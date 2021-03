Merkel: Wann ist die Pressekonferenz nach Corona-Gipfel?

Berlin.

Bund und Länder kommen heute erneut zu einem Corona-Gipfel zusammen

Angesichts steigender Fallzahlen berät die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen über das weitere Vorgehen in der Pandemie

Nach den Gesprächen wird sich Angela Merkel zu den Ergebnissen äußern – wann ist mit einer Pressekonferenz zu rechnen?

Am heutigen Montag treffen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zum nächsten Corona-Gipfel. Angesichts stark steigender Fallzahlen sieht ein erster Entwurf des Bundeskanzleramts eine Fortsetzung des derzeitigen Lockdowns bis mindestens 18. April vor. Lesen Sie dazu: Steigende Corona-Zahlen – Wann kommt die Notbremse?

Die Beratungen zwischen Bund- und Ländern starten per Videoschalte um 14.00 Uhr. „Im Anschluss wird es dann wie immer eine Pressekonferenz geben“, informiert, die Pressestelle der Bundesregierung. An ihr wird neben Kanzlerin Merkel auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller (SPD) teilnehmen. Die Bundesregierung überträgt die Pressekonferenz auf ihrer Homepage live im Internet.

Corona-Gipfel: Merkel stehen anstrengende Verhandlungen bevor

Nach der Erfahrung der vergangenen Corona-Gipfel lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Pressekonferenz vermutlich frühestens am Abend stattfinden wird. Es bahnen sich auch dieses Mal komplizierte Verhandlungen an. Allein die Frage nach der Umsetzung der Corona-Notbremse ist schwierig. Diese war bereits beim letzten Corona-Gipfel beschlossen worden, wird in den Bundesländern aber sehr unterschiedlich umgesetzt. Lesen Sie auch: Kitas und Schulen – Wo sie jetzt schon wieder schließen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Freitagabend die Gültigkeit der von Bund und Ländern vereinbarten „Notbremse“ ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 betont.: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue.“

Bundeskanzlerin Merkel bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel am 3. März.

Foto: Markus Schreiber/AP POOL/dpa

Oster-Urlaub trotz Pandemie: Bundesländer stellen bereits Forderungen

Zudem soll wie angekündigt bei dem Gipfel wenige Tage vor Ostern über Öffnungsschritte für Reisen, Hotels und Gastronomie beraten werden. Auch hier ist die Gemengelage schwierig. Sollte es eine Rückkehr in den harten Lockdown geben, sind Öffnungen eigentlich ausgeschlossen. Gleichzeitig ist Urlaub im Ausland teilweise schon wieder möglich.

Der erste Entwurf zur Beschlussvorlage schlägt eine generelle Quarantäne- und Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland vor - unabhängig vom Infektionsgeschehen im Reiseland. Außerdem wird erwogen, den Bürgerinnen und Bürgern Ferienreisen nach dem Prinzip des „kontaktarmen Urlaubs“ im jeweils eigenen Bundesland zu ermöglichen. Voraussetzung seien die „Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strenge Hygieneauflagen und der Umsetzung eines Testregimes“.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen, Urlaub im eigenen Land unter strengen Bedingungen zu ermöglichen. „Dass jetzt wieder der Mallorca-Urlaub dem Urlaub im eigenen Land aus epidemiologischen Gründen vorgezogen wird, das versteht niemand“, sagte Schwesig am Freitag im Deutschlandfunk. Sie habe schon bei der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz vorgeschlagen, „dass wir wenigstens so genannten kontaktlosen Urlaub ermöglichen“. Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel - Was jetzt für den Oster-Urlaub gilt

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte dafür plädiert, Bürgern Urlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Ob Schwesig und Haselhoff genügend Unterstützer für ihren Vorstoß unter den anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten finden, bleibt abzuwarten. Schnell wird es wohl nicht gehen. (afp/jas)

