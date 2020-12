Corona-Gipfel mit Merkel: Harter Lockdown - Alle Beschlüsse

Berlin.

Der Corona-Gipfel mit Angela Merkel beschließt einen harten Lockdown ab dem 16. Dezember

Bund und Länder beschließen: Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar

An diesem Sonntag hat sich entschieden, dass Deutschland in den harten Lockdown geht. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen beschlossen, dass das öffentliche Leben so schnell wie möglich heruntergefahren werden soll, um die Corona-Zahlen zu senken. Auch am Sonntag wurden wieder über 20.000 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet.

Die Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beschlossen, den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen.

In der Beschlussvorlage, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es, es sei durch die bisherigen Maßnahmen zwar gelungen, das exponentielle Wachstum zu stoppen, aber nicht, das Infektionsgeschehen zu senken: „Eine weiterhin hohe Belastung des Gesundheitssystems und eine nicht hinnehmbare hohe Zahl täglicher Todesfälle sind die Folge.

Corona-Gipfel: Das soll für Schulen und Kitas gelten

Ebenfalls ab dem 16. Dezember bis zum 10. Januar empfiehlt der Entwurf deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas . „Kinder sollen in dieser Zeit wenn immer möglich zu Hause betreut werden. Daher werden in diesem Zeitraum die Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt.“ Eine Notfallbetreuung soll sichergestellt werden.

Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember wird in dem Papier vorgeschlagen, dass die Länder in Abhängigkeit vom jeweiligen Infektionsgeschehen als Ausnahme von den sonst geltenden Kontaktbeschränkungen „Treffen mit 5 Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre im engsten Familienkreis“ zulassen können.

Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge sowohl Ehegatten als auch sonstige Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet. An die Bürger wird noch einmal eindringlich appelliert, vor den Familientreffen eine „Schutzwoche“ einzuhalten, also, ihre Kontakt fünf bis sieben Tage zuvor auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Merkel fordert angesichts der Corona-Lage einen schnellen und harten Lockdown.

Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Silvester: Feuerwerk darf nicht verkauft werden

Für Silvester und den Neujahrstag soll ein bundesweites An- und Versammlungsverbot gelten. Zusätzlich zum bereits bisher geplanten Verbot, an öffentlichen Plätzen Feuerwerk zu zünden soll jetzt auch der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester untersagt werden.

Einzelhandel: Diese Geschäfte bleiben offen

Von der Schließung des Einzelhandels sollen neben Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkten für Lebensmittel, Apotheken und Drogerien auch noch eine Reihe anderer Geschäfte ausgenommen sein, darunter Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken, Poststellen, Reinigungen, Tierbedärfsläden und der Weihnachtsbaumverkauf.

Friseursalons sollen hingegen geschlossen werden, wie jetzt bereits andere Dienstleistungsbetriebe im „Bereich der Körperpflege“, darunter Massagesalons und Tattoo-Studios. Medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien bleiben aber weiter möglich.

Für betroffene Unternehmen wird es weiterhin Überbrückungshilfen geben, insbesondere einen höheren monatlichen Zuschuss von maximal 500.000 Euro.

Was ebenfalls weiter möglich ist: sich Essen nach Hause liefern zu lassen.

Alkoholverbot: Glühweinstände werden verboten

Im öffentlichen Raum soll ein Alkoholverbot ab dem 16. Dezember verhängt werden. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Damit sollen vor allem die vorweihnachtlichen Glühweinansammlungen eingedämmt werden.

Gottesdienste: Mindestabstand, Maskenpflicht und Gesangsverbot

Gottesdienste sollen weiter möglich sein, aber unter strengen Auflagen: Mindestabstand von anderthalb Metern, Maskenpflicht, Gesangsverbot. Zudem soll es Gespräche mit Kirchenvertretern geben, wie das Infektionsrisiko noch weiter miniminiert werden kann.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat bereits Verständnis für strengere Kontaktregelungen über die Weihnachtsfeiertage geäußert. „Wenn der harte Lockdown notwendig ist, um Menschenleben zu schützen und die Ausbreitung des Virus zu begrenzen, dann glaube ich, kommen wir an dem harten Lockdown nicht vorbei“, sagte Bedford-Strohm dem ARD-Magazin „Kontraste“.

Bayern Ministerpräsident Markus Söder.

Foto: Pool / Getty Images

Alten- und Pflegeheime: Test von Pflegepersonal

In Alten- und Pflegeheimen soll konsequent das Pflegepersonal getestet werden. Das gilt auch für die Mitarbeiter von mobilen Pflegeteams.

Reisen: Auf Reisen soll verzichtet werden

Auf Reisen soll nach Möglichkeit verzichtet werden. Wer aus einem ausländischen Risikogebiet zurückkehrt, soll eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen müssen und sich zehn Tage in Quarantäne begeben müssen – außer, er kann nach fünf Tagen einen negativen Test vorweisen.

Corona-Gipfel: Merkel plädierte offenbar für früheren Lockdown

Aus Verhandlungskreisen hieß es, Merkel habe für einen Lockdown ab dem 15. Dezember plädiert. Zur Diskussion stand aber auch ein Starttermin mit Ablauf des 14. Dezember oder 16. Dezember, wie von Länderseite zu hören war. Einigkeit besteht, dass die Maßnahmen bis 10. Januar befristet sein sollen.

Am 5. Januar wollen Merkel und die Länder erneut zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Schülerinnen und Schüler haben derzeit meistens noch Präsenzunterricht – angesichts der steigenden Infektionszahlen könnte sich bald ändern.

Foto: Matthias Balk / dpa

Der einzige grüne Regierungschef, Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg, erklärte, ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens sei unausweichlich: „Da muss sich unsere Gesellschaft auf einen harten Lockdown einstellen, und so wie es sich abzeichnet, eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten“, sagte Kretschmann nach einer Schalte mit Merkel und den Ministerpräsidenten der Union.

Bereits am Freitagabend hatte die Kanzlerin mit Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Vorsitzendem der Ministerpräsidentenkonferenz die weiteren Schritte geplant. Die entscheidende Bund-Länder-Runde begann am Sonntagvormittag

Corona-Gipfel: Hier waren sich Bund und Länder einig

Bereits zuvor waren einige Länder von den Lockerungen zu Weihnachten und Silvester abgerückt.

In Sachsen beginnt am Montag ein harter Lockdown. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen etwa können Eltern ihre Kinder schon von Montag an vom Unterricht befreien.

Einig waren sich Bund und Länder, dass der Einzelhandel flächendeckend schließen muss. Am Sonnabend bildeten sich in vielen Städten vor Kaufhäusern und Supermärkten Warteschlangen. Angst vor Versorgungsengpässen mit Lebensmitteln oder Medikamenten braucht niemand zu haben.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, der Politik sei bewusst, wie schwer die Maßnahmen für Einzelhändler und Familien würden. Die drastische Reduzierung von Kontakten sei jedoch der einzige Weg, um die Pandemie einzudämmen. „Nichtstun, das können wir uns nicht leisten. Das hätte dramatische Konsequenzen.“

Die Bundesregierung werde helfen, um wirtschaftliche Not zu lindern. Einzelhändler sollen Corona-Nothilfen beantragen können, um laufende Kosten, etwa für Miete, Strom und Personal, bezahlen zu können. Einen kompletten Ausgleich von Umsatzausfällen – den Gastronomie und Kulturszene seit November beanspruchen können – wird es nach Angaben von Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aber nicht geben.

Lesen Sie hier:In diesen Städten und Kreisen gelten Ausgangsbeschränkungen

Bei Kitas und Schulen gibt es Unterschiede

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen setzen ab dem 14. Dezember die Präsenzpflicht an den Schulen aus. Ob es eine bundesweit einheitliche Regelung geben wird, zeichnet sich noch nicht ab. Zuletzt waren Regelungen zum Schulbetrieb beim Corona-Gipfel stets Streitpunkte gewesen.

Wie es im Bereich der Kindertagesstätten aussieht, ist unklar. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte, Kitas müssten bis zum Ferienbeginn offen bleiben. In Sachsen schließen sie zum Wochenbeginn.

Neues Bund-Länder-Treffen: Sind deutschlandweite Ausgangssperren geplant?

Ein klarer Trend, dass die Bewegungsfreiheit weiter eingeschränkt wird, deutet sich derzeit nicht an. Ausgangssperren existieren derzeit nur in einzelnen Landkreisen in Deutschland. Folgendes ändert sich aber ab kommender Woche:

Baden-Württemberg will zu Anfang nächster Woche eine nächtliche Ausgangssperre sowie tagsüber Ausgangsbeschränkungen einführen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart nach einem Gespräch der grün-schwarzen Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden am Donnerstag erfuhr. Wer das Haus tagsüber verlässt, soll das nur noch mit einem triftigen Grund tun, etwa für die Arbeit.

Sachsen plant derzeit wohl eine Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr. Die Ausgangssperre soll ab kommendem Montag bis zum 10. Januar 2021 gelten. Ausnahmen soll es für Weihnachten und Silvester geben. Einige Länder sprachen sich aber auch explizit gegen eine Ausgangssperre aus.

(mir/tb/bml/mit dpa)