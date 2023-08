Kindergrundsicherung: Lindner stichelt gegen Paus ++ 2,4 Milliarden Euro eingeplant

Wer umziehen möchte, steht in der Regel zwischen den Optionen: kaufen oder mieten. Eine Übersicht, welche Option sich in welcher Stadt lohnt.

Berlin. Lange und sehr öffentlich rang die Ampel-Koalition um die Kindergrundsicherung, jetzt gibt es eine Einigung. Bei einem Treffen im Kanzleramt mit Kanzler Olaf Scholz räumen Christian Lindner und Lisa Paus ihren Zwist aus – weißer Rauch über dem Kanzleramt am sehr frühen Morgen. Habemus Eckpunkte.

Die stellten Lindner, Paus und Arbeitsminister Heil am Montagvormittag in Berlin vor. 2,4 Milliarden Euro wird sie im nächsten Haushalt beanspruchen, 400 Millionen Euro mehr als geplant – und wesentlich weniger als von Paus angestrebt.

Im News-Blog halten wir Sie über die wichtigen Entwicklung auf dem Laufenden:

Politik-News vom 28. August: Paus: "Keine Einwände" gegen Wachstumschancengesetz

12.02 Uhr: Nach der Einigung der Bundesregierung im Streit um die geplante Kindergrundsicherung soll nun auch das Wachstumschancengesetz auf den Weg kommen. "Von mir gibt’s keine Einwände", sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Montag in Berlin. Paus hatte die geplanten Steuererleichterungen für Firmen Mitte August wegen der zunächst ungeklärten Finanzierung der Kindergrundsicherung blockiert.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte auf die Frage nach dem Zeitplan für das Wachstumschancengesetz bei der gemeinsamen Pressekonferenz zunächst: "Das kann nur Frau Paus beantworten. Ohne Dich wär es beim letzten Mal ja schon durchgegangen."

Die Minister für Arbeit, Finanzen und Familie stellen in Berlin die Kindergrundsicherung vor.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Lindner: Kindergrundsicherung "letzte größere Sozialreform" für Jahre

11.40 Uhr: Finanzminister Christian Lindner geht davon aus, dass der Bund nach der Kindergrundsicherung mehrere Jahre keine große Sozialreform mehr finanzieren kann. Die Kindergrundsicherung werde 2025 rund 400 Millionen Euro mehr kosten als bisher geplant. "Das erhöht den Handlungsbedarf, den wir im Haushalt 2025 haben werden, weiter", sagte der FDP-Politiker am Montag in Berlin. "Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt."

Lindner betonte, die Kindergrundsicherung werde für viele Tausend Familien einen Unterschied machen. Es werde aber keine generellen Leistungsverbesserungen für Eltern geben, die nicht erwerbstätig seien. Der beste Weg, Armut zu überwinden, sei Arbeit. "Deshalb darf von einer Reform der sozialen Unterstützungsleistungen für Familien kein Anreiz ausgehen, nicht sich um Erwerbsarbeit, um Integration und Sprachkenntnisse zu bemühen", sagte Lindner.

Es ist ein gemeinsames Anliegen, dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in Arbeit kommen. Es kann nicht Ziel staatlicher Sozialpolitik sein, Menschen dauerhaft im Transfer zu halten, sondern sie mit Chancen auszustatten und sich in wirtschaftliche Unabhängigkeit herauszuarbeiten. TL — Christian Lindner (@c_lindner) August 28, 2023

Paus: Die neue Kindergrundsicherung kommt

11.19 Uhr: Die Ampel-Koalition hat sich über eine Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung verständigt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sprach am Montag in Berlin von zum Teil "sehr harten Verhandlungen", aber es habe sich gelohnt. "Die neue Kindergrundsicherung kommt", betonte sie. Im Jahr 2025 sollen ihren Angaben nach 2,4 Milliarden Euro zusätzlich für die Reduzierung der Kinderarmut zur Verfügung gestellt werden. In den Jahren danach gehe sie von steigender Inanspruchnahme aus.

Die Kindergrundsicherung kommt. Familienministerin Lisa Paus einigte sich mit Finanzminister Lindner.

Foto: dpa

2,4 Milliarden Euro Mehrausgaben für Kindergrundsicherung

11 Uhr: Für die Kindergrundsicherung plant Finanzminister Christian Lindner (FDP) ab 2025 Mehrausgaben von rund 2,4 Milliarden Euro. Das geht aus einem Papier hervor, das unserer Redaktion vorliegt. Nach der Einigung in der Ampel-Koalition spricht die Bundesregierung von einem "Neustart der Familienförderung". Die verschiedenen staatlichen Finanzhilfen sollen zu einer einzigen Förderleistung gebündelt werden.

Von der Kindergrundsicherung würden "alle Kinder und Jugendliche profitieren und ihre Ansprüche ohne bürokratische Hürden geltend machen können". Die Leistung besteht aus einem einkommensunabhängigen "Kindergarantiebetrag" (bisher: Kindergeld) sowie einem altersabhängigen "Kinderzusatzbeitrag", der vom Einkommen abhängt.

In der Bundespressekonferenz am Montag zeigten sich sowohl die Familienministerin als auch der Finanzminister "zufrieden". Lindner verwies darauf, dass mit der Kindergrundsicherung ein Auftrag des Koalitionsvertrages umgesetzt werde.

☑️ Mehr soziale Gerechtigkeit

☑️ Mehr Teilhabe

☑️ Mehr Bildungschancen



Die #Kindergrundsicherung kommt! Mit dem heutigen Tag ist die Ampel für dieses zentrale sozialpolitische Projekt endlich auf Grün gestellt. Die Kindergrundsicherung ist unsere Antwort auf Kinderarmut in DE. — Lisa Paus, MdB (@lisapaus) August 28, 2023

Söder bestellt Aiwanger zu Sonder-Koalitionsausschuss ein

9.22 Uhr: Nach den Erklärungen seines Stellvertreters Hubert Aiwanger zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen.

Söder habe die Freien Wähler für Dienstagvormittag zu der Sitzung einbestellt, teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Lesen Sie dazu: Hubert Aiwanger – die Geschichte eines Radikalen

Hubert Aiwanger beim RInderzuchtverband in Ansbach.

Foto: Pia Bayer/dpa

Mützenich rechnet bald mit Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung

8.30 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Einigung in der Ampel-Koalition auf Eckpunkte für die Kindergrundsicherung begrüßt. Er sei "zuversichtlich, dass der Deutsche Bundestag (...) bald auch einen belastbaren Gesetzentwurf bekommt", sagte Mützenich am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Er schloss dabei Änderungen der Vorlage im parlamentarischen Verfahren nicht aus.

"Wir sind manchmal auch gebrannte Kinder, selbst innerhalb der Koalition", sagte Mützenich, dessen Fraktion am Montag in Wiesbaden eine zweitägige Klausurtagung beginnt. "Wir werden mit Sicherheit noch als selbstbewusstes Parlament, aber auch als selbstbewusste SPD-Fraktion das ein oder andere möglicherweise dann auch am Gesetzentwurf präzisieren."

Ampel erzielt Einigung bei der Kindergrundsicherung

5.55 Uhr: Die Ampel-Koalition hat sich bei dem Streitthema Kindergrundsicherung geeinigt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in der Nacht zum Montag in Berlin aus drei Quellen der Koalition. Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Ampel-Koalition hat sich bei einem Treffen im Kanzleramt mit Olaf Scholz bei dem Streitthema Kindergrundsicherung geeinigt.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Aus Grünen-Kreisen hieß es: "Heute Nacht ist die Einigung bei der Kindergrundsicherung erfolgt. Bundesministerin Lisa Paus kann das als Erfolg für sich verbuchen, dass es ihr gelungen ist, die Weichen für das Projekt zu stellen." Der Einigung gingen monatelange und verbissene Grundsatzdiskussionen vor allem zwischen den Grünen und der FDP in der Ampel voraus.

Wer das ZDF-#Sommerinterview mit Christian Lindner verpasst hat, kann es hier online nachsehen. 👇 TLhttps://t.co/AMUa1ZRql1 pic.twitter.com/SJBnODQjnm — Christian Lindner (@c_lindner) August 27, 2023

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte zuvor im ZDF-"Sommerinterview" gesagt, dass er mit einer schnellen Einigung auf Eckpunkte rechne. Danach würden Verbände und Länder beteiligt, und erst dann werde es einen fertigen Gesetzentwurf geben, der an den Bundestag gehe.

Lesen Sie auch: Mieten, Rente, Asyl – Worüber die Ampel noch streitet

Politik-News vom 27. August: Grüne warnen Bundesregierung vor nationalem Alleingang zur Entlastung der Wirtschaft

22.10 Uhr: Vor der Kabinettsklausur in Meseberg haben die Grünen im EU-Parlament die Bundesregierung vor einem nationalen Alleingang zur Entlastung der Wirtschaft gewarnt und eine Begleitung durch europäische Initiativen gefordert. "Die Bundesregierung darf nach dem Gaspreisdeckel nicht erneut milliardenschwere Entlastungen beschließen und dabei Europa vergessen", sagte der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, unserer Redaktion.

"Nationale Maßnahmen, die auf der Kabinettsklausur beschlossen werden, müssen auf EU-Ebene flankiert werden." Der Grünen-Politiker warf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor, sich zu sehr auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen und wichtige gemeinsame europäische Investitionen zu blockieren.

Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen warnt Bundesregierung vor nationalem Alleingang zur Entlastung der Wirtschaft.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Auch wenn die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik besonders herausgefordert werde, stecke ganz Europa in der Krise, sagte Andresen. Er kritisierte, dass Deutschland bei der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakets eine "Blockadepolitik" betreibe.

"Wir brauchen mehr gemeinsame europäische Investitionen und einen Bundeskanzler, der dies mutig vorantreibt. Die EU muss wettbewerbsfähig im Vergleich zu den USA und China bleiben", erklärte Andresen. Er forderte von der Bundesregierung auch entsprechendes Engagement in den anstehenden Verhandlungen zum EU-Haushalt, "wo wir unter anderem frisches Geld für das Industrieankurbelungsprogramm STEP brauchen".

Der EU-Abgeordnete begrüßte aber, dass die Ampel-Koalition Entlastungsmaßnahmen für die Wirtschaft beschließen will. Er forderte: "Der Industriestrompreis muss kommen und darf nicht auf die lange Bank geschoben werden." Aber auch über den Industriestrompreis hinaus würden Entlastungsmaßnahmen gebraucht, etwa mit einer Stärkung der sozialen Infrastruktur zugunsten von Menschen mit wenig Einkommen.

Dröge macht Druck auf Ampelregierung bei Mietpreisen

21 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die Ampelregierung aufgefordert, die Beschlüsse des Koalitionsvertrags zur Begrenzung der Mieten umzusetzen. "Die Verlängerung der Mietpreisbremse, die deutliche Absenkung der Kappungsgrenze und zusätzlich die klare Regulierung von Indexmieten sind dringend notwendig", sagte sie gegenüber unserer Redaktion. "Hier braucht es jetzt die entsprechenden Gesetzesentwürfe durch die zuständigen Minister."

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert mehr Tempo in Sachen bezahlbare Mieten.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Dröge betonte: "Mieten steigen enorm und bringen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zunehmend an die Belastungsgrenze." Im Koalitionsvertrag gibt es eine klare Vereinbarung, die Mieten stärker zu regulieren. "Trotzdem warten wir nun schon seit 1,5 Jahren auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags in Sachen bezahlbare Mieten." Zuvor hatte die SPD-Bundestagsfraktion einen Vorschlag für einen dreijährigen Mietenstopp unterbreitet.

Lesen Sie auch: SPD-Fraktion will deutlich gegen Mieterhöhungen vorgehen