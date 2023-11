Heizung & Co.: Bundesnetzagentur macht klare Ansage zu Lage im Winter

Im letzten Winter stand die Gasversorgung in Deutschland noch auf der Kippe. So schätzt die Bundesnetzagentur die aktuelle Lage ein.

Berlin. Die mangelnde Gasversorgung bereitete im vergangenen Winter vielen Menschen große Sorgen. Doch in diesem Jahr wird es dafür voraussichtlich keinen Anlass geben: Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht Deutschland mit Blick auf die Gasversorgung erheblich besser für den Winter gerüstet als im vergangenen Jahr. „Wenn wir einen normalen Winter bekommen, sollte es keine größeren Probleme geben“, sagte Müller der „Süddeutschen Zeitung“. Wie die Zeitung weiter berichtet, kommt die Behörde in einem Bericht nur in zwei sehr extremen von insgesamt sechs vorgenommenen Simulationen zum Ergebnis, dass von der zweiten Februarwoche an nicht genügend Gas zur Verfügung stehen könnte, um alle Heizungen und Industrieanlagen in Deutschland zu befeuern.

Demnach ist Deutschland in diesem Jahr in einer deutlich besseren Lage als 2022, weil die Gasspeicher zu über 99 Prozent gefüllt und sowohl die Gasimporte als auch die Einsparungen bei den Kunden stabil sind. Zudem habe die Politik die Einfuhrkapazitäten für Flüssiggas deutlich erhöht. Dies habe zusammen mit zusätzlichen Lieferungen aus Norwegen eine Kompensation ausbleibender Gaslieferungen aus Russland ermöglicht.

Heizung, Gas & Co.: Keine vollständige Entwarnung – aus diesen Gründen

Netzagentur-Chef Müller sagte der „SZ“ zufolge aber, für eine „vollständige Entwarnung“ sei es noch zu früh. So könnten eine längere Periode extremer Kälte, verringerte Liefermengen aus dem Ausland oder ein russischer Exportstopp von Erdgas nach Südosteuropa die Versorgungslage verschärfen. Eine Anhäufung solcher Probleme halte die Bundesnetzagentur aber für äußerst unwahrscheinlich.

Insgesamt fällt der Energieverbrauch in Deutschland in diesem Jahr einer Prognose zufolge außerdem auf ein Rekordtief - vor allem wegen der schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) rechnet gegenüber dem Vorjahr mit einem Rückgang um knapp acht Prozent auf 10 784 Petajoule (= 2996 Terawattstunden). Damit läge der Verbrauch um knapp 28 Prozent unter dem bisherigen Höchststand von 14 905 Petajoule im Jahre 1990, wie die AG Energiebilanzen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Zur Einordnung: 2022 wurden in Deutschland laut Bundesnetzagentur 484 Terawattstunden Strom und 847 Terawattstunden Erdgas verbraucht. (fmg/afp/dpa)

Wärmepumpe Gasheizung Energiequelle Luft, Erde oder Wasser Erdgas, Flüssiggas, Biomethan (Biogas), Wasserstoff (H2-ready) Umweltfreundlichkeit Hoch – nutzt ausschließlich erneuerbare Energien Niedrig – erzeugt CO2 Anschaffungskosten Hoch Niedrig Betriebskosten Niedriger – gekoppelt an Strompreis Höher – gekoppelt an Brennstoffpreise Wirkungsgrad Hoch – bis zu 300 bis 400 Prozent unter optimalen Bedingungen Niedriger – zwischen 90 bis 95 Prozent bei modernen Anlagen Lebensdauer Länger – bis zu 20 Jahre Kürzer – rund 10 bis 15 Jahre Installation Komplexer – insbesondere bei Erd- und Grundwasserbohrung Einfacher – keine zusätzliche Infrastruktur nötig Wartung Geringer Höher Platzbedarf Kann höher sein – primär bei Erdwärmepumpen Meist niedriger Förderung Hoch – es gibt eine staatliche Förderung für Wärmepumpen von bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten Keine Förderung für klassische Gastherme – unter Umständen wird aber der erneuerbare Anteil (H2-ready) gefördert CO2-Preis spielt keine Rolle Soll in den kommenden Jahren ansteigen – die Folge: Fossile Brennstoffe werden teurer.

