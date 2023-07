Friedrich Merz bezeichnet Union "Alternative für Deutschland" – scharfe Kritik

Berlin.

Friedrich Merz will mit der Union eine "Alternative für Deutschland mit Substanz" sein

Eine RKI-Studie hält die Corona-Schutzauflagen im Nachhinein für wirksam

Anton Hofreiter spricht sich für eine Verteuerung von Flugreisen aus

Volker Wissing sieht Flugzeuge im Vorteil vor der Bahn

Die CSU will die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen

Berlin. In der Politik kehrt keine Ruhe ein. Die Diskussionen um das neue Heizungsgesetz der Ampel-Koalition nehmen nicht ab: Innenpolitisch gesehen bleibt das Streben nach Klimaneutralität in Deutschland aktuell eines der wichtigsten Themen. Bei der Sommerklausur der CSU will CDU-Chef Friedrich Merz will mit Vorstößen zu Wirtschaftsthemen punkten – und nutzt eine unglückliche Wortwahl.

Politik-News vom 20. Juli: Merz nennt Union "Alternative für Deutschland"

19.45 Uhr: Die CSU-Bundestagsparlamentarier machen Sommerklausur in Andechs und mit dabei war CDU-Parteichef Friedrich Merz. Bei einer Pressekonferenz mit CSU-Chef Markus Söder und CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt wählte Merz jedoch eine bemerkenswerte Formulierung. Seine Partei nannte er eine "Alternative für Deutschland mit Substanz". Mit dieser Bezeichnung und der Übernahme des Parteinamens der rechtspopulistischen AfD handelte er sich nun Kritik ein.

Friedrich Merz will mit der Union eine "Alternative für Deutschland mit Substanz" sein.

Foto: Michael Kappeler/dpa

"Bitte lieber Gott, mach, dass das ein Deepfake ist…", schrieb etwa der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz zu einem Video von Merz’ Auftritt auf Twitter.

Auch Jürgen Trittin (Grüne) kritisierte den CDU-Vorsitzenden: "Kommt jetzt die Umbenennung der CDU in #AfDSubstanz?", fragte er, ebenfalls auf Twitter. "Gegen Merz kommt einem Markus Söder richtig seriös vor."

RKI-Studie hält Corona-Schutzauflagen im Nachhinein für wirksam

19.09 Uhr: Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens während der Corona-Pandemie haben die Ausbreitung des Virus deutlich verringern können: Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag vorgelegte Studie, in der das Robert Koch-Institut (RKI) die Wirksamkeit einzelner Corona-Schutzmaßnahmen untersuchte. Diese Maßnahmen "trugen wesentlich zur Bekämpfung der Pandemie bei und verhinderten in der Zeit bis zur Entwicklung wirksamer Impfstoffe eine starke Überlastung des Gesundheitssystems", resümierten die Fachleute.

Die RKI-Experten kamen in der umfassenden Untersuchung zu dem Schluss, dass auch „weniger stark eingreifende“ Schutzauflagen wie etwa Hygienekonzepte oder die Begrenzung der Personenzahl bei öffentlichen Veranstaltungen eine „relevante Wirkung“ bei der Pandemiebekämpfung gezeigt hätten.

Als besonders wirksam habe sich jeweils das Zusammenwirken mehrerer Schutzmaßnahmen erwiesen. In der Studie habe sich gezeigt, dass Verschärfungen der Schutzauflagen "jeweils zu einer stärkeren Reduktion der Covid-19-Ausbreitung" geführt hätten. Eine wichtige Rolle bei der Pandemibekämpfung kam demzufolge den Corona-Impfungen zu: Diese hätten einen „stark reduzierenden Effekt“ auf die Ausbreitung gehabt.

Wissing: Flugzeug hat unschlagbare Vorteile gegenüber Bahn

17.10 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht den Flugverkehr in Vergleich mit der Bahn unschlagbar im Vorteil. Der Schienenverkehr werde es im Vergleich zum Flugzeug immer schwerer haben, sagte Wissing dieser Redaktion. "Wer zum Beispiel nach Spanien oder Portugal mit den Zug fahren will, ist schnell länger als einen Tag unterwegs und muss mehrmals umsteigen. Das Flugzeug hat da unschlagbare Vorteile." Damit reagierte Wissing auf eine Veröffentlichung der Umweltorganisation Greenpeace, wonach die Bahn bei Reisen durch Europa häufig teurer ist als das Flugzeug.

Der Verkehrsminister erklärte, dass er mit europäischen Nachbarländern daran arbeite, den Schienenverkehr grenzüberschreitend attraktiver zu machen. "Allerdings ist das nicht trivial: Zum Beispiel gibt es in den einzelnen Ländern verschiedene Bahnstrom- und Zugsicherungssysteme, sodass an der Grenze jedes Mal die Lok ausgetauscht werden muss und der Lokführer gleich dazu – wegen unterschiedlicher Betriebssprachen und -regeln. In manchen Ländern herrscht Reservierungspflicht, in anderen nicht." All das wirke sich auf den Preis aus. "Umso wichtiger ist es, dass wir auch beim Fliegen schnellstmöglich klimaneutral werden", sagte Wissing.

Hofreiter will Fliegen teurer machen

16.15 Uhr: Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter hat sich für eine Verteuerung von Flugreisen ausgesprochen. "Es bleibt ein Problem, dass klimaschädliche Subventionen und das Fehlen einer europäischen Kerosinsteuer weiterhin die Preise verzerren", sagte Hofreiter dieser Redaktion. Damit reagierte er auf eine Veröffentlichung der Umweltorganisation Greenpeace, wonach die Bahn bei Reisen durch Europa häufig teurer ist als das Flugzeug.

"Mit dem 49 Euro Ticket ist Bahnfahren bereits in Regionalzügen deutlich günstiger geworden. Jetzt ist es an der Zeit, auch den Fernverkehr zu verbessern", forderte Hofreiter. "Dafür muss massiv in die Bahninfrastruktur investiert werden, um Kapazitäten auszubauen und das Angebot zu erweitern."

Greenpeace hat europaweit die Ticketpreise für Flugzeug und Bahn auf 112 Strecken zu jeweils mehreren Buchungszeitpunkten verglichen. Dabei sei die Bahn zu 71 Prozent für die Kunden kostspieliger als die klimaschädlicheren Flugverbindungen, teilte die Organisation mit. Bei den 31 Verbindungen mit Start- oder Endpunkten in Deutschland war die Bahn in der Hälfte der Fälle teurer.

SPD-Generalsekretär Kühnert lehnt Steuervorschläge aus Union ab

16.04 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lehnt Vorstöße von Unionspolitikern zu einer Mehrwertsteuersenkung für Lebensmittel und steuerfreien Zuverdienstmöglichkeiten für Rentner ab. "Die Union hat mal für sich in Anspruch genommen, seriöse Haushaltspolitik betreiben zu wollen. Jetzt wird nach dem Prinzip Sommerschlussverkauf einfach jeden Tag mit irgendeiner Forderung nach einer Senkung um sich geworfen, ohne dass es dafür eine Gegenfinanzierung gibt", sagte er am Donnerstag Welt-TV.

Zum Vorschlag von CSU-Chef Markus Söder, Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer zu befreien, sagte Kühnert: "Die SPD ist auch dafür, dass gerade Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden. Aber wir glauben, dass es dafür bessere Vorschläge gibt." Unternehmen hätten Mehrwertsteuersenkungen in der Vergangenheit nicht immer an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Außerdem sei das ein "Entlastungsvorschlag mit der Gießkanne", von dem auch Menschen mit hohem Einkommen profitieren würden. Die CSU mache auch keinen Vorschlag zur Finanzierung.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Linke für Wegfall der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

10.47 Uhr: Die Linkspartei hat den CSU-Vorstoß zur Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel begrüßt. Er hoffe auf eine Initiative nach der Sommerpause, damit "das wirklich Realität werden könnte", sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch am Donnerstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. Allerdings habe die Unionsfraktion einen entsprechenden Antrag seiner Partei im Bundestag bisher nicht unterstützt.

CSU-Chef Markus Söder hatte am Mittwoch gefordert, die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel inklusive Fleisch, Fisch und Milch auf null Prozent abzusenken. CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete den Vorstoß bei einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Andechs als "durchaus erwägenswerten Vorschlag". Söder bezifferte die Kosten für die Aussetzung auf zwölf Milliarden Euro.

Kinderzuschlag beantragen – Was Eltern jetzt wissen sollten

10.32 Uhr: Der Kinderzuschlag soll helfen, Kinder aus einkommensschwachen Familien besser zu fördern und Kinderarmut zu vermeiden. Allerdings beantragen längst nicht alle Familien, die Anspruch auf das Geld hätten, den Zuschlag. Welchen Familien die Zahlung zusteht und wie Eltern diese beantragen können lesen Sie hier.

Geschwister stehen mit ihren Eltern bei leicht regnerischem Wetter unter Schirmen zusammen.

Foto: Andreas Arndold/dpa

Faeser will Flughäfen und Bahn-Infrastruktur besser schützen

10.05 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat bei sogenannter kritischer Infrastruktur insbesondere einen besseren Schutz von Flughäfen und Bahnanlagen angemahnt. So sei es an Flughäfen "nicht hinnehmbar", dass Klimaaktivisten relativ einfach über Zäune kämen, sagte sie am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Bei der Bahn müsse es Ausweichmöglichkeiten geben, wenn etwa Leitungen durchschnitten würden. "Dass dann sofort ein Netz A und B anspringt für den Notfall."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat bei sogenannter kritischer Infrastruktur insbesondere einen besseren Schutz von Flughäfen und Bahnanlagen angemahnt.

Foto: Michael Kappeler/dpa

Am Montag war der Entwurf für das sogenannte Kritis-Dachgesetz, das bundesweit einheitliche Mindeststandards für den Schutz kritischer Infrastruktur schaffen soll, vorgelegt worden. Im Dezember hatte das Bundeskabinett Eckpunkte dafür verabschiedet. Als kritische Infrastruktur gelten dabei zahlreiche Bereiche von Energie, Trinkwasser und Abwasser über Verkehr, Bankwesen und digitale Infrastruktur bis hin zum Gesundheitssektor und der Lebensmittelproduktion.

Name Nancy Faeser Geburtsdatum 13. Juli 1970 Sternzeichen Krebs Amt Bundesinnenministerin Partei SPD Parteimitglied seit 1988 Familienstand Verheiratet, ein Sohn

Linke fordert Garantien zu Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit von Wärmepumpen

6.15 Uhr: Die Linke wirft der Bundesregierung vor, die Bevölkerung mit den Risiken des Einbaus einer Wärmepumpe allein zu lassen. "Die Bundesregierung nimmt viel Geld für die Energiewende in die Hand. Und sie erwartet auch von der Bevölkerung, daran mitzuwirken", sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, dieser Redaktion. "Da wäre es doch das Mindeste, im Rahmen der Förderprogramme auf Qualität und Nachhaltigkeit zu setzen und für gute technische Lösungen und Standards zu sorgen, auf die sich die Leute verlassen können."

Hintergrund ist die Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken. Korte wollte von dem Ministerium wissen, ob die Bundesregierung "Nachhaltigkeitsaspekte" wie Reparaturfähigkeit, garantierte Ersatzteilverfügbarkeit oder langjährige Herstellergarantien zur Voraussetzung machen werde, um bestimmte Geräte auf die Liste der Wärmepumpen aufzunehmen, deren Einbau vom Staat gefördert wird. Das Ministerium von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teilte Korte mit, dass die genannten Aspekte "aktuell nicht in der Listung" berücksichtigt werden. "Zur Zeit ist eine Ergänzung um diese Kriterien nicht in Planung", heiß es in der Antwort weiter.

Wenn Wärmepumpen, wie zum Beispiel hier vom Unternehmen Stiebel Eltron, an die Gebäudefassaden angebracht werden, kann das zu Problemen führen, mahnt ein Wissenschaftler.

Foto: Moritz Frankenberg / dpa

"Eine Wärmepumpe ist auch staatlich gefördert eine große Investition", sagte Korte. Wer sich eine der rund 5000 Wärmepumpen einbauen lasse, die auf der Förderliste des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stehen, "sollte ein ordentliches Gerät erwarten dürfen", findet der Linke-Politiker. Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit spielten für die Listung aber gar keine Rolle. "Wenn eine Wärmepumpe nur ein paar Jahre hält, ist das nicht nur eine Verschwendung der privaten Investition, sondern auch der öffentlichen Fördergelder. Das ist inakzeptabel."

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)