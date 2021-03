Trumps Klub Mar-a-Lago wegen Corona teilweise geschlossen

Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Hier könnte der Präsident hinziehen wollen. Doch Anwohner wollen das verhindern.

Washington. Gerade erst hat „Virtuoso”, das weltweit größte Netzwerk für Luxus-Reisen, zehn Hotels, die seinen Namen tragen, nach Angaben des Magazins „Forbes” aus der Liste der bevorzugten Top-Adressen gestrichen - und jetzt das: Donald Trumps Luxus-Privat-Klub Mar-a-Lago in Florida, seit der Abwahl des ehemaligen US-Präsidenten auch sein fester Wohnsitz, ist wegen Coronavirus-Infektionen beim Personal teilweise geschlossen worden. Mitglieder des Klubs erhielten nach Angaben von US-Medien am Freitag eine E-Mail. Ein Rezeptionist hatte den Sachstand auf Anfrage bestätigt.

Danach ist der Service im Speisesaal des Klubs und des Strandclubs bis auf weiteres gestoppt worden. Bankette und Veranstaltungen in anderen Bereichen des weitläufigen Areals gingen jedoch weiter, hieß es. Ob Trumps Privat-Bereich ebenfalls betroffen ist, ist unbekannt.

Corona: Von der Virus-Infektion betroffene Bereiche des Klubs desinfiziert

Wie die „Washington Post” schreibt, seien Mitarbeiter des Klubs in Quarantäne gesteckt worden. Von der Virus-Infektion betroffene Bereiche würden umfassend desinfiziert. Wie viele Angestellte infiziert oder erkrankt sind, wollte die Trump-Organisation nicht sagen.

Nur so viel: Die Teil-Schließung werde von „kurzer Dauer” sein. Die Regeln des zuständigen Landkreises Palm Beach County besagen, dass mit der Ausnahme von Essen und Trinken Klub-Gäste Atemschutzmasken tragen müssen. Vor einer Woche fanden in Mar-a-Lago große Spendensammlungen für karitative Zwecke (unter anderem für eine Rettungsstation für Hunde) statt, über die in sozialen Medien viel berichtet wurde, weil Hausherr Trump persönlich kurz auftauchte und lobende Worte verlor.

Auf Fotos und Video-Aufnahmen war zu sehen, dass viele Teilnehmer, Trump inklusive, keine Maske trugen. Der Ex-Präsident war im Herbst an Corona erkrankt und akut behandelt worden. Anfang dieses Jahres ließ er sich kurz vor Amtsantritt des neuen Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus gegen das Virus impfen. Seit seinem Umzug aus dem Weißen Haus an die Atlantik-Küste von Florida spielt Trump vorwiegend Golf.