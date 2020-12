Razzien gegen Neonazis: Festnahmen in Bayern und Österreich

Wien. Bei Razzien gegen ein Netzwerk von Rechtsextremisten sind in Österreich fünf und in Bayern zwei Personen festgenommen worden, wie Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mitteilte. In den vergangenen drei Tagen seien mehr als 70 automatische und halbautomatische Schusswaffen sowie Munition sichergestellt worden. Weitere Ermittlungen gibt es demnach in Nordrhein-Westfalen.

Laut Nehammer waren die Waffen für die rechtsextreme Szene in Deutschland bestimmt, „um eine rechtsradikale Miliz“ aufzubauen. Bei einer Hausdurchsuchung am Mittwoch waren Maschinenpistolen und Sturmgewehre samt Munition sichergestellt worden. Mehr zum Thema: Seehofer verbietet rechtsextreme Gruppe „Wolfsbrigade 44“

Österreich: Ermittler finden 100.000 Schuss Munition in Lagerhalle

Bei einer weiteren Durchsuchung am Donnerstag wurden dann ein Container mit weiteren Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden. Am Freitag fanden Beamte in einer Lagerhalle in Niederösterreich rund 100.000 Schuss Munition und zahlreiche Langwaffen. Lesen Sie hier: Erneut Razzien in NRW wegen rechter Polizei-Chats

Eine Drogenlieferung aus Deutschland im Oktober habe die Polizei zu dem Netzwerk geführt, so Nehammer. Mit den Erlösen seien die für Deutschland bestimmten Waffen angekauft worden. Hauptverdächtiger ist ein 53-jähriger vorbestrafter Österreicher, der mit mehreren Mittätern den Handel aufgezogen haben soll. (küp/dpa/AFP)

Weitere aktuelle Nachrichten: