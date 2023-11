Frankreich: Lehrer auf offener Straße geköpft – so geht es heute den Tätern

Paris. Sie sind ausnahmslos in eine bestialische Bluttat verwickelt, die vor drei Jahren über die Grenzen Frankreichs hinaus für Entsetzen sorgte: Sechs Jugendliche, ein Mädchen sowie fünf Jungen, müssen sich seit dem Montag entweder wegen Verleumdung oder wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Vorbereitung einer schweren Straftat“ vor dem Pariser Gerichtshof verantworten.

Am 16. Oktober 2020, einem Freitag, wird in dem beschaulichen, 40 Kilometer nordwestlich von Paris gelegenen Städtchen Conflans-Sainte-Honorine der 47-jährige Geschichtslehrer Samuel Paty von einem jungen Mann auf offener Straße mit mehreren Messerstichen in den Bauch getötet und anschließend enthauptet. Der flüchtige Täter kann zwanzig Minuten später in der benachbarten Ortschaft Eragny gestellt werden und. Da er sich nicht ergeben will, erschießt ihn die Polizei. Wie sich herausstellt, handelt es sich um den erst 18-jährigen Abdulach Ansorow, ein in Moskau geborener Tschetschene, der in Frankreich aufwuchs und als radikalisiert galt.

Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Schule Ein Toter und zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Schule Video: Justiz, Kriminalität, Erziehung, Ausbildung

Paty, daran gibt es keinerlei Zweifel, ist das Opfer einer Hetzkampagne in den sozialen Netzwerken geworden, weil er in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed zeigte. Eine damals 13-jährige Schülerin hatte ihrem Vater erklärt, sie sei zutiefst schockiert gewesen, weil eine der Karikaturen Mohammed nackt zeigte. Der Vater beschwerte sich bei der Schulleitung, forderte auf Facebook die sofortige Entlassung „dieses kranken Schufts“ und erstattete sogar Anzeige gegen Paty wegen Verbreitung von pornographischen Bildern.

Paty-Mord: Ein Internetvideo voller falscher Anschudigungen

Der Lehrer seinerseits erstatte Anzeige wegen Verleumdung. Die Schülerin hatte überhaupt nicht an der besagten Unterrichtsstunde teilgenommen, sie war zur fraglichen Zeit wegen Schwänzens für zwei Tage von der Schule verwiesen worden und hatte ihren Vater belogen, um dies zu verheimlichen. Letzterer veröffentlichte nach der Gegenklage im Netz ein Video voller Anschuldigungen gegen Paty und mit der „Zeugenaussage“ seiner Tochter. Laut den Ermittlern war es dieses Video, welches Anzonow dazu brachte, sich des „Frevlers Paty“ anzunehmen. Persönlich hat der im 90 Kilometer entfernten Evreux lebende Tschetschene sein Opfer gar nicht gekannt.

Nach dem Mord an Samuel Paty gab es in Frankreich zahlreiche Demonstrationen und Solidaritätskundgebungen für Lehrer. Am Montag begann in Paris ein Prozess gegen sechs Jugendliche, die zum Mord an Paty beigetragen haben sollen.

Am letzten Schultag vor den Herbstferien lauerte Ansorow dem Lehrer nach Unterrichtschluss auf. Um ihn identifizieren zu können, bestach er fünf damals 14 und 15 Jahre alte Schüler. Für 300 unter ihnen verteilten Euro beschrieben die Jungen dem Täter nicht nur das Aussehen Patys sondern auch dessen gewöhnlichen Heimweg. Angeblich soll Ansorow ihnen seine Mordabsichten verheimlicht und erzählt haben, dass er ihren Lehrer lediglich verprügeln und demütigen wollte. Eine Darstellung, der die Staatsanwaltschaft inzwischen offenbar Glauben schenkt, denn die ursprüngliche Beschuldigung der Beteiligung an einer terroristischen Verschwörung wurde fallen gelassen.

Glaubt man den Anwälten der Angeklagten, haben sie wegen den fürchterlichen Folgen ihres Verhaltens schwerste Schuldgefühle, drei litten nach wie vor unter Depressionen. Da sie zur Tatzeit minderjährig waren, findet das Verfahren vor dem Jugendgericht im Norden von Paris statt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch die Identität der Schüler soll nicht preisgegeben werden. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen zweieinhalb Jahre Haft.

Weiterer Mord befeuert Debatte um Sicherheit für Lehrer

Für welches Aufsehen der Mord von Samuel Paty nach wie vor sorgt, belegten gestern nicht nur die Schlagzeilen in den Medien. Viele interessierte Bürger und Journalisten drängten sich noch vor dem Prozessauftakt vor dem Gerichtsgebäude. Wegen des Dauerregens wurden sie war hereingelassen, aber in einen Nebenraum verwiesen – wohin jedoch keine Bilder von dem Verfahren übertagen wurden.

Six teenagers went on trial behind closed doors, accused of involvement in the beheading of French history teacher Samuel Paty in 2020, a murder that shocked the country https://t.co/80OaVjPvvo pic.twitter.com/nbY1xGleAB — Reuters (@Reuters) November 27, 2023

Freilich ist es auch eine seit Wochen kontrovers geführte Debatte über die Sicherheit von Schulen und Lehrpersonal, die den Prozess in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Im Oktober hat ein weiterer tödlicher Angriff eines jungen Islamisten auf einen Lehrer das Land erschüttert. Ein aus Russland stammender 20-Jähriger erstach im nordfranzösischen Arras den Geschichtslehrer Dominique Bernard und verletzte drei weitere Menschen schwer. Er wurde vor Ort festgenommen, obwohl er offensichtlich hoffte, von der Polizei getötet zu werden.

Terror-Gefahr: Alle Schulen in Frankreich werden abgeschirmt

Die Rufe nach zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sind sehr laut, obwohl es große Bedenken gibt, die „Schulen in Bunker“ zu verwandeln. Bereits seit der islamistischen Attentatswelle im Jahr 2015 nämlich werden alle Bildungseinrichtungen im Land abgeschirmt. Weder kann man vor ihnen parken noch dürfen Dritte, Eltern eingeschlossen, die Schulen betreten. Kurze „Alarmketten“ kommen hinzu dank einer direkten Verbindung der Schulleitungen zum nächstgelegenen Kommissariat. In Arras etwa vergingen keine vier Minuten, bevor die ersten Polizisten eintrafen.

Das Urteile in dem laufenden Verfahren gegen die sechs Jugendlichen sollen am 8. Dezember fallen. Doch im kommenden Jahr wird es einen weiteren Prozess gegen acht Erwachsene geben, die entweder für die Hetze gegen Samuel Paty verantwortlich sind oder, in zwei Fällen, dem Täter Hilfsdienste leisteten. Alle der terroristischen Verschwörung beschuldigten Angeklagten, zu denen auch der Vater der derzeit vor Gericht sehenden Schülerin gehört, befinden sich in Untersuchungshaft.