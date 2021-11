Anschlagsdrohung auf Autobahn A14 – Polizeieinsatz läuft

Berlin/Halle. Wegen einer Anschlagsdrohung auf der Autobahn A14 in Sachsen-Anhalt in der Nähe des Autobahnkreuzes Schkeuditzer Kreuz läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Das bestätigte die Polizeiinspektion Halle am Montagvormittag der "Bild"-Zeitung.

"Es gibt einen unspezifischen Hinweis zu einer Gefährdungslage im Bereich der A14", zitiert die "Bild" eine Polizeisprecherin. Es liefen intensive Ermittlungen.

Wie die "Bild" berichtet, bestehe die Drohung darin, dass eine Autobahnbrücke gesprengt werden sollte. Die Polizei bestätigte dies bislang nicht.

Mehr in Kürze.

(fmg)