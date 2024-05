New York. Ex-US-Präsident Donald Trump wurde im Schweigegeld-Prozess verurteilt. Seine Tochter bricht ihr Schweigen. Die Lage im Live-Blog.

Prominente aus Film und Literatur haben sich zum Urteil gegen Trump geäußert

Ivanka Trump reagiert auf das Urteil

Stormy Daniels sehr emotional nach Schuldspruch für Trump

Richard Grenell ruft Trump zum Präsidenten aus

Joe Biden nutzt Trump-Urteil für Wahlaufruf

Trumps Schuldspruch: Anwalt kündigt Berufung an

Ex-Präsident Donald Trump wurde im Schweigegeld-Prozess verurteilt. Das einschneidende Ereignis in der US-Geschichte löst weltweit unterschiedlichste Reaktionen aus. Vor allem Republikanern stößt die Verurteilung Trumps übel auf. Stormy Daniels, die im Zentrum des Schweigegeld-Prozesses gegen Trump stand, reagiert erleichtert. Aktuelle Meldungen im Live-Blog.

Trump-News vom 31. Mai: Historisches Urteil: Kann Trump noch regieren?

11.30 Uhr: Nach der Verurteilung von Ex-Präsident Donald Trump im Schweigegeld-Prozess gehen Rechtsexperten überwiegend davon aus, dass der 77-Jährige nicht kurzfristig inhaftiert wird. Die wichtigsten Argumente, die Strafrechtler anführen: Trump ist weder vorbestraft, noch hat er eine Gewalttat begangen. Dennoch ist Trump jetzt der erste strafrechtlich verurteilte Ex-US-Präsident der Geschichte. Was folgt? Die Einschätzung von Rechtsexperten lesen Sie hier:Könnte Trump aus dem Gefängnis heraus regieren?

Streisand: Verbrecher Trump nicht in Nähe des Weißen Hauses lassen

10.50 Uhr: Prominente aus Film und Literatur haben sich in den USA postwendend zum Urteil gegen Ex-Präsident Donald Trump geäußert. „Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist ein verurteilter Verbrecher“, schrieb etwa Erfolgsautor Stephen King am Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X mit Blick auf die Präsidentenwahl im November 2024.

„Der verurteilte Verbrecher Donald Trump gibt dem Richter, den Geschworenen und New York die Schuld daran, dass er in 34 Fällen für schuldig befunden wurde“, postete Schauspielerin Barbra Streisand auf X. „Die Amerikaner dürfen diesen Verbrecher nicht noch einmal in die Nähe des Weißen Hauses lassen.“ „Star Wars“-Darsteller Mark Hamill schrieb in seinem Post auf X nur das Wort „Guilty“ (Schuldig) - vielfach und in roter Schrift.

Ivanka Trump reagiert auf Urteil

10.30 Uhr: Nicht nur Melania Trump fiel im Rahmen des Trump-Prozesses bisher mit ihrer Abwesenheit auf, sondern auch Trumps Tochter Ivanka: Während ihre Geschwister Eric, Donald Junior und Tiffany ihren Vater im New Yorker Gerichtssaal unterstützten, fehlte von Ivanka jede Spur. Nun scheint sie via Social Media ausdrücken zu wollen, dass sie trotz allem hinter ihrem Vater steht. In ihrer Instagram-Story postete die 42-Jährige, die zu Donald Trumps Amtszeit als Sonderberaterin tätig war, ein vergilbtes Vater-Tochter-Foto aus ihrer Kindheit. „Ich liebe dich, Dad“ kommentierte sie den Schnappschuss und fügte ein rotes Herz hinzu. Lesen Sie dazu:Trump-Urteil: Warum war Melania Trump nicht im Gerichtssaal?

Stormy Daniels sehr emotional nach Schuldspruch für Trump

9.50 Uhr: Die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels hat nach Angaben ihres Anwalts sehr emotional auf den Schuldspruch für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in dem Schweigegeld-Prozess reagiert. Seine Mandantin sei erleichtert, dass der Fall nun vorbei sei, sagte Jurist Clark Brewster am Donnerstagabend (Ortszeit) US-Medien. Für die 45-Jährige sei das Urteil auch deshalb „wirklich emotional“ gewesen. Brewster selbst sagte zu dem Schuldspruch: „Kein Mensch steht über dem Gesetz, und der selbstlose, fleißige Einsatz jedes einzelnen Geschworenen sollte respektiert und gewürdigt werden.“

In dem Prozess war Trump vorgeworfen worden, er habe seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentenwahl 2016 durch die Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld an Stormy Daniels verbessern wollen und den Geldfluss anschließend unrechtmäßig verbucht. Daniels hatte in dem Verfahren ausgesagt, sie habe im Jahr 2006 in Trumps Hotel-Suite am Lake Tahoe Sex mit ihm gehabt. Der heute 77-Jährige bestreitet das. Ebenfalls lesenswert: Über 500 Millionen an Strafgeldern: Trump verkauft Privatjet

Richard Grenell ruft Trump zum Präsidenten aus

9.30 Uhr: Prominente Republikaner und glühende Anhänger von Donald Trump haben empört auf den Schuldspruch gegen den früheren US-Präsidenten im Schweigegeld-Prozess reagiert. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, argumentierte, das Urteil könne Trump nicht aufhalten. Grenell schrieb auf X: „Ich habe genug gesehen... Donald Trump ist zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Joe Biden nutzt Trump-Urteil für Wahlaufruf

5.50 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Verurteilung von Ex-Präsident Donald Trump im Schweigegeld-Prozess für einen Wahlaufruf und Werbung in eigener Sache genutzt. „Es gibt nur einen Weg, Donald Trump aus dem Oval Office herauszuhalten: An den Wahlurnen“, schrieb der Demokrat auf seinem privaten X-Account am Donnerstag. „Spenden Sie noch heute für unsere Kampagne.“ n

Bidens Wahlkampfteam teilte mit, der Prozess in New York habe gezeigt, dass niemand über dem Gesetz stehe. „Die Bedrohung, die Trump für unsere Demokratie darstellt, war noch nie so groß wie heute“, warnte er in einer nach dem Urteil veröffentlichten Mitteilung. Eine zweite Amtszeit Trumps bedeute „Chaos“. Aus dem Weißen Haus hieß es lediglich, man respektiere das Rechtsstaatsprinzip und habe keinen weiteren Kommentar abzugeben.

Das Wahlkampfteam des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hat direkt nach dem Schuldspruch im New Yorker Schweigegeld-Prozess bei Anhängern um Spenden gebeten. „Ich bin ein politischer Gefangener“, hieß es in einer E-Mail des Trump-Teams und auf der Spenden-Webseite des Republikaners. „Ich wurde gerade in einem manipulierten Hexenjagd-Prozess verurteilt: Ich habe nichts falsch gemacht“, hieß es weiter. „Aber mit eurer Unterstützung in diesem Moment der Geschichte werden wir das Weiße Haus zurückgewinnen und Amerika wieder großartig machen.“

Trumps Schuldspruch: Anwalt kündigt Berufung an

5.50 Uhr: Der Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump will nach dem Schuldspruch im New Yorker Schweigegeld-Prozess rechtlich gegen das Urteil vorgehen. Todd Blanche sagte am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Fernsehen, sein Team werde nach der Strafmaßverkündung im Juli Berufung einlegen.

Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Trump demonstrieren im Collect Pond Park vor dem Strafgerichtshof in Manhattan. © DPA Images | Julia Nikhinson

Trump-Urteil: Prozess wie ein Sportereignis

5.30 Uhr: Im eher liberal gesinnten New York versammelten sich nach der Urteilsverkündung Dutzende Schaulustige vor dem Gericht - einige von ihnen feierten das Urteil. So hielt eine Frau ein Schild mit der Aufschrift „Trump convicted“ (deutsch: Trump verurteilt) in die Höhe und tanzte, auf dem Schild eines Mannes stand „guilty“ (schuldig) auf dem eines anderen „Lock him up“ (Sperrt ihn ein). Andere Menschen lieferten sich hitzige Diskussionen mit Unterstützern von Trump. Auch zahlreiche Medienvertreter und ein Großaufgebot der Polizei waren wieder vor Ort. Der Park gegenüber dem Gerichtsgebäude war seit Beginn des Prozesses als - von der Polizei explizit ausgewiesener und bewachter - Versammlungsort für Schaulustige und Demonstranten genutzt worden.

Der Prozess fand unter beispiellosem medialem Interesse und strengsten Sicherheitsvorkehrungen in Downtown Manhattan statt. US-Medien hatten das Ereignis begleitet wie ein großes Sportevent und aus dem Gerichtssaal, in dem keine TV-Aufnahmen erlaubt waren, im Minutentakt zitiert. Dabei wurde auch jede Regung Trumps kommentiert, der bei den Sitzungen stets anwesend war und eigentlich nur die Farbe seiner Krawatte von Tag zu Tag variierte.

Auch interessant

Exklusive Umfrage: So viele Deutsche würden Trump wählen Von Madeleine Janssen

dpa/afp/fmg