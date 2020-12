Jetzt rächen sich die Fehler

Es kam, wie es kommen musste. Deutschland geht in einen strengen Lockdown. Schulen, Kitas, Geschäfte, Friseure und viele andere müssen schließen. Das Weihnachtsfest wird noch strenger reglementiert, die Silvester-Knallerei fällt komplett aus. Die verkündeten Maßnahmen sind bitter – aber überfällig. Fast 30.000 Neuinfektionen und bis zu 600 Corona-Tote am Tag lassen keine Alternative zu. Dass sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin am Adventsmorgen im Rekordtempo einigten, zeigt, wie groß der Schrecken über die dramatische Entwicklung ist.

Vorbei sind die Zeiten, als man noch schulmeisterhaft über die schlimme Entwicklung bei unseren Nachbarn sprach. Der deutsche Vorsprung bei der Pandemiebekämpfung ist dahin, und das Land muss tatsächlich aufpassen – da hat Markus Söder recht –, dass es nicht plötzlich zum Sorgenkind Europas wird.

Jetzt rächt sich, dass der entspannte Sommer nicht zu besserer Vorsorge genutzt wurde. Die Gesundheitspolitik ist nach den Ferien ohne Plan in das neue Schuljahr gestolpert, und in Alten- und Pflegeheimen werden Senioren bis heute zum Teil fahrlässig gefährdet. Dabei ist längst klar, wo die hohen Totenzahlen herkommen und dass es Einrichtungen und Bevölkerungsgruppen gibt, die längst einen viel höheren Schutz hätten haben müssen.

Pandemiebekämpfung muss da ansetzen, wo Mittel und Maßnahmen am effektivsten wirken. Daher war es fatal, dass es für viele unterbezahlte Altenpfleger keine kostenlosen FFP-2-Masken oder genügend Schnelltests gab. Und warum beginnt die kostenlose Maskenabgabe an Risikopatienten erst jetzt? Milliardenhilfspakete sind dagegen längst durchgewinkt, sogar Bordellbesitzer werden bedacht.

Viel Steuergeld und wenig Einfallsreichtum für kluge Schutzkonzepte, das kennzeichnet leider die deutsche Pandemiepolitik. Es sei „nicht der Tag zurückzublicken“, sagte die Kanzlerin in ihrer Pressekonferenz. Für den Moment hat sie damit recht. Aber der Tag für den kritischen Blick zurück muss kommen, wenn die Pandemie hoffentlich besiegt sein wird.

Es gab im Umgang mit dem Coronavirus so viele Unterlassungen, Fehler und Fehleinschätzungen, dass eine abschließende Untersuchungskommission zwingend sein wird. Nicht zur politischen Abrechnung, das wäre zu billig, sondern um für die nächste Seuche optimal aus Fehlern zu lernen.

Zu viele Menschen starben aufgrund mangelhaften Schutzes. Zu viele Steuermilliarden wurden rausgehauen, als dass man irgendwann einfach zur Tagesordnung übergehen könnte.

Das Virus aus China wird alle Bürger noch lange belasten. Viele mit der Trauer um Menschen, die den Kampf verloren haben. Und alle, wenn es darum geht, die horrenden finanziellen Lasten zu stemmen. Die lange Liste der Hilfsmaßnahmen, die der Bundesfinanzminister am dritten Advent vortrug, ist ja wirklich eindrucksvoll.

Aber Olaf Scholz ist nicht der Corona-Weihnachtsmann. Die mit großer Geste verteilten Milliarden müssen wieder erwirtschaftet werden. Und an wem wird das wohl hängen bleiben? Eben.

Bis das ganze Dilemma aber aufgearbeitet werden kann und die Massenimpfungen beendet sind, müssen wir uns alle maximal disziplinieren und mithelfen, dass das Gesundheitssystem nicht in die Katastrophe schlittert. Das heißt auch, dass man die Kontaktbeschränkungen nicht zwingend ausreizen, sondern eher freiwillig unterschreiten sollte. Das sind wir den hoch gefährdeten Alten und Kranken schuldig.

Sie stellen sich nämlich nicht die Frage, wie einsam dieses Weihnachten 2020 eventuell sein wird. Sie fragen sich, ob sie das nächste Weihnachten noch erleben.