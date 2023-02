Klimaschutz: Radikale Positionen? Kein Grund für Alarm

Es klingt nach viel, es klingt auch potenziell bedrohlich: Immerhin sieben Prozent der Menschen in Deutschland finden laut einer repräsentativen Umfrage, dass „friedliche Mittel“ nicht ausreichen für den Klimaschutz.

Umgerechnet auf die Bevölkerung wären das immerhin mehr als fünf Millionen, mehr als Fridays for Future in Deutschland zu seinen besten Zeiten auf die Straße brachte – und alle auf dem Weg in die Radikalität?

Soweit ist es nicht. Die sieben Prozent sollten wahrgenommen werden, sind aber kein Grund für Alarmismus.

Gewalt gegen Menschen ist in der Klima-Bewegung, deren zentrales Anliegen der Schutz des Lebens auf dem Planeten ist, zurecht verpönt. Und auch Gewalt gegen Sachen hält nur eine Minderheit für ein akzeptables Mittel (auch wenn diese Minderheit größer ist als im Schnitt der Bevölkerung, größer, als sie sein dürfte).

Theresa Martus, Korrespondentin Bundespolitik

Foto: Reto Klar

Interaktiv: Spielen Sie Ihr CO2-Budget durch

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Auge behalten sollten Beobachter dagegen eine andere Zahl: Selbst unter denen, die glauben, friedliche Mittel reichen nicht aus, ist das Vertrauen in demokratische Institutionen mit 58 Prozent immer noch groß.

Das spiegelt sich auch in den öffentlichen Akteuren der Klimabewegung: Fridays for Future pocht von Anfang an schlicht auf die Einhaltung des Pariser Abkommens. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation fordern nicht nur Gesellschaftsräte, um Klimaschutz und Demokratie zu vereinen, sondern wollen über deren Vorschläge dann auch explizit vom Bundestag abstimmen lassen. Und dass die Bundesregierung sich an die Vorgaben aus Karlsruhe und das eigene Klimaschutzgesetz hält, ist auch keine Erwartung, die darauf abzielt, das bestehende System zu sprengen.

Dieses anhaltende Vertrauen ist wertvoll – die Politik sollte sich bemühen, es nicht zu verspielen. Denn erst dann droht wirklich eine gefährliche Radikalisierung.