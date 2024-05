New York. Schon während des gesamten Prozesses gegen Ex-Präsident Donald Trump war seine Ehefrau abwesend. Warum versteckt sich Melania?

Über Wochen zog sich der Schweigegeld-Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump, bis gestern das Urteil fiel: schuldig, in allen Anklagepunkten. Das Urteil gegen sich musste der republikanische Präsidentschaftskandidat ohne seine Frau entgegennehmen. Anders als drei seiner Kinder, Eric, Donald jr. und Tiffany, blieb Ehefrau Melania Trump der Urteilsverkündung fern. So wie schon der ganzen Verhandlung.

Es ging ja auch um ein unschönes Thema: Sex mit einem Porno-Star, Zahlungen, damit dieser nicht ans Licht kommt, und das alles während der Ehe mit Melania, Trumps dritter Ehefrau. Stormy Daniels, Trumps womögliche Affäre, berichtete im Gerichtssaal recht ausführlich über den Ablauf des intimen Treffens, das Trump selbst bestreitet. Dennoch sind diese Details schon länger öffentlich bekannt, Melania dürfte also wenig Neues aus der Prozessberichterstattung erfahren haben.

Melania Trump fehlt im Prozess: Ex-Mitarbeiterin hat Theorie

Gegenüber dem US-Sender CNN äußerte Stephanie Grisham, ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses unter Trump, kurz vor Prozessende eine Theorie, warum Melania dem New Yorker Gerichtsgebäude fernbleiben würde: „Die Familie ist sehr auf die Außenwirkung bedacht“, erklärte sie. Und Melania würde sich jetzt vor allem Gedanken über ihre eigene Außenwirkung machen.

Korrekterweise prognostizierte Grisham, dass Melania der Urteilsverkündung fernbleiben werde. Möglicher Grund: Ein plötzliches Auftauchen am Tag des Urteils hätte möglicherweise nur neue Spekulationen angeheizt. Auch könnte Melania das Gefühl haben, dass man es ihr als Zeichen der Schwäche auslegen könnte, wenn sie zum Urteil erschienen wäre, so Grisham weiter. Sie sei sich außerdem sicher, dass Trump seine Ehefrau mehrfach gebeten habe, dem Prozess beizuwohnen, offenkundig ohne Erfolg.

Donald Trump: Melania mit wechselndem Engagement für ihren Mann

Auch von der aktuellen Präsidentschaftskampagne hielt Melania sich bisher weitgehend fern. Schon 2016 war sie kein so großer Teil des Wahlkampfes, wie in den USA normalerweise üblich. Dennoch hielt sie einige Reden zur Unterstützung ihres Mannes. Bei der Kampagne 2020 dann war sie aktiver Teil des Wahlkampfes und schloss sich später sogar der Lüge an, ihr Ehemann sei der eigentliche Wahlsieger.