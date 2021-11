ARCHIV - 03.11.2021, Paraguay, Aregua: Fassade des Hauses des deutschen Archäologen, Musikers und Geigenbauers, der im südamerikanischen Land getötet wurde. Die Leichen des 62-Jährigen und seiner 14-jährigen Tochter waren von einem Freund im Haus der Familie rund 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Asunción entdeckt worden, wie der lokale Medien berichteten. Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Raubmord an einem deutschen Forscher und seiner Tochter in Paraguay hat die Polizei des südamerikanischen Landes einen vierten Verdächtigen festgenommen. Foto: Jorge Saenz/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

