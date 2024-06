Berlin. Bei den Landtagswahlen im Herbst könnte Wagenkechts BSW ein Machtfaktor werden. Der CDU-Chef will das ignorieren. Die News im Blog.

CSU-Chef Söder sieht die Frage nach der Kanzlerkandidatur in der Union offen

Merz präsentiert neuen CDU-Wahlkampfmanager

Politik-News vom 11. Juni: Beauftragter fordert besseren Schutz für queere Menschen

3.44 Uhr: Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, dringt auf eine Grundgesetz-Änderung zum besseren Schutz queerer Menschen in Deutschland. Anlässlich des 30. Jahrestags der Aufhebung der Strafbarkeit von Homosexualität in Deutschland warb der Grünen-Politiker dafür, diese Gruppe noch stärker als bislang vor Diskriminierung zu schützen. „Queere Menschen sind die letzte von den Nazis verfolgte Gruppe, die noch keinen expliziten Schutzstatus im Grundgesetz haben“, sagte Lehmann der Deutschen Presse-Agentur.

Artikel 3 des Grundgesetzes verbiete zwar die Diskriminierung aufgrund von Merkmalen wie etwa Geschlecht, Herkunft oder Glaube. Was aber bislang fehle, sei das Merkmal der sexuellen Identität. „Ein ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Schutz ist wichtig, auch damit bestimmte Errungenschaften, wie die Ehe für alle, nicht wieder zurückgedreht werden können.“ Auch angesichts zunehmender Angriffe durch Rechtsextreme und religiöse Fundamentalisten brauche es einen besseren verfassungsrechtlichen Schutz, erklärte Lehmann.

Angesichts zunehmender Angriffe brauche es einen besseren verfassungsrechtlichen Schutz für queere Menschen, so Lehmann. © Bernd von Jutrczenka/dpa | Unbekannt

FDP-Vize Kubicki fordert Kursänderung bei SPD und Grünen

3.10 Uhr: FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Koalitionspartner SPD und Grüne nach der Europawahl zu einer Kursänderung aufgefordert. „Selbstverständlich müssen sich unsere Koalitionspartner bei ihren dramatisch schlechten Ergebnissen auf die Freien Demokraten zubewegen“, sagte Kubicki der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Dienstag). „Eines zeigt der Wahlsonntag doch überdeutlich: Der vor allem von den Grünen verfolgte politische Ansatz, den Menschen zu erklären, wie sie sich zu verhalten haben, ist an ein Ende gekommen“, gab er weiter an.

Koalition im Osten? Merz betont Distanz zu Wagenknecht

0.10 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat sich kritisch zu einer Zusammenarbeit seiner Partei mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geäußert. Auf die Frage, ob er bereit sei, über eine Zusammenarbeit oder Koalition mit dem BSW nachzudenken, um AfD-Ministerpräsidenten im Osten zu verhindern, sagte Merz am Montagabend im ARD-„Brennpunkt“: „Das ist völlig klar, das haben wir auch immer gesagt. Wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen.“ Er fügte hinzu, für Frau Wagenknecht gelte beides: „Sie ist in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem.“ Merz betonte: „Wir wollen Mehrheiten gewinnen.“

Im September stehen Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen an. Bei der Europawahl war die AfD im Osten klar stärkste Kraft geworden. Mit Blick auf die Landtagswahlen könnte die Mehrheitsbildung deshalb kompliziert werden. Da die Anfang des Jahres gegründete Wagenknecht-Partei in Ostdeutschland besonders viel Anklang findet, könnte sie ein Machtfaktor werden.

Merz hält Wagenknecht für «in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem.» © Sebastian Gollnow/dpa | Unbekannt

Politik-News vom 10. Juni: CDU bekommt neuen Manager

19.37 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz stellt gut ein Jahr vor der nächsten turnusgemäßen Bundestagswahl die Führung der Partei in Teilen neu auf. Der seit Oktober 2022 amtierende Bundesgeschäftsführer Christoph Hoppe werde zum 30. Juni auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausscheiden. Das kündigte Merz am Montag nach Gremiensitzungen seiner Partei nach der Europawahl an. Nachfolger werde der Geschäftsführer der Grundsatzprogrammkommission der Partei und bisherige stellvertretende Bundesgeschäftsführer Philipp Birkenmaier.

Birkenmaier war bisher für die Abteilung Politik und Programm in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, zuständig. Der Bundesgeschäftsführer ist eine Art Verwaltungschef dort. Hoppe habe selbst entschieden, den Europawahlkampf zu organisieren, aber den Bundestagswahlkampf nicht mehr, sagte Merz. Es gehe um eine längerfristig geplante personale Veränderung.

Er macht Platz: Christoph Hoppe, bisheriger Bundesgeschäftsführer der CDU. © DPA Images | Michael Kappeler

Söder hält K-Frage bei der Union weiter für unbeantwortet

10.01 Uhr: Die Frage der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien für die Bundestagswahl 2025 ist aus Sicht von CSU-Chef Markus Söder weiterhin offen. „Nein, das war keine Vorentscheidung“, sagte Söder am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv zum Ausgang der Europawahl in Deutschland vom Sonntag. Wichtig sei zunächst, dass die Unionsparteien beide zugelegt hätten.

Als Favorit für die Kanzlerkandidatur der Union gilt CDU-Chef Friedrich Merz. Im Gespräch ist zudem auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Merz und er arbeiteten „engstens“ zusammen, betonte Söder. „Am Ende, glaube ich, da bin ich fest überzeugt, werden wir eine sehr gute gemeinsame Lösung finden.“

Die Wahlerfolge der Union vom Sonntag wertete Söder als Erfolge der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch der beiden Parteivorsitzenden, „die insgesamt das Ganze vorangebracht haben“. Der CSU-Chef wies weiter darauf hin, dass es ja auch in der CDU in der Frage der Kanzlerkandidatur noch Diskussionen gebe. Er spielte damit offensichtlich auf Äußerungen von Wüst an, der diese Frage weiterhin für offen hält.

CSU-Chef Markus Söder © Sven Hoppe/dpa | Unbekannt

Wüst hatte zuvor der ARD gesagt, er sehe keinen Grund, die sogenannte K-Frage der Union auf Merz und Söder zu verengen. „Alle Ministerpräsidenten haben die Regierungserfahrung und auch die Fähigkeit zur Kanzlerkandidatur“, stellte er klar. „Ich glaube, da ist die Frage offen, sonst hätten wir es ja entschieden. Und solange es nicht entschieden ist, ist das offen“, sagte Wüst weiter, ohne auf eigene Ambitionen ausdrücklich Bezug zu nehmen.

