sahra Wagenknecht überholt.

Der Überblick: Ergebnisse der Europawahl – So hat Deutschland gewählt

EU-weit zeigt sich: Rechte Parteien haben bei der Europawahl in mehreren Ländern große Erfolge erzielt. In Italien liegt die Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klar vorn. In Frankreich gewann die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen. Präsident Emmanuel Macron setzte daraufhin eine vorgezogene Neuwahl der Nationalversammlung an.

Sieger der Europawahl ist das Mitte-Rechts-Bündnis EVP mit der deutschen Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. Nun muss das Bündnis eine Mehrheit der Staats- und Regierungschefs sowie der Abgeordneten organisieren: Erstere können von der Leyen erneut als Kommissionspräsidentin vorschlagen, letztere müssen zustimmen.

News zur Europawahl vom 10. Juni: Barley signalisiert Bereitschaft zu Zusammenarbeit mit EVP

14.45 Uhr: Um nach der Europawahl erneut EU-Kommissionspräsidentin zu werden, ist Ursula von der Leyen auf die Stimmen ihrer EVP-Fraktion, aber auch auf weitere Partner im Europaparlament angewiesen. Dieses wählt den Präsidenten oder die Präsidentin, nachdem er oder sie zuvor vom Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen wurde.

Im Parlament wird die EVP voraussichtlich über 185 Sitze verfügen. Für eine Mehrheit sind 361 Stimmen nötig. Denkbar wäre unter anderem eine Zusammenarbeit zwischen EVP, Sozialdemokraten und Liberalen oder EVP, Sozialdemokraten und Grünen. Allerdings könnten auch Stimmen der rechten Fraktion EKR von der Leyen ins Amt helfen.

Katharina Barley war Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl. © DPA Images | Kay Nietfeld

Sollte die CDU-Politikerin auf diese Stimmen setzen, will ihr die deutsche SPD die Zusammenarbeit verweigern. Grundsätzlich sei man aber dazu bereit, betonte SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley am Montag nach Beratungen der Parteigremien in Berlin. Dass von der Leyen eine Zusammenarbeit mit der EKR nicht ausschließt, hält die Sozialdemokratin jedoch für einen Fehler; es sei „ein fatales Signal“. Weiter sagte sie: „Wir werden nicht mit Rechtspopulisten zusammen ins Boot steigen“, aber „für eine demokratische Mehrheit stehen wir bereit“. Sie sei auch „optimistisch, dass das klappen kann“.

Zu Berichten, sie selbst strebe das Amt der EU-Parlamentspräsidentin an, äußerte sich Barley zurückhaltend. „Wir haben im Moment keine Ambitionen, über diese Fragen zu reden“, sagte sie auf eine diesbezügliche Frage hin. Darauf „verschwende ich keinen Gedanken“. Mit Blick auf das Wahlergebnis äußerte sich Barley vor allem enttäuscht über das schlechte Abschneiden der SPD bei jungen Wählerinnen und Wählern.

Lesen Sie auch: So erfolgreich sind die Kinder von Ursula von der Leyen

Lindner: Vertrauen in den Kanzler steht nach Europawahl nicht infrage

12.50 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat nach dem Ergebnis der Europawahl keine grundsätzlichen Zweifel an der Führungsfähigkeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Warum sollte sich daran etwas geändert haben? Wir haben ein gemeinsames Regierungsprogramm, einen Koalitionsvertrag, an dem wir gemeinsam arbeiten. Und solange sich alle zu der Arbeitsgrundlage bekennen, gibt es ja keinen Grund, Vertrauen infrage zu stellen“, sagte Lindner am Montag in Berlin. Er forderte aber, die Ampel-Koalition müsse das „Signal dieser Europawahl ernst nehmen“.

Die FDP sehe mit einer „großen Sensibilität“, dass Wählerinnen und Wähler, die zuvor für Parteien der demokratischen Mitte gestimmt hätten, sich nun den Rändern zugewandt hätten. „Das ist ein sehr klares Signal, dass in bestimmten Bereichen politische Entscheidungen und Reformen von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden“, sagte Lindner.

Nötig sei die Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung. „Viele Menschen in Deutschland sind besorgt hinsichtlich ihres eigenen wirtschaftlichen Vorankommens. Sie erwarten, dass Deutschland in der weltweiten Spitzengruppe mitspielt und nicht nach hinten durchgereicht wird“, sagte Lindner. Zudem gebe es ein klares Signal, dass Steuerung und Kontrolle bei der Migration erwartet würden. Auch müsse die Bundesregierung „neu erklären, warum Deutschland die Ukraine unterstützt in diesem Krieg“. Es gehe um die Friedens- und Freiheitsordnung in Europa, den Zusammenhalt in der Europäischen Union sowie darum, dass es neue Migrationsströme auch nach Deutschland geben werde, wenn der russische Präsident Wladimir Putin seine Kriegsziele erreiche.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen © Bernd von Jutrczenka/dpa | Unbekannt

Maximilian Krah wird nach der Europawahl nicht Teil der EU-Delegation der AfD sein

11.44 Uhr: Der AfD-Politiker Maximilian Krah wird nicht Teil der künftigen AfD-Delegation im Europaparlament sein. Die neu gewählten Abgeordneten stimmten am Montag bei ihrer konstituierenden Sitzung für einen Antrag, Krah nicht aufzunehmen, wie dieser selbst mitteilte. Krah, der die AfD im Wahlkampf als Spitzenkandidat vertreten hatte, wird aber dennoch ins Parlament einziehen.

Krah war wegen möglicher Verbindungen zu prorussischen Netzwerken und auch wegen möglicher China-Verbindungen in die Schlagzeilen geraten. Nachdem auch noch umstrittene Äußerungen von ihm zur nationalsozialistischen SS bekanntgeworden waren, hatte die rechte ID-Fraktion im Europaparlament die AfD kurz vor der Wahl ausgeschlossen.

Krah ist raus aus der AfD-Delegation. Begründung: Um dem RN entgegenzukommen. Einigermaßen enttäuscht. „Ich bleibe Ihnen erhalten und es bleibt sowohl kontrovers, als auch unterhaltsam." Sagt er noch. pic.twitter.com/ih2yxeNDbn — Martin Schmidt (@SchmidtLev) June 10, 2024

Ältere Meldungen rund um die Europawahl finden Sie in unserem Newsblog vom Wochenende.

