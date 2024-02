Berlin/Moskau. Wo wird der Kreml-Kritiker Nawalny beerdigt und wie viele Personen werden erwartet? Wichtige Antworten zu seiner Beerdigung.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach offiziellen Angaben in einem Straflager nördlich des Polarkreises gestorben. Der scharfe Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin war durch einen Giftanschlag im Jahr 2020 und ständige Einzelhaft im Lager körperlich sehr geschwächt. Seine Unterstützer und auch viele internationale Beobachter sind sich deshalb einig, dass von einer „natürlichen“ Todesursache, wie es auf dem Totenschein heißen soll, nicht die Rede sein kann. Sie geben vor allem Putin die Schuld an Nawalnys Tod.

Wann wird Alexej Nawalny beerdigt?

Der Leichnam des Kreml-Kritikers wurde von den russischen Behörden tagelang zurückgehalten. Erst am vergangenen Samstag wurde er der Mutter von Nawalny übergeben. Nun soll er am Freitag (1. März) beerdigt werden, das gab Nawalnys Sprecherin am Mittwoch bekannt. Die Trauerfeier findet einer Kirche im südöstlichen Bezirk Marjino statt. Nawalnys Unterstützer hatten tagelang nach einem Ort für die Trauerfeier gesucht und beklagt, dass sie dabei von den russischen Behörden behindert würden.

Wo wird Alexej Nawalny beerdigt?

Nawalny soll im Anschluss an die Trauerfeier auf dem Borissowskoje-Friedhof beigesetzt werden. Der Friedhof befindet sich im Bezirk Brateyevo, am Südufer der Moskwa. Es ist ein städtischer, ehemaliger Dorffriedhof. Ursprünglich hatte Nawalnys Familie sich einen anderen Friedhof für die Beerdigung gewünscht, auf dem auch der Oppositionelle Boris Nemzow begraben liegt. Dies ist den hinterbliebenen aber verwehrt worden.

Wer wird an der Beerdigung von Nawalny teilnehmen?

Viele Anhänger von Nawalny gehören zur russischen Opposition und halten sich daher im Ausland auf. Wer überhaupt zu Nawalnys Beerdigung kommt, ist daher unklar. Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja wird erwartet. Außerdem gibt es eine Reihe von Leuten, die Nawalny bis zuletzt unterstützten. Darunter Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch und seine Anwälte. Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja hatte jedoch vor möglichen Polizeiaktionen am Tag der Beerdigung gewarnt.

„Ich weiß nicht, ob es eine friedliche Beerdigung wird, oder ob die Polizei Menschen festnehmen wird, die sich von ihm verabschieden wollen“, sagte sie am Mittwoch im Europaparlament.

