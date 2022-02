Rente mit 70? Habeck bringt höheres Renteneintrittsalter ins Spiel - Das sind die Pläne

Spätere Rente gegen Fachkräftemangel. So der Vorschlag von Robert Habeck. Die Idee ist nicht neu - und bisher auch nicht erfolgreich.

Auch im fortgeschrittenen Alter können Menschen noch arbeiten statt sich in den Ruhestand zu begeben. Sie fallen unter die Kategorie der “Silver Worker”.

Berlin. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in einem Interview mit dem "Handelsblatt" ein höheres freiwilliges Renteneintrittsalter ins Spiel gebracht. Allerdings will Habeck eine Debatte ohne fixe Grenze anstoßen. Rente mit 63, mit 65 oder 67? Dem Minister schwebt "ein Renteneintrittsfenster, kein fixes Alter" vor, wie er dem "Handelsblatt" sagte.

Hintergrund dieser Aussagen ist der anhaltend hohe Fachkräftemangel in Deutschland, der auch in einem Gespräch Habecks mit Vorstandschefs von 17 großen Unternehmen in den vergangenen Tagen auf den Tisch gekommen sein soll.

Vom Handwerk über IT bis zum Lehrer. Deutschland fehlt es an vielen Ecken an gut ausgebildeten Kräften, um die bevorstehende und dringend nötigen Aufgaben zu bewältigen. Sei das die Digitalisierung, eine klimafreundlichere Industrie oder auch nur die Sicherung des Wissenschaftsstandorts Deutschland.

Babyboomer in Rente: Fachkräftemangel dürfte enorm zunehmen

Was das mit Rentnern und Rentnerinnen zu tun hat? In den kommenden Jahren gehen Millionen Menschen aus den geburtenstarken 60er Jahren in Rente. Und wenn die sogenannten Babyboomer der Arbeit Lebewohl sagen, dann wird der Fachkräftemangel aller Voraussicht nach Ausmaße von enorm schädlicher Größe annehmen. Nach den Berechnungen des Arbeitsmarktökonomen Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft könnten schon ab 2025 eine halbe Million Fachkräfte fehlen – jedes Jahr und mit steigender Tendenz.

s.u. Die Zahlen basieren allerdings auf dem Bevölkerungsstand 31.12.2020, d.h. es ist nicht berücksichtigt, dass im Jahr 2010 der Bevölkerungsstand z.B. des Jahrgangs 1945 ein anderer war als heute. pic.twitter.com/CZ4EP7mEPZ — Holger Schäfer (@HSchaeferIW) January 10, 2022

Laut einem Papier aus dem Wirtschaftsministerium soll nun ein Rahmen geschaffen werden, damit Beschäftigte mindestens bis zur Regelaltersgrenze arbeiten und gegebenenfalls freiwillig auch darüber hinaus – zum Beispiel durch eine Flexibilisierung des Renteneintritts, verbunden mit finanziellen Anreizen länger zu arbeiten für jene, die das möchten.

Freiwillig später in Rente: Angebot gibt es bereits seit 2017

Seltsam, denn: Solch einen Rahmen gibt es im Prinzip schon seit 2017 mit der sogenannten Flexi-Rente. Die Bundesregierung versucht darüber bereits mit lukrativen Anreizen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dazu zu bringen, länger zu arbeiten und vorerst freiwillig auf den Eintritt in die Rente zu verzichten. Satte 0,5 Prozent mehr Rente gibt es für jeden Monat, den Menschen über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten.

Monatsgehalt brutto Rentenplus nach 1. Jahr Mehrarbeit Rentenplus nach 2. Jahr Mehrarbeit 1500 109 Euro pro Monat 220 Euro pro Monat 2000 115 Euro pro Monat 232 Euro pro Monat 2500 120 Euro pro Monat 244 Euro pro Monat 3000 126 Euro pro Monat 256 Euro pro Monat 3500 131 Euro pro Monat 267 Euro pro Monat 4000 137 Euro pro Monat 279 Euro pro Monat

(Für diese Berechnung wurden die aktuellen Werte aus dem Jahr 2022 für die alten Bundesländer und die Eckrente von 1538,55 Euro benutzt)

Minijob in der Rente viel beliebter als Fachkräfte-Job

Das Problem: Ein Großteil der arbeitenden Rentner und Rentnerinnen nehmen dieses Angebot nicht an. Rund 80 Prozent derjenigen, die nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze noch arbeiten, tun das in einem Minijob. Das belegen Daten der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2021 belegen. Und Minijobs sind nicht gerade dafür bekannt, dass es dort unbedingt ein hohes Maß an Fachwissen braucht.

20 Prozent der geringfügig Beschäftigen seien schon jetzt für ihren Job überqualifiziert, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell jüngst der "Deutschen Handwerkszeitung". Das dürfte umso mehr auf Rentner und Rentnerinnen zutreffen, die trotz jahrelanger Berufserfahrung in einem Minijob arbeiten.

Ob Habeck mit der Idee eines freiwilligen höheren Renteneintrittsalters etwas gegen den Fachkräftemangel ausrichten kann, bleibt also abzuwarten. Denn de Facto gibt es dieses Modell mit der Flexi-Rente eben schon. Länger arbeiten will ein Großteil der Rentner und Rentnerinnen aus freien Stücken aber trotzdem nicht. (mit dpa)