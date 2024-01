Schuldenbremse: Mit dieser Forderung setzt die SPD Scholz unter Druck

Berlin. Die kurz vor Weihnachten erzielte Grundsatzeinigung der Regierungskoalition auf einen Haushalt für das Jahr 2024 hat die Diskussion um die künftige Finanzpolitik nicht beendet. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai weist nun die Forderungen der SPD-Bundestagsfraktion nach einer Reform der Schuldenbremse zurück.

„Nach dem Urteil aus Karlsruhe sollten alle politisch Handelnden, insbesondere auch die SPD-Bundestagsfraktion, endlich verstehen, dass es nicht darum gehen kann, sich immer wieder neue Ideen und Gründe einfallen zu lassen, um die Schuldenbremse aufzuweichen oder sie gar komplett abzuschaffen“, sagte Djir-Sarai dieser Redaktion. „Die Politik muss sich stattdessen intensiv mit den nötigen Konsolidierungsmaßnahmen beschäftigen und Staatsausgaben kritisch prüfen.“

SPD-Fraktion will Schuldenbremse reformieren

Die SPD-Bundestagsfraktion kommt am Donnerstag zu einer zweitägigen Jahresauftaktklausur in Berlin zusammen. In einer Beschlussvorlage wird einer Reform der Schuldenbremse gefordert. „Die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form ist nicht mehr zeitgemäß“, heißt es in dem Papier. „Die derzeit starren Regeln sind ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen, indem sie nicht genügend Spielräume für starke Zukunftsinvestitionen ermöglichen.“ Vor allem Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Landes seien aber „unabdingbar“.

Die SPD-Abgeordneten äußern zudem die Sorge, dass der Sozialstaat darunter leiden könnte. „In Zeiten wie diesen braucht es einen starken Staat, der für die Gesellschaft da ist und Sicherheit bietet, Vertrauen schafft sowie sozialen Zusammenhalt fördert.“ Mit ihrer klaren Positionierung zur Schuldenbremse erhöhen die Abgeordneten auch den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), in der Ampel-Koalition die Forderungen seiner Partei stärker zu vertreten.

Mit ihrer klaren Positionierung zur Schuldenbremse erhöhen die Abgeordneten auch den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), in der Ampel-Koalition die Forderungen seiner Partei stärker zu vertreten.

Foto: Carsten Koall / DPA Images

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Djir-Sarai: SPD sollte sich zur Schuldenbremse bekennen

Djir-Sarai widerspricht dem Ansinnen der sozialdemokratischen Abgeordneten. „Die Schuldenquote des Staats sinkt aktuell. Das geschieht trotz der Tatsache, dass derzeit auf Rekordniveau in Infrastruktur investiert und die Einkommensteuer gesenkt wird“, sagte der FDP-Politiker. „Die SPD sollte sich über den Erfolg dieser Prioritätensetzung freuen und sich deutlich zur Haushaltseinigung der Koalition und zum Festhalten an der Schuldenbremse bekennen.“

Hochwasserlage löst neue Debatte über Schuldenbremse aus Hochwasserlage löst neue Debatte über Schuldenbremse aus

Mehr zum Thema

Kommentar:

Von Schulden bis Migration: Diese fünf Debatten werden Deutschland 2024 bewegen