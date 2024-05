Berlin. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem siebten Besuch in der Ukraine seit Beginn des Angriffskrieges 2022 gereist.

Außenministerin Annalena Baerbock ist vor dem Hintergrund der jüngsten russischen Offensive zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Die Grünen-Politikerin traf am Dienstagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen nicht angekündigten Besuch in der Hauptstadt Kiew ein.

Zum Auftakt ihres siebten Solidaritätsbesuches in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 forderte sie eindringlich mehr internationale Unterstützung für die Ukraine bei der Luftverteidigung. „Um die Ukraine vor dem russischen Raketen- und Drohnenhagel zu schützen, braucht sie dringend mehr Luftabwehr“, sagte die Grünen-Politikerin.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

csr/dpa