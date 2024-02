Hamburg. Aktuelle Zahlen: Welche Bezirke deutlich herausstechen, wie die Kosten womöglich gesenkt werden könnten und was die CDU dazu sagt.

Seit der Haushaltskrise der Bundesregierung im vergangenen Jahr werden staatliche Ausgaben besonders hinterfragt. Die CDU kritisiert nun Hamburgs Ausgaben für die Gebäudereinigung. Insgesamt rund 61,7 Millionen Euro hat sich die Stadt die Reinigung ihrer Gebäude im Jahr 2023 kosten lassen. Eine Summe, die für den Bürgerschaftsabgeordneten Sandro Kappe (CDU) Fragen aufwirft.

„Mit einem jährlichen Etat von satten 62 Millionen Euro allein für die Gebäudereinigung bei der Stadt Hamburg stellt sich zweifelsohne die Frage nach Effizienz und einer sinnvollen Ausgabenpolitik“, sagt Sandro Kappe. Der Hamburger Senat hat auf seine Anfrage hin die Kosten für die Gebäudereinigung der Behörden aufgelistet. Dabei stechen mehrere Behörden hervor.

Haushalt: Hamburg gibt 62 Millionen Euro für Gebäudereinigung aus

Mit rund 38,7 Millionen Euro wird das meiste Geld für den Landesbetrieb SBH | Schulbau Hamburg ausgegeben. Der Landesbetrieb ist verantwortlich für die Bewirtschaftung und alle Baumaßnahmen an Hamburger Schulen. Dazu zählt auch die Reinigung der Klassenräume. Mit etwa 2,6 Millionen Euro folgt mit großem Abstand die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz. Dazu gehören alle Gebäude des Verbraucherschutzes, die Gerichte sowie die Staatsanwaltschaft.

Große Unterschiede treten bei den Bezirksämtern auf. Während das Bezirksamt Hamburg-Mitte 2,2 Millionen Euro ausgegeben hat, waren es in Eimsbüttel 908.000 Euro. Am sparsamsten war das Bezirksamt Bergedorf mit Ausgaben von 548.000 Euro.

So viel gaben die Bezirksämter 2023 für die Gebäudereinigung aus

Bezirk Euro Hamburg-Mitte 2,219,343 Wandsbek 1,037,893 Hamburg-Nord 978,587 Harburg 978,587 Eimsbüttel 907,956 Altona 592,402 Bergedorf 547,803

Für die großen Unterschiede bei den Kosten für die Gebäudereinigung kommen mehrere Gründe infrage, wie zum Beispiel die Mitarbeiterzahl und die Anzahl der Gebäude. Während das Bezirksamt Altona 1042 vollbeschäftigte Mitarbeiter im Jahr 2023 hatte, waren es in Hamburg-Mitte 1303. Trotzdem waren die Kosten in Hamburg-Mitte mit ungefähr 2,2 Millionen Euro fast viermal so hoch.

Bereits seit 2002 soll bei der Gebäudereinigung gespart werden

Ein Senatsbeschluss aus dem Jahr 2002 sollte die Kosten für die Gebäudereinigung senken. Seitdem sollen die Verträge alle sechs Jahre neu ausgeschrieben werden, um stets einen angemessenen Preis zu zahlen. Aktuell sind jedoch über 230 Verträge älter als sechs Jahre.

Der Senat begründet die verlängerte Laufzeit der Verträge mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitsprozesse. Hinzu kämen geringe Personalkapazitäten, Personalwechsel, vorübergehende Baumaßnahmen und vorteilhafte Altverträge.

Desksharing wird in den Behörden noch nicht flächendeckend umgesetzt

Außerdem wurden die Behörden dazu aufgerufen, Eigenreinigung abzubauen. Eigens dazu wurde die Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH (SGG) gegründet. Die Behörden sollten frei werdende Reinigungsflächen auf die SGG übertragen und diese nach sechs Jahren neu ausschreiben. Die SGG existiert bis heute.

Einsparungen könnten weiterhin durch die Umsetzung eines Desksharing-Konzepts erzielt werden, also das Teilen von Schreibtischen, wenn Mitarbeiter nicht immer im Büro sind. Bereits im Jahr 2022 hat der Senat die Einführung von individuell und dezentral festgelegten Desksharing-Quoten festgelegt. In diesem Jahr werden die Quoten testweise in den ersten Behörden eingeführt. „Eine Maßnahme, die viel zu spät kommt und zeigt, wie sehr der Senat wichtige Potenziale zur Kosteneinsparung verschläft“, sagt Sandro Kappe.

Moderne Technik könnte Reinigungskosten der Stadt Hamburg senken

Auch der Einsatz von Technologie könne zu Einsparungen bei den Reinigungskosten führen. „Der Einsatz von automatisierten Reinigungsgeräten kann die Effizienz der Reinigungsprozesse verbessern und die benötigte Arbeitszeit reduzieren“, sagt Sandro Kappe. Dies erfolge bereits beim Hamburger Flughafen und könne auch in den Behörden genutzt werden.

Durch die Optimierung von Reinigungsintervallen könne zusätzlich gespart werden. „Wenn bestimmte Bereiche weniger bis gar nicht frequentiert sind, könnten die Reinigungsintervalle entsprechend reduziert werden, um Kosten zu senken“, sagt Kappe. Laut dem Senat empfiehlt die Leitstelle Gebäudereinigung, die Mindeststandards auch bei reduzierter Raumnutzung beizubehalten, um Hygienestandards zu gewährleisten.