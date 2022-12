Kurz erklärt: Kreativer Protest in China

Wie protestiert man gegen die Regierung in einem Land, in dem Proteste verboten sind? Die Demonstranten in China haben kreative Wege gefunden, um ihrem Unmut Luft zu machen - zum Beispiel mit leeren weißen Blättern.

