New York. Das Wahlkampfteam von Donald Trump sammelt im Mai eine Rekordsumme an Spendengeldern ein. Das hat auch mit seiner Verurteilung zu tun.

Das Trump-Wahlkampfteam und das Republican National Committee haben im Mai zusammen 141 Millionen Dollar für die Wiederwahl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gesammelt, teilte das Wahlkampfteam am Montag mit. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, sei das ein „dramatischer Anstieg der Spendensumme im Vergleich zum Vormonat“ gewesen.

Laut dem Wahlkampfteam von Trump hätten ein Viertel der Spender im Mai zum ersten Mal für den ehemaligen Präsidenten gespendet und verweisen dabei auf Trumps Strafprozess in New York und seine Verurteilung in 34 Anklagepunkten als Grund für die Spenden. Allein in den 24 Stunden nach der Verurteilung seien 53 Millionen Dollar eingenommen worden, was ein Drittel der gesamten Summe im Mai ist. Demnach hätten auch Organisationen, die Trump unterstützen, im Mai weitere 150 Millionen Dollar gesammelt.

Trump beschuldigt Biden, Strafverfolgung manipuliert zu haben

„Wir sind bewegt von der überwältigenden Unterstützung für Präsident Donald J. Trump. Das amerikanische Volk hat den manipulierten Prozess gegen den Betrüger Joe Biden durchschaut und Biden und den Demokraten eine starke Botschaft übermittelt – das ECHTE Urteil wird am 5. November fallen“, sagten Trumps Wahlkampfmanager Chris La Civita und Susie Wiles in einer Pressemitteilung.

Trump hat Biden wiederholt und fälschlicherweise beschuldigt, seine Strafverfolgung in New York, die von Manhattans Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg eingeleitet wurde, manipuliert zu haben. Einige Spendenkomitees, die Teil des Umfelds des Präsidentschaftswahlkampfs sind, müssen erst im Juli Spendenberichte einreichen.

Ertsmals mehr Geld für Trump

„Wir werden sehen, wie die Zahlen im Juli tatsächlich ausfallen, aber eines ist sicher: Trumps Milliardärsfreunde stützen die Kampagne eines Wirtschaftsbetrügers, weil sie den Deal kennen – sie stellen ihm Schecks aus und er senkt ihre Steuern, während die Arbeiter und die Mittelschicht die Rechnung bezahlen“, sagte Bidens Wahlkampfsprecher Ammar Moussa in einer Erklärung gegenüber CNN.

Vergeltung nach Trump-Urteil? Unverhohlene Aufrufe zu Gewalt Von Dirk Hautkapp

Nachdem Trumps Team Anfang des Jahres beim Spendensammeln hinter Biden zurückgeblieben war, gab es im April erstmals mehr Geld als Bidens politische Kampagne eingespielt hatte. In diesem Monat sammelte es rund 76 Millionen Dollar ein und übertraf damit die 51 Millionen Dollar, die das Biden-Wahlkampfteam nach eigenen Angaben beim Democratic National Committee gesammelt hatte.

Das Trump-Wahlkampfteam gab nicht bekannt, wie viel Bargeld es Ende Mai angehäuft hatte, und Bidens Team hat noch keine Spendenzahlen für Mai veröffentlicht. Präsidentschaftswahlkämpfe müssen den Bundesbehörden im Laufe dieses Monats Einzelheiten zu Spendensammlung und Ausgaben melden. (red)