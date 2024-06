Berlin. Am 6. Juni 1944 gelang der D-Day. Was passierte damals, welche Folgen hatte es und wie viele Soldaten kamen ums Leben? Ein Überblick.

Vor genau 80 Jahren, am 6. Juni 1944, landeten alliierte Truppen in einer streng konzertierten und geheim gehaltenen Aktion am Strand der nordfranzösischen Normandie. Ihr Ziel: Nazi-Deutschland besiegen und Europa befreien. Die sogenannte „Operation Overlord“ gilt als einer der Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg – und als eines der aufwändigsten Militärmanöver der jüngeren Geschichte. Wie kam es zum D-Day? Und welche Auswirkungen hat er konkret gehabt? Ein Überblick.

Was war der D-Day und warum ist er ein entscheidender Moment in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs?

Die amerikanische Bezeichnung „D-Day“ steht für „Débarquement“ (Landung) und bezieht sich auf den 6. Juni 1944, als die Westalliierten erstmals an der nordwestlichen Küste Frankreichs nahe Cherbourg landeten. Rund 150.000 Soldaten betraten französischen Boden. Bis zum 12. Juni 1944 gingen 326.000 Mann an Land, 54.000 Fahrzeuge und 104.000 Tonnen Material. Es handelte sich um einen absoluten Überraschungsmoment im Zweiten Weltkrieg: Denn wenn die Alliierten aus dem Westen europäisches Festland betreten würden, so nahmen die Nationalsozialisten an, dann würden sie das an einer ganz anderen Stelle tun, nämlich am Pas-de-Calais, wo der Ärmelkanal enger ist.

Dass es dazu nicht kam, lag am raffinierten Täuschungsmanöver, das die Alliierten fast ein Jahr lang geplant hatten. Im Rahmen dieser „Operation Fortitude“ wurden Funksprüche gefälscht, Soldaten wurden an unbedeutende Orte im Südosten Englands gelegt, fiktive Befehlshaber wurden erfunden und Baseballspiele in den USA wurden zwischen den Einheiten per Funk übertragen. Man kreierte ganze Phantomdivisionen, um die Deutschen über den tatsächlichen Ort und Zeitpunkt des Angriffs zu täuschen.

Welche alliierten Streitkräfte waren am D-Day beteiligt und wie wurden die Landungen an der Küste der Normandie durchgeführt?

Hauptakteur waren die USA. Auch Großbritannien, Kanada, der unbesetzte Teil Frankreichs mit General Charles de Gaulle, Australien, Belgien, Norwegen und zahlreiche andere Länder waren beteiligt. Die Landungstruppen bestanden sowohl aus Boden-, Marine- als auch Luftstreitkräften. Die Operation, die auch als „Neptune“ bekannt ist, war die amphibische Phase der „Operation Overlord“.

Vorab wurden detaillierte Karten erstellt, amphibische Landefahrzeuge und spezielles Gerät entwickelt, und es gab ausgedehnte Trainingsoperationen. Die alliierten Streitkräfte führten sorgfältige Aufklärungsmissionen durch, einschließlich Luftbildfotografie, um genaue Informationen über die deutschen Verteidigungsanlagen zu sammeln.

Landung am Strand: Vor der Anlandung führten die Alliierten massive Luftschläge durch, um die deutschen Verteidigungsstellungen zu schwächen. © AFP | -

Vor und während der Landungen führten alliierte Bomberflugzeuge und Schiffe massive Bombardierungen durch, um die deutschen Verteidigungsstellungen, Kommunikationszentren und Nachschublinien zu schwächen. Die Normandieküste wurde in fünf Hauptabschnitte unterteilt: Utah und Omaha (US-Streitkräfte), Gold (britische Armee), Juno (kanadische Armee) und Sword (ebenfalls britische Armee). Jeder Strand hatte spezielle Einheiten zugeordnet, die für die Einnahme und Sicherung des Gebiets verantwortlich waren.

In den frühen Morgenstunden des 6. Juni landeten Luftlandetruppen schließlich hinter den Stränden, um Schlüsselpositionen zu sichern und die Bewegungen der deutschen Truppen zu behindern. Kurz darauf folgte der Hauptangriff mit amphibischen Truppen, die in einer koordinierten Aktion an den zugeteilten Stränden landeten.

80 Jahre D-Day - die Chronologie zum „längsten Tag“ 6. Juni 1944: Es ist früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf, als die ersten Landungsboote einer Armada aus 7000 Schiffen, 11.500 Flugzeugen und 130.000 Soldaten aus den USA, Großbritannien und Kanada in die erste Angriffswelle geschickt werden. © NDR/SPIEGEL TV | NDR/Spiegel TV Der D-Day, der Tag der Entscheidung, hat begonnen. Er soll die Wende bringen in einem tödlichen Krieg, den die Nationalsozialisten fünf Jahre zuvor angezettelt haben – doch es wird auch einer der blutigsten Tage des Zweiten Weltkriegs sein. © picture-alliance / akg-images | akg-images Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword: Diese Namen geben die Alliierten den fünf Landungsstränden der Normandie. Deren Einnahme ist die Grundlage der „Operation Overlord“, die sich über die folgenden 100 Tage erstreckt und mit der Befreiung der Normandie endet. © picture-alliance / akg-images | akg-images Allein aufseiten der Alliierten werden 10.000 Soldaten verwundet, gefangen genommen oder getötet. Die Voraussetzungen für die Landung sind nicht die besten: Der Seegang macht vielen Soldaten zu schaffen, ... © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | ASSOCIATED PRESS ... die Wellen gehen bis zu zwei Meter hoch. Der US-Soldat Kenneth T. Delaney erinnert sich: „Ich guckte zur Seite und sah, wie einige Landungsboote explodierten. Schiffe wurden getroffen und Männer wurden getötet, das war ein Anblick. Ich war nicht nervös, ich war nur seekrank.“ © NDR/SPIEGEL TV | NDR/Spiegel TV Die ersten Soldaten haben kaum eine Chance, sie rennen nahezu ungeschützt ins Maschinengewehrfeuer. Von der ersten Angriffswelle der Alliierten gibt es kaum Originalfotos, ... © picture alliance / dpa | UPI ... nur elf kann der berühmte Kriegsfotograf Robert Capa schießen, bevor er zurückkehrt auf eines der US-Schiffe. Unterstützung erhalten die Infanteristen vom Trommelfeuer, das die 28 britischen, kanadischen und amerikanischen Kreuzer und Schlachtschiffe auf die deutschen Stellungen eröffnen. © picture-alliance / dpa | - Zusätzlich zu den Soldaten, die an den Stränden der Normandie die deutschen Stellungen stürmen sollen, springen 23.000 Fallschirmjäger über der Region ab. Zahlreiche Bomber, die eigentlich die deutschen Stellungen am Omaha Beach zerstören sollen, können ihre Ziele wegen des schlechten Wetters nicht ausmachen und ... © NDR/SPIEGEL TV | NDR/Spiegel TV ... müssen unverrichteter Dinge wieder zurückfliegen. Die ersten Infanteristen, die am Strand ankommen, müssen deshalb nahezu ohne unterstützendes Feuer den Strand erstürmen. © picture alliance / akg-images | akg-images Kurz nach 6.30 Uhr betreten die ersten alliierten Soldaten französischen Boden. Etwa 500 deutsche Soldaten in den Verteidigungsstellungen direkt am Strand antworten mit durchgehendem MG-Feuer. Einzelne Kompanien werden nahezu vollständig ausgelöscht. © picture alliance / akg-images | akg-images „Stundenlang habe ich um mein Leben geschossen, um die Heimat zu verteidigen“, erinnert sich der deutsche Wehrmachtssoldat Franz Gockel später. „Das war uns als jungen Soldaten beigebracht worden.“ (Das Bild zeigt einen deutschen Kriegsgefangenen aus der ARD-Dokumentation „24 Stunden D-Day“, für die zahlreiche historische Bilder nachkoloriert wurden). © NDR/SPIEGEL TV | NDR/Spiegel TV Viele der Männer sind kaum 20 Jahre alt. Sie müssen mit schwerer und tropfnasser Ausrüstung zunächst ins hüfthohe Wasser, dann kämpfen sie sich zum Strand vor, während unaufhörlich Maschinengewehrsalven auf sie abgefeuert werden. Einige versuchen, sich ... © picture alliance / akg-images | akg-images .... hinter den sogenannten Tschechenigeln vor dem MG-Feuer zu schützen. Die Deutschen hatten die Strandhindernisse platziert, um Panzern und anderen Fahrzeugen das Anlanden zu erschweren. © picture alliance / United Press International (UPI) | United Press International (UPI) Dennoch werden allein in den ersten Minuten der Militäroperation Hunderte allierte Soldaten verwundet oder getötet. „Eine grauenhafte Erinnerung“, sagt Gockel. „Besonders der Moment, als die im Wasser Liegenden mit den Wellen immer näher an den Strand getrieben wurden. Ich sah, wie einige versuchten, aufzustehen und zu laufen.“ © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | ASSOCIATED PRESS Sanitäter der US-Armee versorgen die Verwundeten direkt am Strand. Auch der US-Soldat Kenneth T. Delaney wird getroffen. © picture alliance / akg-images | akg-images „Ich robbte über den Strand auf eine Mauer zu“, erinnert er sich. „Dahinter hockte schon ein ganzer Haufen Männer, stöhnend und brüllend. Alle waren verwundet.“ (Das Bild zeigt einen verwundeten US-Soldaten). © picture alliance / Photo12 | Coll-DITE-USIS Bis zum Mittag schaffen es die US-Truppen am Omaha Beach, die ersten Brückenköpfe auf den Dünen einzunehmen. Dahinter treffen sie auf die Fallschirmjäger. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | ASSOCIATED PRESS Erst um 16 Uhr sind alle fünf Strände gesichert. Bis zum Ende des Tages sterben etwa 4400 Männer, doch die Invasion hat einen ersten wichtigen Erfolg. © picture alliance / Photoshot | Photoshot An den Landungszonen der Normandie gehen 155.000 alliierte Soldaten an Land – und etwa 20.000 Militärfahrzeuge, die ... © picture alliance / akg-images | akg-images ... für den Vorstoß ins Landesinnere dringend gebraucht werden. „Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg eigentlich für Deutschland bereits verloren“, sagte der Historiker Peter Lieb im Interview mit dem DLF. © picture alliance/KEYSTONE | Str Doch die politische Bedeutung des Tages sei viel größer gewesen, so der Experte. Der D-Day sei entscheidend dafür gewesen, „wie die Landkarte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg ausschauen“ würde. © picture alliance/dpa/Musée du Débarquement de Utah Beach | Musée du Débarquement de Utah Beach Dafür hätten die Alliierten in ihren Planungen von bis zu 10.000 Toten allein am ersten Tag, am Landungstag, gerechnet – ein hoher Preis, den sie zu zahlen bereit waren. Zwar gab es am Ende nicht so viele Opfer wie befürchtet, doch ... © NDR/SPIEGEL TV | NDR/Spiegel TV ... vielen Veteranen haben sich die Erlebnisse dieses Tages für immer ins Gedächtnis gebrannt. Und nicht nur alliierten Soldaten. Auch auf deutscher Seite wurden am D-Day schätzungsweise 4000 bis 9000 Soldaten verwundet oder getötet. © AFP | - Viele kamen in Kriegsgefangenschaft, die Gefallenen wurden später auf einem der größten deutschen Soldatenfriedhöfe in der Normandie begraben. © NDR/SPIEGEL TV | NDR/Spiegel TV In La Cambe liegen bis heute die Überreste von mehr als 21.000 gefallenen Wehrmachtssoldaten begraben, aber es gibt an mehreren Stellen der fünf Landungsstrände Gedenkorte. © AFP | Lou Benoist In Vierville-sur-Mer erinnert eine Statue an die US-Soldaten am Omaha Beach und an die Invasion vor 80 Jahren, direkt im Zentrum von Omaha Beach ... © Getty Images | WIN MCNAMEE .... das Denkmal „Les Braves“. Zum Gedenktag am 6. Juni werden neben US-Präsident Joe Biden auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Staats- und Regierungschefs in der Normandie erwartet. © AFP | Lou Benoist 1 / 27

Wie viele Soldaten kamen bei der Operation ums Leben?

Das kann man nicht genau sagen. Je nach Quelle findet man unterschiedliche Angaben, da die Aufzeichnungen aus den 1940er-Jahren nicht immer vollständig sind. Die „Operation Overlord“ begann mit dem D-Day und endete Ende August 1944, als Paris befreit und die meisten Teile Nordfrankreichs von den Alliierten eingenommen waren.

Schätzungen zufolge beläuft sich die Zahl der Toten, Vermissten und Verwundeten während der Schlacht in der Normandie auf 210.000 bis über 400.000. Zirka 37.000 bis 45.000 Angehörige der Bodentruppen wurden getötet. Zu den Toten der Luft- und Seestreitkräfte kommen zusätzliche Verluste hinzu. Dies sind allerdings nur die Zahlen aus der Normandie – bei den Kampfhandlungen in Westeuropa, nach erfolgreicher Anlandung, kamen zahlreiche weitere Soldaten ums Leben.

Welche strategischen Ziele verfolgten die Alliierten mit der Invasion in der Normandie?

Schon seit 1941 hatten die Sowjets von den Westalliierten gefordert, eine zweite Front in Westeuropa zu eröffnen, um den Druck von der Ostfront zu nehmen. Dort hatte die Sowjetunion den Großteil der Wehrmachtskräfte gebunden. Durch die Invasion in der Normandie wollten die Alliierten Deutschland zwingen, Truppen aus dem Osten abzuziehen und zweigleisig kämpfen zu müssen.

Ein zweites, sehr wichtiges Ziel war die Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft, beginnend mit Frankreich. Von dort aus wollte man sich den Weg ebnen, um weiter nach Deutschland vorzustoßen und Hitlers Regime zu stürzen.

Außerdem wollten die Alliierten die sogenannten Achsenmächte schwächen, also Hitler und seine Vebündeten Italien und Japan. Die militärische Wucht des „D-Day“ sollte den Achsenmächten zeigen: Wir meinen es ernst. Die Achsenmächte zu schwächen, sollte durch die Errichtung einer sicheren Basis in Westeuropa gelingen – denn damit konnten die Alliierten Direktangriffe auf deutsche Truppen und das besetzte Europa durchführen, was wiederum Hitlers Kriegsanstrengungen schwächen sollte. Die Normandie zu kontrollieren, bot den Alliierten weitere Vorteile. So konnten sie die dortigen Häfen nutzen, um Nachschub und Verstärkung nach Europa zu bringen.

Um die Invasion zum Erfolg zu führen, mussten die Alliierten die Lufthoheit in Westeuropa erringen. Sie mussten sicherstellen, dass sie den Himmel für Aufklärungsflüge, Bombermissionen und zur Unterstützung der Bodentruppen frei nutzen konnten.

US-Soldaten am Omaha Beach in der Normandie: Tausende alliierte Soldaten sind bei dem Manöver ums Leben gekommen. © NDR/SPIEGEL TV | NDR/Spiegel TV

Welche Herausforderungen mussten die Alliierten überwinden?

Es ist nicht so, dass die Nazis die Alliierten gar nicht erwartet hätten. Im Gegenteil: Entlang der westeuropäischen Küsten hatten sie massive Verteidigungsanlagen errichtet, den sogenannten Atlantikwall, einschließlich Bunkern, Landminen, Hindernissen, Artilleriestellungen und Maschinengewehrnestern, die darauf ausgelegt waren, jede amphibische Landung abzuwehren.

Eine weitere Herausforderung waren das Wetter und die Gezeiten. Schlechte Bedingungen verzögerten die Invasion um einen Tag und beeinflussten die ersten Phasen der Landung. Bei den nächtlichen Anlandungen hatten die alliierten Streitkräfte Schwierigkeiten bei der Navigation und mussten nicht nur die stark verteidigten Strände ansteuern, sondern auch bei starker Strömung und schlechter Sicht präzise Manöver durchführen. Gleichzeitig kämpften die Militärs damit, die verschiedenen Streitkräfte (Land, Luft und See) effizient zu koordinieren, was auch an den Kommunikationsmöglichkeiten der damaligen Zeit lag.

Die Gegebenheiten vor Ort waren mitunter sehr unterschiedlich. Vor allem Omaha Beach, wo die US-Truppen anlandeten, war von den Deutschen extrem gut verteidigt. Dies führte zu hohen Verlusten auf amerikanischer Seite. Hatten sie die deutschen Stellungen erst eingenommen, kam es darauf an, rasch für Nachschub zu sorgen und temporäre Häfen (sogenannte Mulberry-Häfen) zu errichten.

Die Nationalsozialisten gaben indes nicht auf – sie wehrten sich erbittert und setzten Gegenoffensiven ein, oft unter Einsatz von Elite-Panzereinheiten wie den SS-Panzerdivisionen, was zahlreiche zusätzliche Gefechte erzwang und das Vorrücken der Alliierten verlangsamte.

Welche langfristigen Auswirkungen hatte der D-Day auf den Verlauf des Zweiten Weltkriegs?

Das Ziel der Alliierten, eine zweite Front gegen die Deutschen aufzumachen, ging voll auf. Die Landung in der Normandie teilte die Kräfte der deutschen Wehrmacht und führte zu einer strategischen Entlastung der Sowjetunion an der Ostfront. Die Deutschen mussten Schlüsselressourcen abzweigen und erlitten Kontrollverluste über kritische Gebiete. Allgemein führte der D-Day dazu, dass die Nazis weniger Offensivoperationen durchführten. Die Initiative wechselte immer stärker zu den Alliierten.

Doch auch ein anderes Kernziel der Alliierten wurde erreicht, nämlich der Anfang vom Ende der nationalsozialistischen Vorherrschaft in Westeuropa. In den Monaten nach dem D-Day wurden Länder wie Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande befreit.

Schlussendlich bedeutete der D-Day auch einen Motivationsschub für die alliierten Truppen: Die Tatsache, dass die aufwändige Operation so erfolgreich verlaufen war, stärkte die Moral der Beteiligten und der von Deutschland besetzten Gebiete. Plötzlich wurde klar: Die Mittel und der politische Wille, die Nationalsozialisten zu besiegen, sind vorhanden.

Man kann auch festhalten, dass im Erfolg des D-Day moderne Militärbündnisse wie die Nato ihren Kern haben. Denn bei der konzertierten Militäraktion haben etliche Länder vertrauensvoll miteinander kooperiert. Die Vereinten Nationen wurden im Oktober 1945 gegründet, 1949 folgte die Nato-Gründung.

Wie wird heute an den D-Day erinnert?

Neben zahlreichen Feiern zum Jahrestag gibt es ein stetes Bemühen, das Gedenken an die damals gefallenen Soldaten hochzuhalten, etwa mit mehreren Denkmälern und Friedhöfen. Zu den bemerkenswertesten gehört der Amerikanische Friedhof in Colleville-sur-Mer, der über Omaha Beach blickt, wo Tausende von weißen Kreuzen und Davidsternen in Reihen stehen.

Der britische Veteran Bernard Morgan, 100, besucht die Gräber der gefallenen D-Day-Soldaten im französischen Bayeux: In der Normandie gibt es zahlreiche Denkmäler und Friedhöfe, die an die Ereignisse des 6. Juni 1944 erinnern. © Getty Images | Pool

Überhaupt ist die Normandie natürlich der zentrale Erinnerungsort. Mehrere Museen und Besucherzentren stellen Artefakte aus und bieten Info-Material für Schulklassen. Im Overlord Museum etwa wird nach Angaben des Museums eine Sammlung von mehr als 10.000 Ausstellungsstücken gezeigt, darunter über 40 Fahrzeuge, Panzer und Kanonen. Einer der bewegendsten Kriegsfilme der neueren Zeit befasst sich ebenfalls mit dem D-Day – „Der Soldat James Ryan“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle.