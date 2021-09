Bundestagswahl: Wer um den Einzug in den Bundestag zittern muss

Berlin. Wenn der Einzug in den Bundestag zur Zitterpartie wird: Diese Erfahrung müssen wenige Tage vor der Bundestagswahl viele Politikerinnen und Politiker der CDU machen. Zu ihnen gehören namhafte Kandidaten wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer, die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Philipp Amthor, Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern.

Ähnlich geht es auch Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär, Anette Widmann, Integrationsbeauftragte oder Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzpräsident. Sie alle haben in ihren Wahlkreisen starke Konkurrenz und müssen daher um ihr Direktmandat bangen.

Als Grund wird die allgemeine Schwäche der Christdemokraten in den Umfragen angeführt. Gerade der Höhenflug der SPD dürfte für die Union besorgniserregend sein: Wie die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtet, könnten die Sozialdemokraten der CDU mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent 29 Direktmandate bei der anstehenden Bundestagswahl abjagen.

Viele Politiker können es über Landeslisten ins Parlament schaffen

Allerdings sind viele prominente Unionspolitiker über Landeslisten abgesichert. Heißt: Sie könnten also auch ohne ein Mandat ins Parlament einziehen.

Aber auch zahlreiche bekannte Vertreter aus den anderen Parteien sind auf die direkten Stimmen der Wählerinnen und Wähler angewiesen, sonst sind sie raus aus dem Bundestag.

Darunter SPD-Mann Karl Lauterbach. Der Corona-Experte, der unter einer SPD-geführten Regierung sogar als möglicher Gesundheitsminister gehandelt wird und immerhin seit 2005 ein Mandat innehat, steht vor dem Dilemma, dass sein eigner Landesverband ihn auf einen aussichtslosen 23. Platz in der Liste gewählt hat. Verliert er das Direktmandat, ist seine Zeit im Parlament wohl passé.

Scholz und Baerbock kämpfen um denselben Wahlkreis

Lauterbach ist damit nicht allein in seiner Partei. Kevin Kühnert, seit 2019 stellvertretener Bundestagsvorsitzender, kämpft ebenfalls um einen Sitz im Parlament. Kühnerts Problem: In seinem Berliner Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg konkurriert mit ihm um Platz eins ein Urgestein der Grünen: Renate Künast, ehemalige Landwirtschaftsministerin und Fraktionschefin und seit fast 20 Jahren im Bundestag.

Brisant wird es am Sonntag im Wahlkreis 61 (Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II) zugehen. Dort wohnen mit Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) nicht nur gleich zwei Kanzlerkandidaten, beide streiten auch um ein Direktmandat. Scholz, der in dem Wahlkreis zum ersten Mal antritt, kann der Sache jedoch gelassen entgegensehen: In Brandenburg wählten ihn die Genossen auf Rang eins der Landesliste. Und auch für Kühnert wäre der Traum vom Bundestag ohne Mandat nicht geplatzt – in Berlin hat er es auf den dritten Platz der Liste geschafft.

Weiter südlich in Stuttgart versucht indes Cem Özdemir erneut, das Direktmandat zu erobern. Der einstige Vorsitzende und Spitzenkandidat der Grünen unterlag 2017 dem CDU-Politiker Stefan Kaufmann. Und in diesem Jahr erschwert noch eine andere Personalie den Wettkampf für Özdemir: Mit Bernd Riexinger von Die Linke tritt in dem Wahlkreis ein weiterer bundesweit bekannter Politiker an. Am Ende kann nur einer gewinnen.