Berlin.

Werde Teil des Sommers für Demokratie 2024 in Deutschland

Unsere demokratische Gesellschaft ist in Bewegung.

Es wird demonstriert, diskutiert und debattiert.

Das ist eine große Chance.

Daraus kann Gutes laut und sichtbar werden.

Ein optimistisches Deutschland.

Ein Land, in dem sich mehr Menschen mit Respekt und Offenheit begegnen.

Ein Land, in dem wir Unterschiede nicht einfach aushalten, sondern aus ihnen Anstöße und Kraft schöpfen.

Das alles ist nicht nur möglich, es ist dringend nötig. Jetzt ist die Zeit, in der alle Demokratinnen und Demokraten ein unübersehbares und nachhaltiges Zeichen setzen können: Die Gegner der Demokratie von innen und von außen haben hier keine Chance.

Demokratie und Menschenwürde sind unser gemeinsamer Nenner

Die deutliche Mehrheit in unserem Land, die an Zusammenhalt und Gemeinwohl orientiert ist, wird überall sichtbar. Der kleinste und zugleich größte gemeinsame Nenner sind die ersten Artikel des Grundgesetzes, unsere Grundwerte. Wir können über alles diskutieren und streiten, ein gutes Ergebnis erzielen, wenn wir uns gemeinsam auf dieser Basis begegnen.

Wir wollen ihn jetzt beginnen: Diesen Sommer für Demokratie 2024 in Deutschland.

Die offene und positive Gemeinschaft aller Demokratinnen und Demokraten wird spürbar und sichtbar sein. Für alle, überall.

Am 23. Mai feiern wir den 75ten Geburtstag unseres Grundgesetzes. Dieser Tag wird der Auftakt für vielfältige Aktionen. Nicht nur in den Metropolen, sondern vor allem in den Städten und Gemeinden im ganzen Land.

Wir werden diesen Sommer für Demokratie gemeinsam gestalten:

Viele Feste der Demokratie, die die Kreativität und den Reichtum der Kultur deutlich machen.

Viele Impulse für das Gespräch, den Austausch und den Zusammenhalt.

Viele Möglichkeiten, über den Tag hinaus unsere demokratische Zukunft mitzugestalten.

Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner: