USA weiten Sanktionen gegen Russland-Unterstützer aus

Als Reaktion auf den andauernden russischen Angriffskrieg gegen die haben die USA neue Sanktionen gegen Dutzende Personen, Unternehmen und Einrichtungen verhängt, die Russland bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Die Sanktionen zielen unter anderem auf eine Schwächung des russischen Energie- und Rohstoffsektors ab. Das geht aus Mitteilungen des Finanz- und Außenministeriums in Washington am Donnerstag hervor. Zudem richteten sie sich gegen diejenigen, die sich an der Umgehung von Sanktionen beteiligen.

„Die USA ergreifen nach dem brutalen und skrupellosen Massaker an israelischen Zivilisten einschließlich Kindern rasche und entschlossene Maßnahmen gegen die Finanziers und Unterstützer der Hamas“, erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen. „Das US-Finanzministerium hat eine lange Geschichte einer effektiven Unterbrechung der Terrorfinanzierung, und wir werden nicht zögern, unsere Instrumente gegen die Hamas einzusetzen.“

Sanktionen gegen Russland: Diese Unternehmen stehen auf der Liste

Neu auf die Sanktionsliste kommen etwa der Betreiber eines LNG-Projekts des großen russischen Erdgasunternehmens Novatek in der russischen Arktis und das Bergbauunternehmen Rustitan, das ein Projekt zur Erschließung des größten Titanerzvorkommens der Welt in Russland verantwortet. Auf der Liste steht auch der Name Alexander Sacharow: Er ist für den Bau der russischen Drohnen Lancet verantwortlich, die zuletzt vermehrt in der Ukraine zum Einsatz gekommen sind.

Als Folge der Sanktionen werden mögliche Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt. US-Bürgern oder Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen, Einrichtungen und Personen untersagt. Auch internationale Geschäfte werden durch die Sanktionen für Betroffene meist deutlich schwieriger.

Selenskyj begrüßt US-Sanktionen gegen Russland als „kraftvoll“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das neue US-Sanktionspaket gegen Russland als „sehr kraftvoll“ begrüßt. Wichtige Bereiche der Wirtschaft des Aggressors seien nun mit Strafmaßnahmen belegt. „Die Macht der Sanktionen ist die Stärke der Welt“, sagte Selenskyj in seiner am Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Es müsse verhindert werden, dass Moskau die Sanktionen umgehen könne. Russland, das seinen Krieg gegen die Ukraine vor mehr als 20 Monaten begonnen hatte, bezeichnete die Sanktionen wiederholt als wirkungslos.

