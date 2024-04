Berlin. Johannes Volkmann, der Enkel von Altkanzler Helmut Kohl, wurde für den Bundesvorstand der CDU nominiert. Günther-Jauch-Fans kennen ihn bereits.

Johannes Volkmann, der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, strebt einen Posten im Bundesvorstand der CDU an. Eine Sprecherin der Jungen Union erklärte gegenüber „Zeit Online“, dass die Jugendorganisation der CDU den 27-Jährigen für einen Posten in dem Gremium nominieren werde. Die Wahl zum Bundesvorstand findet beim CDU-Parteitag im Mai statt. Auch die CDU in Hessen, Volkmanns Heimatbundesland, unterstützt nach Angaben der „Bild“-Zeitung das Vorhaben.

Volkmann engagiert sich bereits seit seinem 12. Lebensjahr für die Christdemokraten und kandidierte bereits 2019 für das Europäische Parlament. Derzeit arbeitet er als Büroleiter für den hessischen EU-Abgeordneten Sven Simon. Seit 2021 ist er außerdem Vorsitzender des Kreistags im hessischen Lahn-Dill-Kreis. Ebenfalls 2021 trat der damals 24-jährige Kohl-Enkel bei der Quizshow „Wer wird Millionär?“ an und stieg bei der 64.000 Euro Frage aus.

