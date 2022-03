Rente: Bezüge sollen um bis zu 6,12 Prozent erhöht werden

Was ist die Rentenlücke

Berlin. Die Renten steigen zum 1. Juli voraussichtlich um 5,35 Prozent in den alten und um 6,12 Prozent in den neuen Bundesländern. Diese Prognose hat das Bundesministerium für Arbeit am Dienstag bekannt gegeben.

Damit steigen die Renten wohl noch mehr, als bisher erwartet wurde. Im Dezember war die Rentenversicherung noch von einer Erhöhung von 5,2 Prozent im Westen und 5,9 Prozent im Osten ausgegangen.

Grundlage für die Rentenanpassung ist die Entwicklung der Durchschnittslöhne in Deutschland. Die Daten darüber sammelt und wertet das Statistische Bundesamt im Frühjahr aus. Die endgültige Entscheidung, wie hoch das Plus bei der Rente ausfällt, legt die Bundesregierung dann in einer Verordnung im April fest.

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de

(jas/dpa)