Reichsbürger: Razzien in acht Bundesländern – Hunderte Polizisten im Einsatz

280 Einsatzkräfte Razzia gegen „Reichsbürger“ in Hamburg und weiteren Ländern

Rund 280 Einsatzkräfte haben am Donnerstag in acht Bundesländern mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen „Reichsbürger“ durchsucht. (Symbolbild)

Durchsuchungen am Donnerstagmorgen auch in Schleswig-Holstein. Gebäude in insgesamt acht Bundesländern durchsucht.