Landtagswahl in Baden-Württemberg: Alle Ergebnisse

In Baden-Württemberg hat die Landtagswahl begonnen; mehr als sieben Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Umfragen zufolge dürften die Grünen im neuen Landtag wieder klar stärkste Partei werden.

Bürger in Baden-Württemberg wählen neuen Landtag

Umfragen Wahl in Baden-Württemberg: Rekordergebnis für die Grünen

Stuttgart/Berlin.

Baden-Württemberg hat heute einen neuen Landtag gewählt

Ministerpräsident Kretschmann und seine Partei, die Grünen, haben laut Prognose von infratest dimap die Wahl erneut gewonnen

Die CDU hat in dem Bundesland wieder an Zustimmung verloren

Alle prognostizierten Ergebnisse der Landtagswahl im Überblick

Über sieben Millionen Bürger haben am Sonntag in Baden-Württemberg gewählt. Das Ergebnis ist eindeutig: Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird das süddeutsche Bundesland weiter regieren können. Die Grünen haben erneut die meisten Stimmen gewonnen, dieses Mal sogar mit noch größerem Abstand zu der CDU.

Insgesamt holten die Grünen laut Prognose von infratest-dimap 31,5 Prozent der Stimmen. Die Christdemokraten kamen mit ihrer Spitzenkandidatin, der derzeitigen Kultusministerin Susanne Eisenmann, nur auf 23 Prozent der Stimmen. Für die von der Maskenaffäre belastete CDU wird die Landtagswahl damit zum Debakel. Im Superwahljahr gilt die Wahl in Baden-Württemberg, ebenso wie jene in Rheinland-Pfalz, als erster Test vor der Bundestagwahl 2021. Bei der CDU dürfte das Ergebnis eher für schlechte Stimmung sorgen.

Lesen Sie hier: Das ist das Ergebnis der Wahl in Rheinland-Pfalz

Grüne erzielen in Baden-Württemberg historischen Sieg

Das prognostizierte historisch gute Wahlergebnis der Grünen von 31,5 Prozent gibt der regierenden Partei einen bequemen Abstand 8,5 Prozentpunkten auf die CDU. Bei der vorherigen Wahl 2016 hatten die Grünen 30,3 Prozent erreicht. Die CDU kam damals noch auf 27 Prozent. Lesen Sie auch: Die Union hat Angst vor dem Absturz bei den Landtagswahlen

Die AfD erhielt bei der Wahl 11,5 Prozent der Stimmen, die FDP kam auf einen Anteil von 11,5 und legt damit um drei bis vier Prozentpunkte zu. Die SPD kommt in Baden-Württemberg erneut nur auf 12 Prozent. Die Prognose des ZDf sieht die Sozialdemokraten gar nur bei 10,5 Prozent.

Das Wahlergebnis bedeutet für die AfD herbe Verluste im Landtag. 2016 lag das Ergebnis der Partei noch bei 15,1 Prozent. Die SPD kam auf 12,7 Prozent. Die FDP erreichte damals 8,3 Prozent. Lesen Sie auch: Landtagswahlen – Das stand für Grüne, SPD und FDP auf dem Spiel

Für eine der im Bundestag vertretenen Parteien hat es in Baden-Württemberg nicht reichen: Die Linke verfehlte die Fünfprozenthürde mit einem Ergebnis von 3,5 Prozent. Auch kleinere Parteien wie die Freien Wähler oder die von Anhängern der Fridays-For-Future-Bewegung gegründete Klimaliste schafften es nicht in den Landtag. Insgesamt bewarben sich bei der Wahl 21 Parteien um mindestens 120 Landtagssitze.

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Kommt eine Ampelkoalition?

Zwar ändert sich mit dem Ergebnis der Wahl nicht viel an den Machtverhältnissen im Landtag selbst. Doch durch Koalitionsverhandlungen könnte Bewegung in die Politik des süddeutschen Bundeslands kommen: Die Grünen könnten sowohl eine weitere Legislaturperiode mit der CDU als Juniorpartner regieren, als auch eine Dreierkoalition mit SPD und FDP bilden.

Ein solches Bündnis war 2016 noch unmöglich, weil die Liberalen eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hatten. Nun aber wird von allen Parteien nur ein Bündnis mit der AfD abgelehnt. Allerdings will die CDU unbedingt verhindern, im Landtag einzige Oppositionspartei neben der AfD zu werden. Die 56-jährige Spitzenkandidatin Eisenmann, die auch um ihr Direktmandat bangen muss, steht nach dem Wahlergebnis vor dem politischen Aus.

Kollegen und Konkurrenten: Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen, l), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und Susanne Eisenmann (CDU), Ministerin für Kultus, Jugend und Sport von Baden-Württemberg, unterhalten sich während eines Empfangs.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Für den 72-jährigen Kretschmann bedeutet das gute Abschneiden seiner Partei eine dritte Amtszeit als Regierungschef. Diese soll zugleich auch seine letzte sein, wie er mehrfach erklärte. Kretschmann führte die Grünen im einst unangefochtenen Stammland der CDU erstmals 2011 zum Sieg und bildete danach eine grün-rote Koalition mit der SPD. Er wurde so zum ersten und bis heute einzigen grünen Ministerpräsidenten. 2016 wurden die Grünen erneut stärkste Kraft. Seither regieren sie gemeinsam mit der CDU.

Für Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen) bedeutet das Ergebnis eine dritte Amtszeit.

Foto: Marijan Murat/dpa

Landtagswahl unter Corona-Bedingungen – mehr Briefwahl

Wegen der Corona-Pandemie lief bei der Landtagswahl in diesem Jahr einiges anders als sonst. So galten in den Wahllokalen strenge Hygienevorschriften. Zudem war ein neuer Rekord bei der Zahl der Briefwählerinnen und -wähler erwartet worden. Laut Deutscher Presse-Agentur wurde damit gerechnet, dass jeder zweite Wahlschein zu Hause ausgefüllt wird.

Bereits der Wahlkampf gestaltete sich deutlich anders als normalerweise. Die Corona-Beschränkungen haben einen Wahlkampf mit Hausbesuchen, Infoständen und großen Veranstaltungen in Hallen und auf Plätzen unmöglich gemacht. Lesen Sie auch: Corona sorgt für Briefwähler-Boom bei den Landtagswahlen

(mit fmg/afp/dpa)

Weitere Artikel zu den Landtagswahlen: