Lockdown: Kitas und Schulen zu - So viel Entschädigung erhalten Eltern

Im Lockdown schließen Kitas und Schulen. Eltern haben nun Betreuungsprobleme. Der Staat zahlt eine Entschädigung – aber nicht an alle.

Spielen, Kochen, und dann wieder spielen: In der Corona-Krise müssen viele Eltern ihre Sprössling plötzlich ganztägig betreuen. Das kann auch für Stress sorgen.

Die Nöte von Eltern in Corona-Zeiten

Berlin. Der harte Corona-Lockdown vom 16. Dezember bis zum 10. Januar stellt viele Familien vor organisatorische Herausforderungen. Bund und Länder haben am vergangenen Wochenende beschlossen, dass von diesem Mittwoch an bundesweit die Präsenzpflicht an Schulen aufgehoben ist und Kitas nur einen Notbetrieb anbieten.

Vor allem berufstätige Eltern kommen dadurch in organisatorische Schwierigkeiten. Denn wenn die Kinderbetreuung wegfällt, müssen Väter oder Mütter zuhause bleiben und können nicht zur Arbeit gehen. Dieses Szenario steht vielen Familien schon ab Mittwoch ins Haus. Für diese Tage müssen sich Eltern eine Lösung überlegen.

Da wegen des hohen Infektionsrisikos für ältere Menschen eine Betreuung durch die Großeltern in vielen Fällen nicht infrage kommt, müssen die Eltern meist selbst die Aufsicht der Kinder übernehmen. Dann können sie für den ausbleibenden Lohn für diese Zeit eine staatliche Entschädigung beantragen.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona: 67 Prozent Entschädigung für Eltern

Im neuen Infektionsschutzgesetz ist eine Lohnfortzahlung von 67 Prozent vorgesehen, wenn Eltern keine anderen Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder finden. Die Entschädigung des entstandenen Verdienstausfalls beträgt jedoch höchstens 2016 Euro monatlich.

Die Regierung hatte die Regelung im Frühjahr beschlossen und im Herbst ergänzt. Sie gilt für Eltern, die im Beruf ausfallen, weil das Gesundheitsamt ihren Nachwuchs unter Quarantäne gestellt hat oder weil Schule und Kitas behördlich geschlossen wurden.

Die Regelung gilt für Kinder im Alter bis 12 Jahren und für Kinder mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Anträge für die Entschädigung stellt der Arbeitgeber bei der zuständigen Behörde vor Ort und gibt sie als Lohnfortzahlung an den Arbeitnehmer weiter.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Eltern im Homeoffice bekommen keine Entschädigung

Bei gemeinsamer Betreuung erhalten Eltern jeweils eine Entschädigung für bis zu zehn Wochen Verdienstausfall. Bei alleiniger Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege sind es bis zu 20 Wochen. Beiträge zu Renten-, Kranken- und sozialen Pflegeversicherung werden für diese Zeit weiter abgeführt. Mehr zum Thema: Kindergeld und Hartz IV steigen – Wo es 2021 mehr Geld gibt

Wichtig: Der Anspruch besteht nur, wenn der Beruf nicht im Homeoffice ausgeübt werden kann. Wer also zuhause vom heimischen Küchentisch aus arbeitet, hat keinen Entschädigungsanspruch. Die Kinder gelten in diesen Fällen als beaufsichtigt.

Kinder sollen im Lockdown wieder zu Hause bleiben.

Foto: Christin Klose / dpa-tmn

Zudem müssen Beschäftigte nachweisen, dass es keine anderweitige Möglichkeit für sie gibt, der Arbeit zeitweise bezahlt fernzubleiben, etwa durch den Abbau von Überstunden. Auch wer bereits staatliches Kurzarbeitergeld erhält, hat keinen Anspruch auf die Entschädigungszahlung. Auch interessant:So kommen Sie stressfrei durch das besondere Weihnachtsfest

Lockdown: Regierung empfiehlt Nutzung von Kinderkrankentagen

Zugleich verweist die Regierung auf die Möglichkeit für Eltern, Kinderkrankentage zu nehmen. Die Anzahl wurde für das laufende Jahr wegen der Corona-Krise erhöht. Pro Elternteil gibt es nun 15 statt zehn Tage pro Kind, Alleinerziehende haben 30 statt 20 Tage in diesem Jahr. Für 2021 gilt nach derzeitiger Planung wieder die alte Regelung. Allerdings ist eine Fortführung der höheren Kinderkrankentage wahrscheinlich.

Bei mehreren Kindern unter zwölf Jahren erhöhen sich die möglichen Freistellungstage für kranke Kinder pro Elternteil auf maximal 25 Arbeitstage im Kalenderjahr. Für Alleinerziehende erhöht sich bei mehreren Kindern unter zwölf Jahren der Anspruch auf Freistellung auf maximal 50 Arbeitstage pro Kalenderjahr.

Eltern erhalten für die Kinderkrankentage 90 Prozent ihres ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts. Der Höchstsatz beläuft sich jedoch auf rund 109 Euro pro Tag. Voraussetzung ist eine Krankschreibung durch einen Arzt.

Regierung plant weitere Unterstützung für Kinderbetreuung während Corona

Für die Zukunft plant die Regierung ein weiteres Instrument. Im Bund-Länder-Beschluss vom Sonntag zu Lockdown heißt es zudem: „Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.“

Wie diese konkret aussehen und ob sie über die bisherigen Entschädigungsregeln hinausgehen sollen, ist noch unklar. Das zuständige Bundesarbeitsministerium teilte am Montag mit, es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Einzelheiten der Neuregelung seien noch unklar.

Corona – Mehr zum Thema