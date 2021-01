Corona-Beschlüsse: Kitas und Schulen womöglich für Wochen dicht

Kinder aus so genannten bildungsfernen Schichten sind die Verlierer der Pandemie. Es mangelt an Hilfe beim Home-Schooling. Bildungsexperten wie Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung schlagen Alarm.

Berlin. Das ist nicht gerade die Nachricht, auf die Eltern gewartet haben: Kitas und Schulen sollen bis zum 15. Februar geschlossen bleiben. So steht es in der Beschlussvorlage für das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer. Ob die Ministerpräsidenten das wirklich mitmachen?

Bisher deutet sich an, dass Bund und Länder bei diesem Beschlusspunkt reichlich Diskussionsbedarf haben. So will das Kanzleramt erst ab dem Unterschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50, dass die Schulen grundsätzlich wieder öffnen können. Die Länder lehnen das aber ab. Auch die generelle Schließung der Schulen und Kitas bis 15. Februar ist strittig. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel: Diese neuen Regeln könnten nun kommen

Corona: Kitas und Schulen zu, bis der Inzidenzwert auf 50 fällt?

Geht es nach dem Kanzleramt, würde der Lockdown im Bildungsbetrieb gerade in den von Corona hart getroffenen Gebieten also wohl noch deutlich länger andauern. Denn: Die Familien- und die Kultusministerkonferenz werden gebeten, „sich für die Zeit ab dem Unterschreiten einer 7-Tage-Inzidenz von 50 darauf vorzubereiten, Kindertagesstätten wieder zu öffnen, Wechselunterricht unter Einhaltung von Abstandsregeln in den Grundschulen zu ermöglichen und in weiterführenden Jahrgängen weiterhin Distanzunterricht zu planen“. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel am Dienstag - Wann spricht Kanzlerin Merkel?

Wohlgemerkt: Erst unter 50 würde gelockert werden. Zum Start des Lockdowns am 16. Dezember lag der Inzidenzwert bundesweit bei 180, am Gipfel-Dienstag, 19.1., bei 132. Bis der 50er-Wert unterschritten wird, könnte es gerade in Corona-Hotspots noch ein sehr langer Weg werden.

Sind Kinder anfälliger für Corona-Mutationen?

Noch mehr als die Entscheidung selbst lässt die Begründung aufhorchen: Es gebe ernst zu nehmende Hinweise, „dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV2-Virus sich auch stärker unter Kinder und Jugendlich verbreitet, als das bei dem bisher bekannten Virus der Fall ist.“

Im Klartext: Kinder sind für die Mutation anfälliger. Lesen Sie dazu: So gefährlich ist die neue Corona-Mutation für Kinder

Es werde bis zum 15. Februar eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten. „Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen vorgesehen werden“, heißt es weiter in dem Papier. Auch interessant: Kinderkrankengeld: Diese Corona-Hilfen gibt es für Eltern

Kinder und Familien leiden unter der Situation

Dabei wissen die Krisenmanager sehr wohl, was sie den Familien zumuten – allen voran den Kindern selbst. „Geschlossene Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, ausgesetzte Präsenzpflicht, Distanzunterricht in Schulen über einen längeren Zeitraum bleibt nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen“, heißt es im Papier. Der Betrieb von Kitas und Schulen habe höchste Bedeutung für die Bildung der Kinder und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern.

