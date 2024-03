Berlin/Moskau. Mutmaßlicher Terroranschlag in Russland: Mehrere Angreifer sollen ein Konzert nahe Moskau gestürmt haben. Die Entwicklungen im Ticker.

Mindestens 40 Tote bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in Russland

Unbekannte sollen in einer Konzerthalle nahe Moskau das Feuer eröffnet haben

Die Ukraine bestreitet jegliche Beteiligung an der Attacke

Präsident Putin lässt sich nach Regierungsangaben über die Geschehnisse informieren

Mutmaßlicher Terroranschlag in Russland: In der Nähe der Hauptstadt Moskau sind in einer Konzerthalle Schüsse gefallen. Auch von Explosionen ist die Rede. Bilder zeigen, wie große Rauchsäulen über dem Gelände aufsteigen. Inzwischen hat der FSB, der russische Inlandsgeheimdienst, den Tod von 40 Menschen bestätigt. Wer für die Attacke verantwortlich ist, ist derzeit noch völlig unklar.

Kiew: Haben absolut nichts mit Schusswaffenangriff in Moskau zu tun

21.17 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben „absolut nichts“ mit dem mutmaßlichen Terrorangriff in Russland zu tun. „Die Ukraine hat niemals terroristische Kriegsmethoden angewandt“, schrieb der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, am Freitagabend im Onlinedienst Telegram. Für die Ukraine sei es „wichtig, effektive Kampfhandlungen, offensive Aktionen vorzunehmen, um die reguläre russische Armee zu zerstören“.

Die „Legion Freiheit Russlands“, eine in der Ukraine ansässige Gruppe kremlfeindlicher russischer Kämpfer, die regelmäßig bewaffnete Vorstöße in russische Grenzregionen unternimmt, bestritt ebenfalls jegliche Beteiligung an dem Angriff. „Wir betonen, dass die Legion nicht gegen russische Zivilisten kämpft“, erklärte die Gruppe auf Telegram und beschuldigte das „Terrorregime“ von Kreml-ChefWladimir Putin, diese „blutige Provokation“ sowie die „Berichterstattung in den Medien“ darüber „vorbereitet“ zu haben. Belege gibt es für diese Behauptung bisher nicht.

Putin über Terroranschlag nahe Moskau informiert

21.02 Uhr: Über den mutmaßlichen Terroranschlag auf das Veranstaltungszentrum Crocus City Hall nahe Moskau lässt sich der russische Präsident Wladimir Putin nach Kremlangaben „seit der ersten Minute“ informieren. Putin erhalte über die entsprechenden Dienste ständig alle wichtigen Informationen über das Geschehen und die eingeleiteten Maßnahmen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Freitagabend.

Anschlag in Moskau: Chefin des Föderationsrats droht mit Vergeltung

20.54 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf das Veranstaltungszentrum Crocus City Hall in Moskau hat die Chefin des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Valentina Matwijenko, den Drahtziehern mit Vergeltung gedroht. „Diejenigen, die hinter diesem fürchterlichen Verbrechen stehen, werden die verdiente und unausweichliche Strafe dafür erhalten“, schrieb sie am Freitagabend auf ihrem Telegram-Kanal. Der Staat werde zugleich alles tun, um den Hinterbliebenen zu helfen, kündigte sie an. Die Regierung kündigte ebenfalls Hilfe an.

Auswärtiges Amt spricht Familien der Opfer ihr Mitgefühl aus

20.53 Uhr: Das Auswärtige Amt hat sich auf X zu den Geschehnissen in Russland geäußert. Dort schreibt das Ministerium von Annalena Baerbock (Grüne) von einem „furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen“ und drückt den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus.

Videos zeigen Ort des mutmaßlichen Anschlags nahe Moskau

20.46 Uhr: In den sozialen Medien kursieren diverse Videos, die den Ort des mutmaßlichen Anschlags nahe Moskau zeigen sollen. Zu sehen ist eine in Flammen stehende Halle. Nach Informationen des Nachrichtensenders „ntv“ soll aktuell die Gefahr bestehen, dass das Bauwerk einstürzt.

Inlandsgeheimdienst FSB bestätigt Tod von 40 Menschen

20.35 Uhr: Die Zahl der Todesopfer bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in Moskau ist auf 40 gestiegen. Von dieser Anzahl spricht der russische Geheimdienst FSB. Zudem seien ersten Erkenntnissen zufolge mehr als 100 Menschen verletzt worden, zitiert die Agentur Interfax die Behörde.

Moskauer Bürgermeister sagt alle Großveranstaltungen ab

20.16 Uhr: In Moskau sind noch am Abend alle Massenveranstaltungen abgesagt worden. Das teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Am Wochenende würden keine Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen stattfinden.

USA sehen keine Anzeichen für Beteiligung der Ukraine am Angriff in Moskau

20.07 Uhr: Die USA sehen nach eigenen Angaben „derzeit keine Anzeichen“ für eine Verwicklung der in das Geschehen nahe Moskau. „Es gibt derzeit keine Anzeichen darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer in den Schusswaffenangriff verwickelt sind“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag. „Ich würde Ihnen zu einem so frühen Zeitpunkt davon abraten, irgendeine Verbindung zur Ukraine herzustellen“, fügte er hinzu.

Mutmaßlicher Anschlag in Moskau: Was bisher bekannt ist

In einer Konzerthalle nahe Moskau sollen bisher unbekannte Angreifer während eines Konzerts der russischen Rockband „Piknik“ um sich geschossen haben. Auch von Explosionen wird berichtet. Es gibt viele Tote und Verletzte.

Die Konzerthalle in der Stadt Krasnogorsk (117.000 Einwohner), einem Vorort der russischen Hauptstadt, war mit insgesamt 6000 Gästen ausverkauft. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch völlig unklar.