Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen

Berlin. Die Gesetzlichen Krankenkassen (GVK) können sich seit der Corona-Pandemie kaum noch mehr finanzieren – und sind auf die Finanzhilfe der Bundesregierung angewiesen. Die muss wegen der angespannten Haushaltslage aber sparen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach schlägt deshalb die Streichung bestimmter Leistungen vor.

Politik-News vom 11. Januar: Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen

7.35 Uhr: Die Corona-Pandemie hat bei den Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) eine enorme Finanzierungslücke hinterlassen. Jährlich fehlen den Versicherungen Milliardenbeträge. Das Minus hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren mit Steuermitteln ausgeglichen, im Jahr 2024 dürfte das wegen der Haushaltsdefizite aber ein Problem werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat deshalb den anderen Ministerien Sparvorschläge unterbreitet. Unter anderem sollen Krankenkassen ihre Versicherten nicht länger homöopathische Leistungen finanzieren.

„Leistungen, die keinen medizinisch belegbaren Nutzen haben, dürfen nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden“, heißt es in dem Empfehlungsschreiben von Lauterbach, das dem „Spiegel“ vorliegt. Und weiter: „Aus diesem Grund werden wir die Möglichkeit der Krankenkassen, in der Satzung auch homöopathische und anthroposophische Leistungen vorzusehen, streichen und damit unnötige Ausgaben der Krankenkassen vermeiden.“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll den anderen Ministerien verschiedene Sparvorschläge unterbreitet haben.

Die Finanzierung homöopathischer Leistungen zu streichen, war lange umstritten. Inzwischen gebe es aber auch unter den Grünen den notwendigen Rückhalt. Laut einem Parteitagsbeschluss von 2020 sollen nur noch Leistungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, „die medizinisch sinnvoll und gerechtfertigt sind und deren Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen ist“.

Die Maßnahme alleine wird die Finanzierungslücke für 2024 allerdings nicht schließen können. Wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen mitteilte, wird das Defizit 2024 bei 3,2 Milliarden Euro liegen. Die Streichungen von homöopathischen Leistungen würden laut „Spiegel“ höchstens zehn Millionen Euro einsparen.

Union weist SPD-Vorstoß zu Reform der Schuldenbremse zurück

3.15 Uhr: Die Union hat dem Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion für eine Reform der Schuldenbremse eine klare Absage erteilt. „Der Vorstoß der SPD-Fraktion ist ein grundsätzlicher Angriff auf die Schuldenbremse“, sagte der CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Donnerstag. „Die vorgeschlagene Reform der Schuldenbremse wird es mit uns nicht geben. Deshalb sind diese SPD-Vorschläge ein Rohrkrepierer.“

Zuvor hatten mehrere Medien über eine interne Vorlage für die Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion berichtet. Die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form sei „nicht mehr zeitgemäß“, die derzeit „starren Regeln“ seien ein „Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen“, heißt es darin demnach. Deswegen sollen mehr Spielräume für Investitionen geschaffen werden. Für eine Grundgesetz-Änderung benötigt die SPD jedoch Zwei-Drittel-Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat, die sie ohne die Union nicht erreichen kann.

CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase lehnt die vorgeschlagene Reform der Schuldenbremse ab.

CDU-Politiker Haase lehnte in der „Rheinischen Post“ auch Forderungen von SPD und Grünen ab, die Schuldenbremse 2024 auszusetzen, um die weiteren Hilfen für die Flutopfer im Ahrtal finanzieren zu können. „Niemand stellt die Hilfen für die Flutopfer im Ahrtal infrage, auch wir nicht“, sagte Haase. „Die Union macht nur keine Finanzierung mit, die verfassungswidrig wäre.“

„Die Aussetzung der Schuldenbremse für die Ahrtal-Hilfe wäre aber aus unserer Sicht verfassungswidrig, weil es beim Ahrtal nicht um ein neues, unvorhergesehenes Ereignis geht und die Belastungen nicht erheblich sind“, sagte der Bundestagsabgeordnete weiter. Das sehe offenbar auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) so.

SPD-Chef: Alle jungen Menschen nach Dienst-Bereitschaft fragen

2.10 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich dafür ausgesprochen, jeden jungen Menschen nach der Bereitschaft für einen militärischen oder zivilen Freiwilligendienst zu fragen. „Ich halte persönlich aber nichts von einer Wiedereinführung der Wehrpflicht, weil ich finde, dass ein Zwangsdienst nicht zeitgemäß ist“, sagte Klingbeil der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Was ich richtig finde, ist, dass jeder junge Mensch einmal in seinem Leben mit der Frage konfrontiert wird, ob er oder sie einen Dienst für unser Land leisten möchte. Egal, ob bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich. Dafür müssen wir die Freiwilligendienste stärken.“

Klingbeil begrüßte zugleich „das Bemühen von (Verteidigungsminister) Boris Pistorius, die Bundeswehr attraktiver zu machen als Arbeitgeber und um Nachwuchskräfte anzuwerben“. Pistorius (ebenfalls SPD) hatte vor Weihnachten gesagt, dass er angesichts des Personalmangels bei der Truppe Modelle einer Dienstpflicht prüfe und dabei das schwedische Modell als Beispiel angeführt.

Dort gibt es aber keine reine Wehrpflicht, sondern eine allgemeine zivile oder militärische Dienstpflicht für alle jungen Männer und Frauen. Alle werden gemustert, dann wird nach Eignung und Motivation zum Truppendienst ausgesucht – 2025 können etwa 8000 von 100.000 ihre Dienstpflicht bei der Truppe ableisten, wie der Verteidigungsattaché der Botschaft in Berlin, Jonas Hard af Segerstad, vor kurzem im Verteidigungsblog „Augen geradeaus!“ erklärt hat.

Wie weiter mit der Truppe? Die Politik diskutiert aktuell verschiedene Modelle, wie mit dem Personalmangel bei der Bundeswehr umzugehen ist.

Bauern fordern Lösung im Parlament für Ende der Diesel-Proteste

1.35 Uhr: Der Bauernverband dringt angesichts der anhaltenden Demonstrationen gegen den Abbau von Agrardiesel-Subventionen auf eine Lösung im Parlament. „Jetzt ist es an der Bundesregierung und an den Fraktionen im Deutschen Bundestag, diese Proteste zu beenden“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Klausur der SPD-Fraktion am Donnerstag. „Ein fauler Kompromiss, wie er derzeit auf dem Tisch liegt, kann keine Lösung sein – denn der wird keinen Traktor von der Straße holen.“

Rukwied betonte: „Wir fordern die Fraktionen auf, intensiv darüber zu beraten, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft erhalten bleiben kann und wie die Proteste beendet werden können.“ Aus Unmut über die bereits abgeschwächten Pläne der Ampel-Koalition machen Landwirte in dieser Woche bundesweit mit Aktionen Druck.

Die Bundesregierung plant, die seit mehr als 70 Jahren bestehende Steuervergünstigung beim Agrardiesel nicht mehr auf einen Schlag abzuschaffen, sondern schrittweise über drei Jahre auslaufen zu lassen. Eine vorgesehene Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte hatte die Koalition ganz zurückgenommen.

Die vom Kabinett auf den Weg gebrachten Pläne kommen nun zu den parlamentarischen Beratungen in den Bundestag. Der Bauernverband hat die bisherigen Korrekturen als nicht ausreichend bezeichnet.

Politik-News vom 10. Januar: SPD-Generalsekretär Kühnert ruft zu Engagement gegen AfD auf

20.55 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat Bürgerinnen und Bürger zum Engagement gegen die AfD aufgerufen. „Im Umgang mit der AfD dürfen wir uns nicht allein auf Nachrichtendienste und Justiz verlassen“, sagte Kühnert dieser Redaktion. „Der beste Verfassungsschutz sind wir selbst.“ Der SPD-Politiker fügte hinzu: „An alle gerichtet, die nicht wollen, dass sich Geschichte wiederholt, appelliere ich: Bekennen Sie Farbe und überlassen Sie das Feld nicht den Menschenfeinden!“

Kühnert reagierte mit seinen Äußerungen auf einen Bericht über ein Treffen von AfD-Mitgliedern mit Rechtsextremen. „Alle Demokratinnen und Demokraten im Land sind aufgefordert, sich zu fragen, was ihr persönlicher Beitrag zur Abwehr rechtsradikaler Umtriebe und antidemokratischer Umsturzfantasien sein kann“, sagte der SPD-Generalsekretär. „Eine gute Möglichkeit, die radikale Rechte in ihre Schranken zu weisen, ist das Engagement in demokratischen Parteien.“

Bei dem Treffen soll es um ein Konzept zur massenhaften Auswanderung zugewanderter Menschen gegangen sein. „Die neusten Enthüllungen über die politischen Bestrebungen zentraler AfD-Akteure und ihres radikal rechten Umfeldes sind abstoßend, können aber kaum noch jemanden ernsthaft überraschen“, sagte Kühnert. „Vielmehr ist die rechtsradikale Gesinnung in der AfD zum Normalfall geworden.“

Wurde für zwei weitere Jahre als SPD-Generalsekretär wiedergewählt: Kevin Kühnert.

Linken-Geschäftsführer Tobias Bank tritt zurück

17.30 Uhr: Linken-Geschäftsführer Tobias Bank hat wegen Streits über die Ausrichtung der Partei seinen Rücktritt eingereicht. „Der aktuelle Kurs, fast alles auf Bewegungen außerhalb von Parlamenten sowie auf städtische Milieus zu konzentrieren und Wahlergebnisse scheinbar nicht mehr als Maßstab für politischen Erfolg zu sehen, ist nicht mein Verständnis von Politik“, schrieb Bank am Mittwoch an die Parteimitglieder.

„Unter diesen Bedingungen möchte ich nicht weiter Feigenblatt eines vermeintlichen innerparteilichen Meinungspluralismus sein“, fügte er hinzu. „Daher kann ich auch nicht weiter Verantwortung für die bevorstehenden Herausforderungen für Die Linke übernehmen.“ Er hege keinen Groll. Mitgliederversammlungen hätten ihm gezeigt, dass „die Linke nicht verloren ist und der nächste Bundesparteitag eine Kurskorrektur vornehmen kann.“

Bundesregierung genehmigt Waffenlieferungen an Saudi-Arabien

14.12 Uhr: Die Bundesregierung hat Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte am Mittwoch in Berlin einen Bericht des „Spiegel“, nach dem es um den Export von 150 Luft-Luft-Lenkflugkörpern des Typs Iris-T geht.

Nach dem Bericht hat der Bundessicherheitsrat Ende vergangenen Jahres den Export der Lenkflugkörper genehmigt. Dem Bundessicherheitsrat gehören Kanzler Olaf Scholz (SPD) sowie weitere Minister an.

Die Nachricht kommt kurz nach Aussagen aus der Bundesregierung, nach denen Saudi-Arabien wegen seiner Annäherung an Israel auf grünes Licht der Bundesregierung für die Lieferung von Eurofighter-Kampfjets hoffen darf. Entsprechende Äußerungen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben die Rückendeckung von Olaf Scholz (SPD). In Teilen ihrer eigenen Partei kamen Baerbocks Äußerungen dagegen weniger gut an. Verwiesen wurde auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien.

Unions Ruhnert liebäugelt mit Politik – Sympathien für Wagenknecht

12.10 Uhr: Union Berlins Manager Oliver Ruhnert (52) denkt weiterhin über einen Wechsel in die Bundespolitik nach und hat Sympathien für Sahra Wagenknecht (54) und deren neues Bündnis geäußert. „Es ist ja kein Geheimnis, dass Sahra Wagenknecht und ich uns sehr gut kennen, dass ich sie schätze. Ich finde ihr Projekt interessant und spannend“, sagte Ruhnert in einem Interview der „Sport Bild“.

Ruhnert sitzt seit vielen Jahren für die Partei Die Linke im Stadtrat von Iserlohn. Wagenknecht war im Oktober 2023 aus der Partei ausgetreten und hatte mit der Gründung des nach ihr benannten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) für viel Aufsehen gesorgt.

Union-Berlin-Manager Oliver Ruhnert.

Ruhnert hatte schon mehrfach betont, dass er sich nach seiner Karriere als Fußball-Funktionär auch ein verstärktes Engagement über die Lokalpolitik hinaus im politischen Berlin vorstellen könne. „Das finde ich hochspannend. Aber mir ist schon bewusst, dass ich das mit meiner jetzigen Tätigkeit bei Union Berlin nicht vereinbaren kann. Deswegen gibt es für mich diese Option nur nach dem Fußball“, sagte Ruhnert.

Geheimtreffen: Planten AfDler millionenfache Abschiebung?

8.15 Uhr: Im November sollen sich AfD-Vertreter mit Rechtsextremen in einem Hotel in der Nähe von Potsdam getroffen haben. Bei dem Treffen soll die Abschiebung von Million Menschen aus Deutschland gefordert worden sein. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem Recherchezentrum „Correctiv“ vorliegen, über die das ZDF berichtet.

Laut der Recherchen stellte bei dem Treffen Martin Sellner, eine prominente Figur der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ (IB) einen Plan vor, mit dem Millionen Menschen aus Deutschland nach Afrika abgeschoben werden sollen, inklusive deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund.

2023 musste sich Martin Sellner als Sprecher der rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), wegen Verhetzung am Wiener Landesgericht verantworten.

Im Bericht des ZDF heißt es weiter, dass Sellner von „maßgeschneiderten Gesetzen“ gesprochen habe, die einen „hohen Anpassungsdruck“ auf Menschen mit Migrationshintergrund ausüben soll. Sellner soll zudem von Abschiebungen von Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, gesprochen haben. Ziel solle demnach ein Gebiet in Nordafrika sein.

Laut den „Correctiv“-Recherchen soll unter anderem der frühere parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundesfraktion, Roland Hartwig, an dem Treffen teilgenommen haben. Er soll zugesagt haben, die inhaltlichen Pläne Sellners in die Partei zu tragen. Hartwig arbeitet aktuell für AfD-Fraktionschefin Alice Weidel und ist Dozent der vom AfD-Bundesvorstand aufgebauten „Akademie Schwarz Rot Gold“.

Politik-News vom 8. Januar: Wagenknecht: „Wollen kontrolliert und langsam wachsen"

13.57 Uhr: Das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit“ will schon in diesem Jahr bei vier Wahlen antreten: Bei der Europawahl am 9. Juni, ferner bei den Landtagswahlen im September in Thüringen, Sachsen und Brandenburg.

Wagenknecht sagte, „wir sind zuversichtlich, bei allen drei Wahlen mit kompetenten Landeslisten anzutreten“. Es gehe für die Partei nun darum, „kontrolliert und langsam zu wachsen“.

Wagenknecht führt neue Partei in einer Doppelspitze an

13.42 Uhr: Sahra Wagenknecht ist selbst zur Vorsitzenden ihrer neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewählt worden - in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Dies teilte Mohamed Ali am Montag in Berlin mit.

Stellvertretender Vorsitzender ist der Unternehmer und Hochschulprofessor Shervin Haghsheno, Generalsekretär der Bundestagsabgeordnete Christian Leye. Der ehemalige Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel sollen die neue Partei in die Europawahl führen.

Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali bei der Pressekonferenz zu der Parteigründung von „Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit“.

Können Parteienspektrum verändern

11.52 Uhr: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) steht. Gegründet wurde es am Montagvormittag in einem Berliner Hotel von der Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht. Es sei „ein bisschen auch ein historischer Tag“, dass „wir den Grundstein für eine Partei legen, die das Potenzial hat, das bundesdeutsche Parteiensprektrum grundlegend zu verändern und vor allem die Politik in unserem Land grundsätzlich zu verändern“, sagte sie.

Offiziell vorgestellt werden sollen Programm und Führung der Partei bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr). Erwartet wird eine Doppelspitze. Wagenknecht hatte dafür die frühere Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali ins Gespräch gebracht. Zuletzt deutete Wagenknecht an, dass auch sie selbst Teil des Spitzenduos werden könnte.

Zur Pressekonferenz sind neben Wagenknecht und Mohamed Ali der Bundestagsabgeordnete Christian Leye, der Wirtschaftswissenschaftler Shervin Haghsheno, der frühere Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel, früher Oberbürgermeister von Düsseldorf, angekündigt.

Wagenknecht-Gruppe verfügt über 1,4 Millionen Euro für Parteigründung

6.55 Uhr: Die geplante Partei um die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht kann auf 1,4 Millionen Euro Startkapital zurückgreifen. So viel Geld hat der Vorläuferverein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ im Jahr 2023 nach vorläufigen Berechnungen eingenommen, wie dessen Schatzmeister Ralph Suikat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mitteilte.

Bei ungefähr 90 Prozent der Spenden handelt es sich demnach um kleinere Beträge. Über der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro liegen ein Dutzend Zuwendungen. Ein Ehepaar spendete den Angaben zufolge 50.000 Euro, drei Privatpersonen jeweils 20.000 Euro. Weniger als zehn Spenden liegen bei jeweils 10.000 Euro.

Diese Großspenderinnen und -spender werden im Jahresbericht der Partei für 2024 aufgeführt, auch wenn sie das Geld im Vorjahr an den Vorläuferverein überwiesen, kündigte Suikat an. Dies hatten Parteienrechtler und Korruptionsbekämpfer angemahnt.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.