Israel: Heikler Einsatz könnte Flächenbrand entfachen – Hamas droht

Jerusalem. Gegen ein Uhr morgens am Montag fand die Nachtruhe in der palästinensischen Stadt Dschenin im Norden des Westjordanlandes ein jähes Ende. Israels Streitkräfte setzten zu einem Militärschlag an, der monatelang vorbereitet worden war: Hunderte Soldaten und Kräfte der Eliteeinheiten rückten in Dschenin ein, um schrittweise ins Flüchtlingslager der Stadt vorzurücken.

Unterstützt wurden sie aus der Luft, mittels Drohnen und Militärhubschraubern, die allein bis zum Mittag zehn Luftangriffe durchführten. Bulldozer gruben Zufahrtsstraßen zum Flüchtlingslager auf, entsicherten Sprengkörper. Mindestens acht Palästinenser wurden getötet und 50 weitere verletzt.

Lesen Sie auch: Nahost: Blinken hält Zwei-Staaten-Lösung für einzigen Weg

Es war ein äußerst heikler Einsatz, der viele in der Militärinfrastruktur nervös machte: Binnen Stunden könnte sich das, was als punktuelle Operation angelegt war, zu einem Flächenbrand auswachsen. Terrorverbände in anderen Städten im Westjordanland, allen voran in Nablus, könnten neue Fronten eröffnen.

Terrorverbände könnten neue Fronten eröffnen

Israels Luftabwehrsystem ist für Raketenbeschuss aus Gaza und aus dem Libanon gerüstet. Hamas-Führer Ismail Haniyeh hatte erklärt, dass „das Blut, das in Dschenin vergossen wird, den Charakter der nächsten Phase bestimmen wird“. Anders gesagt: Je höher die Opferzahl, desto mehr Kampffronten werde man eröffnen.

Dschenin: Rauch steigt über der Stadt auf während einer großangelegten israelischen Militäroperation.

Foto: Ayman Nobani / dpa

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Israels rechts-religiöse Regierung hatte die Armee bereits vor zwei Wochen zum Schlag in Dschenin gedrängt. Aktueller Auslöser war ein Terrorattentat nördlich von Ramallah, das vier Israelis das Leben gekostet hatte. Die Armee stellte sich damals dagegen, sie warnte vor voreiligen Schritten.

Israels Armee hatte vor der Militäraktion gewarnt

Wie groß die Sorge ist, dass die Lage außer Kontrolle geraten könnte, lässt sich an der Begleitkommunikation des Militärschlags ablesen. Sämtliche Militär- und Regierungsvertreter, die am Montag befragt wurden, beteuerten, die Offensive ziele „nicht auf die Palästinenserbehörde ab, sondern allein gegen die Terrororganisationen“. Dschenin gilt den Militärs als „Schutzbunker der Terroristen“.

Die palästinensische Polizei hat die Stadt längst aufgegeben, die einzigen Uniformierten, die man dort sieht, sind israelische Soldaten. Die humanitäre Organisation Ärzte ohne Grenzen hält Israels Missionsziel für verfehlt. Deren Koordinatorin vor Ort, Jovana Arsenijevic, berichtet von Dutzenden teils schwer verletzten Patienten und schweren Behinderungen bei der Erstversorgung.