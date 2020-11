US-Wahl live: Knappes Rennen in Wisconsin - Briefwahl kann alles ändern

Die Stimmen zur US-Wahl 2020 werden nach wie vor ausgezählt, das Rennen ist nervenaufreibend

Donald Trump hat sich, obwohl Joe Biden noch gewinnen kann, bereits zum Wahlsieger erklärt

Der US-Präsident hat angekündigt, die Wahl vor dem Supreme Court anzufechten

Politiker in Deutschland werfen Trump undemokratisches Verhalten vor

Joe Bidens Team kritisiert Trump-Aussagen als „skandalös“

Trump siegte entgegen der Hoffnungen der Demokraten in den „Battleground States“ Florida, Iowa und Ohio

Joe Biden konnte indes in Minnesota und Arizona gewinnen

Im wichtigen Staat Wisconsin gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen – die Briefwähler könnten Biden in Führung bringen

Alle Augen sind nun auf die entscheidenden Staaten Wisconsin, Nevada, Pennsylvania, Georgia, North Carolina und Michigan gerichtet

Berlin/Washington. Die Amerikaner haben ihre Stimme abgegeben und die Welt erlebt das Szenario, das befürchtet worden ist: Ein schnelles Ergebnis bei der US-Wahl gibt es nicht. US-Präsident Donald Trump nutzt das für einen bisher beispiellosen Vorgang in der US-Geschichte: Er versucht die Rechtmäßigkeit der Wahl zu untergraben. Lesen Sie hier: Der Tabubruch – Trump erklärt sich vorzeitig zum Sieger

Noch bevor das Ergebnis feststeht, hat er sich selbst zum Sieger erklärt. Zugleich kündigte er im Weißen Haus an, eine weitere Auszählung von Stimmen vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten stoppen lassen zu wollen. Trump sprach angesichts von Verzögerungen bei einem Wahlergebnis von „massivem Betrug“.

Trump errang tatsächlich beachtliche Teilerfolge: US-Sender verkündeten seinen Sieg in den wichtigen Bundesstaaten Florida und Ohio. Biden konnte indes die Staaten Minnesota und Arizona für sich gewinnen. Voraussichtlich läuft die Entscheidung auf Michigan, Wisconsin und Pennsylvania hinaus. Lesen Sie hier: So lief der Wahlabend in den USA

US-Wahl live: Diese Ergebnisse sind bisher bekannt

Es ist das übliche Vorgehen, dass US-Medien den Sieg in verschiedenen Bundesstaaten prognostizieren: In den USA gibt es keinen Bundeswahlleiter. Lesen Sie hier: Alle Ergebnisse der US-Wahl 2020 - Wann gibt es ein Ergebnis?

Alle Nachrichten zur US-Wahl finden Sie hier im Ticker:

US-Wahl: Trumps Vorsprung in Michigan schmilzt

12.36 Uhr: Nach der Auszählung von 83 Prozent der Stimmen in Michigan liegt Trumps Stimmenanteil bei 49,8 Prozent, auf Biden entfallen 48,5 Prozent. Damit konnte Joe Biden in diesem für das Endergebnis wichtigem Staat aufholen.

Trump kann auf Sieg in Michigan hoffen

12.19 Uhr: In Michigan kann Donald Trump auf einen Sieg hoffen. Laut Edison Research kommt der amtierende Präsident nach Auszählung von 79 Prozent der Stimmen dort auf einen Anteil von 52 Prozent. Auf seinen Kontrahenten Joe Biden entfallen demnach 47 Prozent

Kopf-an-Kopf-Rennen in Wisconsin

12.17 Uhr: Im US-Bundesstaat Wisconsin liefern sich Donald Trump und Joe Biden laut CNN ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen entfallen demnach auf Trump 49 Prozent und auf Biden 49,3 Prozent.

Bidens Vorsprung könnte aber noch steigen, da immer mehr Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Ähnlich auch in Pennsylvania. Hier liegt derzeit Trump vorne, es wird aber erwartet, dass Biden noch durch die Briefwahlstimmen zulegen kann.

10.55 Uhr: Von Corona-Pandemie über den Iran-Konflikt bis zum Verhältnis zu China: Auf den neuen oder alten Präsidenten wartet jede Menge Arbeit. Lesen Sie hier: Diese 7 Probleme warten auf den neuen US-Präsidenten

Biden-Team kritisiert Trump-Aussagen zu Auszählungen als „skandalös“

10.50 Uhr: Das Team um Joe Biden hat die Aussagen von Amtsinhaber Trump zu einem möglichen Stopp der Stimmauszählungen bei der US-Präsidentenwahl als „skandalös“ und „beispiellos“ zurückgewiesen. Die Rechtsexperten Bidens seien aber für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet, erklärte das Wahlkampfteam. Trump hatte angekündigt, er wolle eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen.

„Niemals zuvor in unserer Geschichte hat ein Präsident der Vereinigten Staaten versucht, den Amerikanern in einer nationalen Wahl ihre Stimme wegzunehmen“, hieß es in der Erklärung von Bidens Wahlkampfchefin Jen O’Malley Dillon. Es stünden mehrere Teams an Rechtsexperten bereit, um einen möglichen Vorstoß von Trump zu bekämpfen. „Und sie werden sich durchsetzen.“

QAnon-Anhängerin ins US-Repräsentantenhaus gewählt

10.45 Uhr: Marjorie Taylor Greene, eine Anhängerin der rechten Verschwörungstheorie QAnon, ist bei der US-Kongresswahl für die Republikaner ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Sie setzte sich in Georgia Prognosen zufolge gegen ihren demokratischen Rivalen durch. Die 46-Jährige, die sich noch nie um ein politisches Amt beworben hatte, sprach auf Twitter von einem „großen Sieg“. Und in einem weiteren Post stellte sich Greene auch gleich hinter Donald Trump und schrieb: „Präsident Trump hat die Stimmen geholt. Stoppt den (Stimmen-)Klau!“

Greene hat aber vor allem als Verfechterin der QAnon-Verschwörungstheorie für Wirbel gesorgt. Die QAnon-Bewegung sieht Trump als Kämpfer gegen eine kriminelle und satanistische Organisation von Pädophilen, der demokratische Politiker, der Milliardär George Soros sowie diverse Hollywoodstars angehören sollen. Die US-Bundespolizei FBI warnte im vergangenen Jahr, QAnon sei eine Bewegung, die „sowohl Gruppen als auch einzelne Extremisten zu kriminellen oder gewalttätigen Aktionen“ treiben könne.

RT if you agree. pic.twitter.com/IAEVroWKYu — Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) November 4, 2020

Biden siegt in Maine

10.25 Uhr: Die US-Präsidentschaftswahl ist noch ein offenes Rennen – klar indes ist, dass beide Kontrahenten ganz unterschiedlich regieren würden. Unser US-Korrespondent beschreibt die zwei Szenarien: US-Präsident: Trump oder Biden – wer würde wie regieren?

9.45 Uhr: Joe Biden hat erwartungsgemäß im US-Bundesstaat Maine gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP. In dem Bundesstaat am nordöstlichsten Zipfel der USA gehen wie in Nebraska nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner. Neben zwei Wahlleuten, die auf dem Gesamtergebnis des Staates basieren, werden dort zwei weitere Wahlpersonen auf Basis der Ergebnisse in einzelnen Wahlbezirken bestimmt. AP zufolge gewann Biden mindestens drei Wahlleute. Im 2. Distrikt war das Rennen noch nicht entschieden.

Deutsche Politiker schockiert über Donald Trump

9.20 Uhr: Politiker in Deutschland haben US-Präsident Donald Trump undemokratisches Verhalten vorgeworfen. Dass Trump noch vor Auszählung aller Stimmen den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht, führe zu einer „kritischen, einer bestürzenden Situation“, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch im ZDF. „Damit bahnt sich eine dramatische Konfliktsituation in der amerikanischen Demokratie an mit unabsehbaren Folgen nicht nur für das amerikanische Volk, sondern darüber hinaus – auch für die Welt und mithin auch uns in Europa“, warnte Lindner.

Es könne nun eine Situation entstehen, in der die Vereinigten Staaten „auf der internationalen Bühne überhaupt nicht handlungsfähig sind“, sagte Lindner. Dass Trump den Sieg bereits für sich beanspruchte und die Auszählung von Stimmen gerichtlich stoppen lassen will, breche mit „Tradition und Regeln“, kritisierte der FDP-Chef. Was Trump nun mache, „übersteigt doch das, was man vor wenigen Monaten für möglich gehalten hätte“.

Auch der Linken-Außenexperte Gregor Gysi kritisierte Trumps Vorgehen scharf. „Das ist wirklich undemokratisch“, sagte Gysi im ZDF. „Er will die Leute aufputschen.“ Gysi kritisierte Trumps Ankündigung, die Auszählung von Stimmen gerichtlich stoppen lassen zu wollen. Damit habe der Präsident „weder sich noch seinem Land noch der Menschheit einen Gefallen getan“.

Joe Biden gewinnt Arizona

9.00 Uhr: Joe Biden hat bei der US-Wahl den umkämpften Staat Arizona gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP. Trump konnte sich den Staat damit anders als vor vier Jahren nicht sichern.

Arizona galt lange als sichere Bastion der Republikaner. Seit dem Wahljahr 1952 haben dort fast immer republikanische Präsidentschaftskandidaten gewonnen. Die Ausnahme machte das Wahljahr 1996, als der Demokrat Bill Clinton dort vorne lag. 2016 lag Trump mit 3,5 Prozentpunkten vor der damaligen Kandidatin Hillary Clinton. Umfragen sahen dort Biden zuletzt knapp in Führung. In dem Staat hatten somit beide großen Parteien Chancen auf den Wahlsieg.

Wähler und Wählerinnen warten vor einem Wahllokal in Benson, Arizona.

Foto: ARIANA DREHSLER / AFP

Donald Trump erklärt sich vorzeitig zum Wahlsieger

8.40 Uhr: Donald Trump hat sich im Weißen Haus zu Wort gemeldet. „Wir gewinnen alles“, sagte er. Er sei bereit zum Feiern: „Was für ein Erfolg. Sie können uns nicht mehr einholen. Offen gesagt, wir haben die Wahl gewonnen.“ Tatsächlich kann Joe Biden die Wahl nach wie vor gewinnen.

Trump sprach von einem angeblichem „Betrug an der Nation“ bei der Wahl und fügte hinzu: „Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet.“ Vermutlich bezog sich Trump damit auf die nach wie vor laufende Auszählung zahlreicher Briefwahlstimmen. Belege für einen möglichen Wahlbetrug lieferte er nicht. Lesen Sie hier: Amtliches Endergebnis - Es kommt auf die Briefwähler an

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Der US-Fernsehmoderator und Kommentator Chris Wallace hat Donald Trumps Rede, in der er sich zum Wahlsieger erklärte, als gefährlich bezeichnet: „Das ist eine extrem entflammbare Situation und der US-Präsident hat gerade ein Streichholz hineingeworfen“, sagte er im US-Sender Fox News in der Nacht zu Mittwoch.

Zu Trumps Behauptung, er habe in mehreren Bundesstaaten, die noch nicht ausgezählt waren, die meisten Stimmen geholt, sagte Wallace. „Er hat diese Staaten nicht gewonnen. (…) Der Präsident kann nicht einfach behaupten, er habe diese Staaten gewonnen.“ Zudem hätten die Staaten notfalls noch Wochen lang Zeit, um die Stimmen auszuzählen. Trump könne nicht einfach verlangen, die Zählungen zu stoppen, solle der Präsident wirklich diese Absicht haben.

Chris Wallace: "This is an extremely flammable situation and the president just threw a match into it. He hasn't won these states ... the president doesn't get to say he won states ... there's no question that all these states can continue to count votes." pic.twitter.com/iquygEE39Y — Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2020

Georgia und Mittlerer Westen weiter offen – Lange Auszählung möglich

7.30 Uhr: Bei der Auszählung der US-Wahl hat es in den frühen Morgenstunden vorsichtig positive Zeichen für die Demokraten gegeben. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass es noch Tage dauern könnte, bis ein Sieger feststehen wird.

In manchen bereits vollständig ausgezählten Countys in Pennsylvania lag Herausforderer Joe Biden einige Punkte über den Prozentwerten von Hillary Clinton vor vier Jahren. Sie hatte den Staat 2016 letztlich äußerst knapp verloren. Neue Hoffnung weckte auch eine Korrektur zur Zahl noch erwarteter Stimmen in Georgia: Dort hatte es zunächst nach einem Sieg für Trump ausgesehen, später schien das Rennen wieder offen. Außerdem sah es so aus, als könnte Biden Arizona für sich entscheiden. 2016 war der Staat im Südwesten noch an die Republikaner gegangen.

Biden muss diesen Boden auf Amtsinhaber Trump gut machen. Ihm gelang aber nicht der von einigen Experten prognostizierte Erdrutschsieg – die Entscheidung läuft stattdessen nun auf die Staaten des Mittleren Westens hinaus. In Michigan, Wisconsin und Pennsylvania hatten Wahlleiter allerdings zuvor bereits erklärt, dass es möglicherweise Tage dauern werde, bis alle Stimmen ausgezählt seien. Besonders die Auszählung von per Brief und in Großstädten abgegebenen Stimmen stand zunächst zum Teil noch aus. Auch aus Atlanta in Georgia gab es ähnliche Meldungen zu einer verzögerten Auszählung.

Präsident Trump gewinnt Bundesstaat Texas

7.25 Uhr: Donald Trump hat den wichtigen Bundesstaat Texas gewonnen. Damit sicherte er sich die Stimmen von 38 Wahlleuten, wie die Nachrichtenagentur AP meldete.

Trumps Sieg in Texas war weithin erwartet worden. Ohne die Stimmen des bevölkerungsreichen südlichen Bundesstaats wäre es für Trump fast unmöglich, die Präsidentenwahl zu gewinnen. Dafür braucht er mindestens 270 Stimmen der Wahlleute aus den Bundesstaaten. Texas geht seit Jahrzehnten an Republikaner: Trump lag dort 2016 zum Beispiel neun Prozentpunkte vor der Demokratin Hillary Clinton. Die bisherigen Auszählungsergebnisse deuteten nun aber auf einen deutlich knapperen Sieg Trumps hin. Nach Auszählung der Stimmen von mehr als 96 Prozent der Bezirke lag Trump mit 52 Prozent knapp sechs Prozentpunkte vor dem Demokraten Joe Biden.

Lesen Sie hier: Knappe US-Wahl – Die Welt hat Donald Trump wieder unterschätzt.

Trump erklärt Wahl bereits zu einem „großen Sieg“

7.00 Uhr: Donald Trump hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet. Er sieht sich vorne und schreibt ohne Belege über eine Manipulationen bei der Wahl. „Wir sind gut dabei, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen“, twitterte Trump. Twitter hat den Tweet mit einem Warnhinweis versehen: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.“

In einem weiteren Tweet kündigt der Präsident für die Nacht noch ein Statement an. „Ein großer Sieg“, schreibt Trump weiter.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Biden spricht zu Anhängern

6.55 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat in der Wahlnacht zu seinen Anhängern in Wilmington, Delaware gesprochen. „Wir fühlen uns gut damit, wo wir derzeit stehen“, sagte Biden zu den bisherigen Wahlergebnissen. „Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind diese Wahl zu gewinnen.“ Der Sieg der Demokraten im Swing State Arizona sei eine Wende. Auch in Georgia sei Biden noch im Rennen, womit niemand gerechnet habe. „Wir sind zuversichtlich“, so Biden. Das Rennen sei aber erst entschieden, wenn jede einzeln Stimme gezählt sei.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Prognosen US-Wahl: Trump gewinnt Florida, Iowa und Ohio

6.48 Uhr: Donald Trump hat sich im Rennen um das Weiße Haus im Schlüsselstaat Florida mit seinen 29 Wahlleuten gegen Joe Biden durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP. Die Sender Fox News, CNN und NBC prognostizierten Trump dort ebenfalls als Gewinner.

Mit 29 Wahlleuten ist Florida einer der wichtigsten umkämpften Staaten („Swing States“). 2016 gewann Trump dort knapp. Er lag damals nur 1,2 Prozentpunkte vor der damaligen demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Für Trump ist es ein wichtiger Etappensieg. Ohne den Staat wäre sein Weg zu 270 für den Sieg nötigen Wahlleuten äußerst schwierig geworden.

Sein Herausforderer Biden hat auch ohne Florida noch Wege zum Sieg, wenn man von den Erhebungen vor der Wahl ausgeht. Laut US-Medien hat Trump vor allem in Bezirken mit hohem Latino-Anteil in der Bevölkerung gut abgeschnitten. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade erzielte Biden weniger Stimmen, als er gebraucht hätte, um den Staat zu gewinnen.

6.30 Uhr: Der US-Bundesstaat Iowa geht mit seinen sechs Wahlleuten an Donald Trump. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch Iowa gilt als wichtiger „swing state“.

6.00 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat bei der Wahl in den USA nach Prognosen von Fernsehsendern den wichtigen Bundesstaat Ohio gewonnen.

Der eher industriell geprägte Bundesstaat hat 18 Wahlleute zu vergeben. Umfragen hatten dort auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden hingedeutet. Trump hatte den Staat 2016 sehr überzeugend gewonnen – er lag damals gut acht Prozentpunkte vor der damaligen Kandidatin Hillary Clinton. Ohio gilt als „Swing State“, in denen ein Sieg weder für die Republikaner noch Demokraten sicher als gilt.

5.41 Uhr: Bei den meisten vergangenen Präsidentenwahlen stand der Sieger noch in der Wahlnacht fest. Wegen der Pandemie haben in diesem Jahr aber mehr als 100 Millionen Wählerinnen und Wähler per Briefwahl oder vorgezogener Stimmabgabe gewählt.

Die Auszählung dieser Stimmen dauert – weil in einigen Staaten erst am Dienstag damit begonnen werden durfte. Zudem wollten Umfragen zufolge mehr Demokraten als Republikaner die Briefwahl nutzen. Daher könnten die ersten Auszählungsergebnisse aus den Wahllokalen mancherorts Trump in Führung sehen, die Auszählung der Briefwahlunterlagen letztlich aber Biden zum Sieg verhelfen.

In einzelnen Bundesstaaten könnte es auch Klagen und Forderungen nach einer Neuauszählung geben. Im Jahr 2000 etwa stand das Ergebnis im Bundesstaat Florida, das letztlich über die Präsidentenwahl entschied, erst gut einen Monat nach der Wahl fest. Der Rechtsstreit ging bis vor das Oberste Gericht in Washington.

5.25 Uhr: Die Demokraten werden nach Prognosen der TV-Sender NBC und Fox News die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus behalten. Die Demokraten hielten bisher eine Mehrheit von 232 der 435 Sitze in der Kongress-Kammer, die am Dienstag komplett zur Abstimmung stand. Zum Stand 5.15 Uhr MEZ am Mittwoch wurden nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP 131 Republikaner und 99 Demokraten gewählt. Die gewonnenen und verlorenen Sitze bei den Demokraten und Republikanern hielten sich die Waage.

5.12 Uhr: Laut AP gewinnt Donald Trump die westlichen Bundesstaaten Idaho (vier Wahlleute) und Utah (sechs Wahlleute)

5 Uhr: CNN prognostiziert, dass Biden auch die drei Staaten an der Westküste gewinnt: Kalifornien mit seinen 55 Wahlmännerstimmen, Oregon (7) und Washington (12).

4.47 Uhr: Und noch eine Neuengland-Staat für Joe Biden: Der 77-jährige Demokrat gewinnt nach den Erhebungen von Associated Press in New Hampshire (vier Wahlmännerstimmen).

4.41 Uhr: Auch dieser Sieg war erwartet: Donald Trump gewinnt im Bundesstaat Missouri, meldet AP – das sind zehn Wahlmännerstimmen.

4.25 Uhr: In entscheidenden Bundesstaaten liegen Trump und Biden weiter eng beieinander. Zurzeit richten sich viele Blicke auf den eher industriell geprägten Staat Ohio im Mittleren Westen und auf erste Zahlen aus dem sonst verlässlich republikanisch wählenden Texas. Erste Countys dort meldeten Ergebnisse, wonach Biden im Vergleich zur Demokratin Hillary Clinton vor vier Jahren deutlich Boden gutmachte – allerdings ist unklar, ob es reicht, den damaligen Rückstand von rund neun Prozentpunkten komplett auszugleichen.

Hüte wie dieser sind in Texas völlig normal. Eher selten war bisher, dass ihre Träger Demokraten wählen.

Foto: Denise Cathey / dpa

In Ohio lag Biden zunächst auch basierend auf einer Mischung aus Briefwahlstimmen und Stimmen vom Wahltag knapp vorne. Sollte sich dieser Trend bestätigen, wäre das für ihn auch ein gutes Zeichen für Staaten wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Diese drei hatten Trump 2016 seinen knappen Wahlsieg beschert, alle sind von einer eher weißen Arbeiterbevölkerung geprägt.

In Florida, North Carolina und Georgia zeichnen sich dagegen Vorteile für Trump ab. Der Republikaner ist auf alle drei Staaten dringend angewiesen, Biden hätte weitere Wege zum Sieg.

4.19 Uhr: Der Senatssitz von Donald Trumps Unterstützer Lindsey Graham in South Carolina schien in Gefahr: Sein Herausforderer Jaime Harrison hatte mit rund 57 Millionen Dollar in nur einem Monat gesammelten Wahlkampfspenden einen Rekord aufgestellt. Doch der junge Afro-Amerikaner konnte sich gegen Graham nicht durchsetzen; der Vorsitzende des Justiz-Ausschusses bleibt sechs weitere Jahre Senator.

Breaking News: Sen. Lindsey Graham, Republican of South Carolina, defeated the Democrat Jaime Harrison after the most serious challenge of his career. https://t.co/6TvAOfmhmh — The New York Times (@nytimes) November 4, 2020

Jeder der 50 Bundesstaaten der USA entsendet zwei Senatorinnen oder Senatoren in den Kongress. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre muss sich ein Drittel der Senatoren zur Wahl stellen. Zuletzt hatten die Republikaner eine Mehrheit von 53 Sitzen. Einen haben sie in dieser Nacht bereits verloren.

4.04 Uhr: Nach Erhebungen von AP gewinnt Präsident Donald Trump auch in Kansas. Von dort kommen sechs Wahlmännerstimmen.

Demokrat Hickenlooper nimmt Republikaner Senatssitz ab

3.47 Uhr: Der Demokrat John Hickenlooper gewinnt einen Senatssitz in Colorado – und besiegt damit den republikanischen Amtsinhaber Cory Gardner. Es ist der erste Senatssitz, den die Demokraten in dieser Wahlnacht den Republikanern abnehmen können. Dort hat die Partei von Donald Trump bislang eine Mehrheit. Lesen Sie hier, was bei verschiedenen Szenarien passieren könnte: Demokraten greifen bei US-Wahl auch nach der Macht im Senat

Hickenlooper, der frühere Gouverneur von Colorado, hatte sich im vergangenen Jahr auch um die Nominierung seiner Partei als Präsidentschaftskandidat beworben.

3.41 Uhr: Die Associated Press prognostiziert Bidens Sieg in Colorado. Die Nachrichtenagentur erstellt ihre Prognosen auf der Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Wie andere große US-Medien – etwa der Nachrichtensender CNN und die „New York Times“ – tragen örtliche Ergebnisse zusammen und kombinieren diese teils mit anderen Daten.

US-Wahl: Bisher keine Ergebnisse aus Swing States

3.29 Uhr: Ergebnisse aus den sogenannten Swing States, die den Wahlausgang entscheiden dürften, stehen weiter aus. In dem wichtigen Staat Florida zeichnet sich nach Angaben von US-Medien ein sehr enges Rennen ab, allerdings mit Vorteilen für Trump.

Für den Sieg müssen mindestens 270 der insgesamt 538 Wahlleute gewonnen werden, die auf Ebene der Bundesstaaten vergeben werden. Neben Florida konzentriert sich die Spannung vor allem auf die Swing States Georgia, North Carolina, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin.

Ob die US-Sender schon in der Nacht einen Gesamtsieger ausrufen werden, ist unklar. Wegen der vielen Briefwahlstimmen könnte sich die Auszählung lange hinziehen, es droht ein tage- oder sogar wochenlanger Wahlkrimi.

3.04 Uhr: Die nächste Runde AP-Prognosen: Danach gewinnt Joe Biden New Mexico (fünf Wahlmännerstimmen), Donald Trump dagegen Nord- und Süddakota (jeweils drei Wahlmännerstimmen), Wyoming (drei Wahlleute), Louisiana (acht Wahlleute) und Nebraska (fünf Wahlleute).

3 Uhr: Nach der Prognose des Nachrichtensenders CNN wird Joe Biden den Bundesstaat New York mit seinen 29 Wahlmännerstimmen gewinnen. Auch das ist keine Überraschung.

2.49 Uhr: Während in Florida die Stimmen weiter ausgezählt werden, schließen in zehn Minuten die Wahllokale in vielen Staaten im mittleren Westen und Süden der USA, darunter Texas, Illinois, Minnesota, Wisconsin, Colorado und Arizona.

2.33 Uhr: AP prognostiziert, dass Donald Trump in Arkansas gewinnt – sechs Wahlmännerstimmen.

US-Wahl: Gespannte Blicke auf Florida – Wer gewinnt den „Sunshine State“?

2.19 Uhr: Nach Auszählung von geschätzt gut zwei Drittel der Stimmen in Florida liegen Trump und Biden eng beieinander. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade aber erzielte Biden weniger Stimmen, als er voraussichtlich bräuchte, um den Staat zu gewinnen. Kommentatoren und US-Experten gingen davon aus, dass Trump gute Chancen hat, Florida für sich zu gewinnen.

2.01 Uhr: Nach den jüngsten Prognosen von CNN und AP gewinnt Donald Trump in den Staaten Oklahoma (sieben Wahlmännerstimmen), Tenessee (elf Wahlleute), Mississippi (sechs Wahlleute), Alabama (neun Wahlleute) und South Carolina (neun Wahlleute). Joe Biden gewinnt den Prognosen nach seinen Heimatstaat Delaware (drei Wahlleute), dazu Massachusetts (elf Wahlleute), Connecticut, Rhode Island (vier Wahlleute), New Jersey (14 Wahlleute), Maryland (zehn Wahlleute), Illinois (20 Wahlleute) und den District of Columbia mit der Hauptstadt Washington (drei Wahlleute).

Rap-Superstar Kanye West wählt zum ersten Mal – und stimmt für sich selbst

1.55 Uhr: Auch Rapper Kanye West hat bei seine Stimme abgegeben – für sich selbst. Er habe seinen eigenen Namen auf den Stimmzettel geschrieben, berichtete West auf Twitter. .„Heute stimme ich zum ersten Mal in meinem Leben für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten und es ist für jemanden, dem ich wirklich vertraue ... mich.“

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Der 43-Jährige postete mehrere Fotos und Videos von dem Vorgang in einem Wahllokal in Park County (US-Staat Wyoming). Auf dem Stimmzettel hatte er als „Write-in“-Kandidat seinen Namen und den von Predigerin Michelle Tidball als Vize-Kandidatin eingetragen.

West hatte im Juli bekanntgegeben, dass er sich für das Amt des Präsidenten bewerben wolle. Wegen verpasster Anmeldefristen schaffte er es jedoch in vielen Staaten nicht auf den Wahlzettel. Der exzentrische Rapper hatte in der Vergangenheit gelegentlich Trump Schützenhilfe gegeben.

US-Präsidentschaftswahl: Warum Florida so wichtig ist

1.41 Uhr: Bald sind alle Wahllokale in Florida geschlossen – einer der wichtigsten Staaten in dieser Wahl. Die Stimmen werden allerdings längst gezählt: Der „Sunshine State“ gehört zu den Staaten, die per Briefwahl und durch vorzeitiges Wählen abgegebene Stimmen schon vor dem Wahltag ausgezählt haben.

Biden lag in den Umfragen vorn, doch Demokraten können ihnen nicht trauen. 2016 hatte Hillary Clinton einen großen Vorsprung in den Umfragen – und verlor in Florida trotzdem gegen Trump.

Der wiederum braucht den Staat dringend, um tatsächlich noch eine Chance auf die Wiederwahl zu haben. Trump bekam 2016 306 Wahlmännerstimmen, 29 davon aus Florida. Sollten die nun wegfallen, könnte Trump sich praktisch keinen Verlust mehr in anderen Staaten leisten, um noch auf die Wahlmänner-Mehrheit von 270 Stimmen zu kommen.

Ein Grund, warum damit gerechnet wird, dass die Stimmen aus Florida schnell ausgezählt sind, ist die Tatsache, dass die Stimmzettel durch Scanner ausgewertet werden.

Foto: Chandan Khanna / AFP

1.39 Uhr: AP prognostiziert, dass Joe Biden den Staat Virginia gewinnt: Das sind 13 Wahlmännerstimmen.

1.30 Uhr: Nach der Prognose der Associated Press gewinnt Donald Trump im Bundesstaat West Virginia mit fünf Wahlmännerstimmen.

1.12 Uhr: Trump gewinnt nach Prognosen von Medien erwartungsgemäß auch im Bundesstaat Kentucky gewonnen. Das melden die Nachrichtenagentur AP und mehrere andere Medien. Damit erhält Trump die Stimmen von acht Wahlleuten. Auch 2016 lag Trump in Kentucky weit vorn.

1.05 Uhr: Nach Erhebungen der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) gewinnt Joe Biden den Ostküstenstaat Vermont. Das sind drei Wahlmännerstimmen.

1 Uhr: Der Nachrichtensender CNN prognostiziert, dass Donald Trump den Staat Indiana gewinnt. Das wären die ersten elf Stimmen im Electoral College für den Amtsinhaber.

Maas: Transatlantische Verhältnis muss in Ordnung gebracht werden

0.51 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hofft darauf, dass sich nach der US-Präsidentschaftswahl die Beziehung zwischen Europäern und Amerikanern wieder verbessert. Das transatlantische Verhältnis müsse – gleich wer gewinnt – „in Ordnung gebracht“ werden, sagte Maas in der ARD. „Wir brauchen einander.“

Die Partnerschaft habe unter US-Präsident Donald Trump „nicht mehr funktioniert“. Es seien immer neue Krisen und Konflikte hinzugekommen, aber keine mehr gelöst worden. „Das ist keine gute Entwicklung für uns alle und auch nicht für die Vereinigten Staaten“, sagte der SPD-Politiker.

Maas legte trotz dieser Einschätzung kein Bekenntnis für Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden ab. Es wäre eine „Illusion“ zu glauben, dass unter einem US-Präsidenten Biden wieder alles so werde, wie die Europäer sich das wünschten. Auch unter Biden müsse sich Europa darauf einstellen, dass es sich stärker um seine eigenen Sicherheitsinteressen kümmern müsse. Lesen Sie hier die Analyse unseres US-Korrespondenten: Präsident Joe Biden: Wie das die US-Politik verändern würde

0.45 Uhr: Senatorin Kamala Harris, demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin und Juristin, ruft Wählerinnen und Wähler auf, in den Schlangen vor den Wahllokalen stehen zu bleiben, wenn sie sich angestellt haben, bevor die Wahllokale schließen. In den meisten Staaten war angekündigt worden, dass alle, die sich rechtzeitig angestellt haben, auch wählen dürfen.

If you are in line before the polls close, stay in line. If you are having trouble casting your ballot, call our voter protection hotline: 1 (833) 336-8683 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

0.38 Uhr: Die Spannung steigt. Um 1 Uhr MEZ schließen die Wahllokale in einigen Ostküsten-Staaten. Darunter Georgia, wo das Rennen den Umfragen zufolge sehr eng ist – eine Überraschung, die Wahlmänner aus Georgia gingen in den vergangenen Jahrzehnten verlässlich an den republikanischen Präsidentschaftskandidaten.

0.05 Uhr: In Mitteleuropa ist der 3. November vorbei, in den USA läuft er noch einige Stunden. Aber: Die ersten Wahllokale im Osten der Bundesstaaten Kentucky und Indiana schließen.

Dienstag, 3. November: Technische Störung in Wahllokalen in North Carolina

23.30 Uhr: Joe Biden hat am Wahltag sein Elternhaus in Scranton im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania besucht – und eine optimistische Botschaft hinterlassen: „Von diesem Haus ins Weiße Haus“, schrieb der 77-Jährige an die Wohnzimmerwand.

In diesem Haus in Scranton lebte Joe Biden bis zu seinem zehnten Lebensjahr.

Foto: Carolyn Kaster / dpa

22.46 Uhr: Im US-Bundesstaat North Carolina haben vier Wahllokale aufgrund technischer Probleme später öffnen müssen und daher die Zeit bis zum Ende der Stimmabgabe verlängert. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, verzögert sich deswegen die Bekanntgabe der Wahlergebnisse in ganz North Carolina um 45 Minuten. Der Bundesstaat gilt als einer der Swing States, die das Zünglein an der Waage spielen könnten. 2016 hatte Trump die Stimmen der Wahlmänner aus North Carolina gewonnen.

Biden macht Anhängern in Philadelphia Mut

21.22 Uhr: Joe Biden hat seinen Anhängern in Philadelphia am Wahltag noch einmal Mut gemacht. „Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion“, rief Biden einigen Dutzend Menschen in der Großstadt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania durch ein Megafon zu. Er sagte seinen Anhängern dabei zu, sie ernst nehmen zu wollen und Fehler einzugestehen. „Ich verspreche Euch, ich werde meine Worte Euch gegenüber niemals brechen“.

Auf Twitter hatte Biden zuvor zum Wählen aufgerufen: „Wir sind in einer Schlacht um die Seele der Nation. Und ihr habt die ultimative Macht, das Ergebnis zu bestimmen“.

We are in a battle for the soul of the nation.



And you have the ultimate power to determine the outcome: your vote.



Use it. https://t.co/9rMqqkrmdT — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

89 Prozent Siegeswahrscheinlichkeit für Joe Biden

20.47 Uhr: FiftyThirtyEight, eine Statistik-basierte Nachrichtenwebsite, rechnet Biden eine 89-prozentige Siegeswahrscheinlichkeit aus – dem amtierenden Präsident wird nur Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent prognostiziert.

Trotzdem heißt das nicht, dass die Wahl für Biden bereits entschieden ist. Besonders die sogenannten Swing States könnten am Ende entscheidend sein. Viele Experten rechnen damit, dass das endgültige Ergebnis erst in ein paar Tages feststehen könnte. Grund dafür die hohe Anzahl an Briefwählern.

Laut CNN könnte dies auch dazu führen, dass Donald Trump in den ersten Hochrechnungen vorne liegen könnte. Das liegt vor allem daran, dass die Mehrheit der konservativen Wähler die Direktwahl, bei der die Stimmen eher ausgezählt werden können, der Briefwahl vorziehen.

100 Millionen Frühwähler in den USA – Rekord

19.58 Uhr: Bei der US-Präsidentenwahl haben eine Rekordzahl von mehr als 100 Millionen Menschen vor dem eigentlichen Wahltag an diesem Dienstag abgestimmt. Das entspreche mehr als 73 Prozent der Stimmen, die 2016 insgesamt abgegeben wurden, berichtete das „U.S. Elections Project“ am Dienstag. Besonders stark war die Wahlbeteiligung in einer Reihe von Bundesstaaten im Süden und Westen. In Texas, Washington State, Oregon und Hawaii überstieg die Zahl der Frühwähler jeweils sogar die der 2016 insgesamt abgegebenen Stimmen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Frühwähler den demokratischen Herausforderer Joe Biden unterstützen. Republikaner Donald Trump dagegen hatte vor allem die Briefwahl immer wieder mit Betrug in Verbindung gebracht.

Donald Trump zeigt sich bereits jetzt siegessicher

19.30 Uhr: Während eines Besuchs bei seinen Wahlkampfhelfern am Tag der Präsidentenwahl in den USA hat sich Amtsinhaber Donald Trump siegessicher gezeigt. „Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte Trump am Dienstag in Arlington bei Washington. Die Zahlen, die er aus den Bundesstaaten Texas, Arizona oder Florida sehe, seien sehr gut. Die letzten Umfragen sehen den republikanischen Präsidenten allerdings hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden - sowohl landesweit als auch in mehreren entscheidenden „Swing States“.

Auf die Frage, ob er für den Fall eines Sieges oder einer Niederlage bereits Reden vorbereitet habe, sagte Trump, dass er darüber noch nicht nachdenke. Er hoffe aber, dass das Ergebnis schnell feststehe. Trump weiter: „Gewinnen ist leicht. Verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich.“ Die Ergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) nach 1.00 Uhr erwartet.

Dax entspannt sich – wegen US-Wahl?

18.49 Uhr: Der Dax hat am Tag der US-Präsidentschaftswahl seine Erholung schwungvoll fortgesetzt. Es werde darauf gesetzt, dass die Wahl Klarheit bringe und die Unsicherheit der vergangenen Tage dadurch vertreibe, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zudem werde weiter auf die US-Notenbank (Fed) vertraut. „Egal, wie sich nach dem Wahltag die politischen Mehrheiten in den USA verschieben werden, die Fed dürfte in jedem Fall Wirtschaft und Finanzmärkte weiter stützen, während die Wall Street vom anhaltenden Gewinnwachstum im Technologiesektor profitieren sollte.“

Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag mit plus 2,55 Prozent auf 12 088,98 Punkte auf seinem Tageshoch. Seit seinem Tief bei 11 450 Punkten am Freitag hat er nun bereits wieder um 5,6 Prozent zugelegt.

US-Wähler sollen geduldig sein

18.02 Uhr: Die Wähler in den USA sollten nach den Worten des amtierenden Heimatschutzministers Chad Wolf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl „geduldig“ abwarten. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses könne „Zeit verstreichen“, sagte Wolf am Dienstag dem US-Sender Fox News nach Öffnung der ersten Wahllokale.

In mehreren Bundesstaaten hatten die Wahlverantwortlichen bereits darauf hingewiesen, dass das Auszählen der Stimmen unter anderem wegen des hohen Anteils der per Post eingegangen Stimmen ungewöhnlich lange und möglicherweise bis zu drei Tage dauern werde. Das Wahlsystem in den USA sei „widerstandsfähig“, auch angesichts von möglichen Einmischungsversuchen etwa von Seiten des Iran oder Russlands, sagte Wolf.

Wegen der hohen Anzahl an Briefwählern kann es länger als sonst dauern, bis die Ergebnisse der US-Präsidentschafswahl eindeutig feststehen.

Foto: John Locher / dpa

Der Chef der Behörde für Cybersicherheit, Chris Krebs, sprach ebenfalls von einem gesicherten Ablauf des Wahlgangs. Zugleich warnte er davor, dass es Versuche geben könne, die Wahl zu stören oder die Technik lahm zu legen. Auch er rief zu Geduld sowie zu zu erhöhter Wachsamkeit auf: „Ich rufe alle Amerikaner auf, geduldig zu sein, alle aufsehenerregenden und unüberprüften Behauptungen mit Skepsis zu begegnen“, sagte Krebs.

Deutsche Konzerne investierten in US-Wahl

17.47 Uhr: Aus US-Tochterunternehmen deutscher Konzerne sind knapp drei Millionen US-Dollar (gut 2,5 Millionen Euro) in den US-Wahlkampf geflossen. Gut die Hälfte des Geldes (50,2 Prozent) ging dabei laut einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ vom Dienstag an die Republikaner von US-Präsident Donald Trump. Bei der Wahl 2016 waren sogar 64 Prozent solcher Spenden an die Republikaner gegangen.

Nach US-Recht sind Wahlkampfspenden nur Einzelpersonen erlaubt. Allerdings gibt es in Unternehmen sogenannte Political Action Committees (PAC), die - häufig gesteuert von leitenden Managern - Spenden der Mitarbeiter einsammeln und zentral weiterleiten.

Die „Welt“ berief sich auf eine Auswertung amtlicher Datenbanken durch das Center for Responsive Politics mit Sitz in Washington. Nach dessen Auffassung sind die Spenden tatsächlich den Unternehmen zuzuschreiben, da diese deren Weitergabe steuern.

Größte Spender sind dem Bericht zufolge nach dieser Definition die

Deutsche Telekom mit 1,065 Millionen Dollar vor

BASF (423.250 Dollar),

Fresenius Medical Care (413.000 Dollar) und

Bayer (313.500 Dollar).

Laut „Welt“ ließen diesmal BASF, Continental, Fresenius Medical Care und Siemens anders als vor vier Jahren den Demokraten von Joe Biden mehr Geld zukommen als den Republikanern.

Dagegen hatte die Berliner „tageszeitung“ am Wochenende berichtet, das Geld von Bayer sei zu 58 Prozent an die Republikaner geflossen, insbesondere an Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus. „Das Bayerpac unterstützt Kandidaten, die im Einklang mit den politischen Zielen von Bayer stehen“, zitierte das Blatt dazu einen Konzernsprecher von Bayer.

Melania Trump hat gewählt

17.00 Uhr: First Lady Melania Trump hat bei der US-Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben. Die 50-Jährige ging am Dienstag winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten. Mitreisende Journalisten berichteten, Trump sei die einzige Person gewesen, die trotz der Corona-Pandemie keine Maske getragen habe.

Präsident Donald Trump hatte seine Stimme bereits frühzeitig Ende Oktober in Florida abgegeben. Der offizielle Wohnsitz des Paares ist Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

Melania Trump nach ihrer Stimmabgabe in Florida.

Foto: ZAK BENNETT / AFP

14.57 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich uneindeutig zu dem möglichen Szenario geäußert, er könnte bei der Präsidentenwahl vor der Auszählung aller Stimmen seinen Sieg verkünden. „Ich denke, wir werden siegen. Aber nur wenn es einen Sieg gibt. Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen“, sagte Trump am Dienstagmorgen in der TV-Sendung „Fox and Friends“. Der Präsident war telefonisch zugeschaltet.

Trump liegt in Umfragen sowohl landesweit als auch in mehreren „Swing States“ hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Seine Wiederwahl ist dennoch nicht ausgeschlossen. Trump hat vor der Wahl nicht zugesagt, ob er das Resultat akzeptieren wird. Trump behauptete auch bei „Fox and Friends“ wieder, dass die starke Zunahme der Abstimmung per Briefwahl zu Wahlbetrug führen könnte. Er hat dafür keine stichhaltigen Beweise angeführt.

Auch in Bezug das Verhältnis von anderen Ländern zu den Vereinigten Staaten äußerte sich Trump. Für ihn ist der Umgang mit seinem Heimatland eigenen Aussagen zufolge schwieriger als der mit autoritären Regierungen. Leute würden ihn Fragen, welches Land das schwierigste sei, sagte Trump am Dienstag in der TV-Sendung „Fox and Friends“. „Ist es Russland? Ist es China? Ist es Nordkorea? (...) Nein, das mit Abstand schwierigste Land sind die USA.“ Es gebe einige falsche Leute, sagte Trump am Wahltag in den USA weiter - und spielte damit offenbar auf seine politischen Gegner an.

Der Präsident nannte den hochrangigen Demokraten Adam Schiff beim Namen und bezeichnete ihn als „kranke Person“. Seine demokratischen Widersacher hatten Trump in den vergangenen vier Jahren immer wieder hart attackiert und unter anderem ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Überall auf der Welt ist die US-Wahl in den Schlagzeilen, wie hier auch auf einem Fernseher in Seoul zu sehen ist.

Foto: Ahn Young-Joon / dpa

Weitere Wahllokale öffnen für US-Wahl

14.22 Uhr: In Florida, Pennsylvania und Michigan – wo ebenfalls mit Spannung erwartet wird, wer das Rennen macht – öffneten viele Wahllokale um 7.00 Uhr (13.00 MEZ).

Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Öffnung der Wahllokale über mehrere Stunden. Nach dem Osten folgen die Staaten im Zentrum des Landes. Im Westküstenstaat Kalifornien kann man von 7.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) an die Stimme abgeben. Hawaii und Alaska sind die Schlusslichter: Hier können die Wähler bis um 6.00 Uhr (MEZ) am Mittwoch abstimmen, auf den Aleuten noch eine Stunde länger.

US-Wahl: Inder knacken Kokosnüsse für Kamala Harris

13.57 Uhr: An dem mit Spannung erwarteten Wahltag in den USA will Trump-Herausforderer Joe Biden in seiner Heimatstadt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania ein letztes Mal um Stimmen werben. Der 77-Jährige reist am Dienstag in den Ort Scranton unweit von New York, seine Frau Jill Biden will Wähler im ebenfalls wichtigen Florida mobilisieren. Bidens Kandidatin als Vizepräsidentin, Kamala Harris, reist derweil nach Detroit in Michigan.

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses nach zuletzt fünf Auftritten am Tag keinen Wahlkampftermin. Auf dem Programm steht ein Besuch des Büros der Republikanischen Partei am Vormittag. Danach will Trump ins Weiße Haus zurückkehren, wo es am Abend eine Wahlfeier mit etwa 400 Gästen geben soll.

Joe Biden kämpft vor der US-Wahl um die letzten Wählerstimmen.

Foto: JIM WATSON / AFP

13.38 Uhr: Am Tag der US-Präsidentschaftswahl haben rund 200 Inder im Heimatdorf des indischen Großvaters der demokratischen Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris für ihren Sieg gebetet. Im Tempel im südindischen Thulasendrapuram hätten sie mehrere Kokosnüsse zerbrochen - ein gängiges Ritual, das Glück bringen solle, sagte der Tempelverwalter SV Ramanan der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Währenddessen hätten Priester Milch über die lokale Gottheit Aiyanar gegossen und Mantras gesungen.

Ramanan sagte: „Es gibt viel Vertrauen in den 300 Jahre alten Tempel - mit dem Glauben, dass Gebete bei diesem mächtigen Schrein immer erhört werden.“

Greta Thunberg ruft Anhänger zur US-Wahl auf

13.11 Uhr: Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre Anhänger in den USA zum Wählen aufgerufen. „Heute haben viele von euch die Gelegenheit, eine Wahl zu treffen“, schrieb die junge Schwedin am Dienstag auf Twitter. Dies werde Auswirkungen für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt sowie unzählige künftige Generationen haben. „Jede Wahl ist eine Klimawahl“, schrieb sie.

Die US-Wahl wird nicht nur als richtungsweisend für die Vereinigten Staaten, sondern auch für die internationale Klimapolitik betrachtet. Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden haben in der Hinsicht völlig unterschiedliche Auffassungen: Trump hat viele Umwelt- und Klimaschutzrichtlinien zurückgefahren und sein Land aus dem Pariser Weltklimaabkommen herausgeführt - dieser Austritt wird in der Nacht zu Mittwoch unabhängig vom Wahlausgang automatisch wirksam. Biden will den Schritt rückgängig machen. Er hat im Wahlkampf ebenso angekündigt, die US-Wirtschaft bis 2050 klimaneutral zu machen.

Klima-Aktivistin Greta Thunberg ruft ihre Anhänger zur Wahl in den USA auf.

Foto: JESSICA GOW / dpa

Wahllokale an Ostküste für US-Küste geöffnet

12.48 Uhr: Im Osten der USA sind am Tag der Präsidentenwahl die ersten Wahllokale zur persönlichen Stimmabgabe geöffnet worden. Nachdem in zwei kleinen Orten in New Hampshire bereits um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt worden war, machten nun auch die Wahllokale in größeren Städten und Kommunen auf. Um 6.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) öffneten etwa viele in New York, New Jersey, Connecticut, Virginia, Indiana und Kentucky. Vor einigen Lokalen bildeten sich lange Schlangen, wie in verschiedenen Beiträgen auf Twitter zu sehen war.

Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Öffnung der Wahllokale am Wahltag über mehrere Stunden. Nach den ersten Wahllokalen im Osten folgen die Staaten im Zentrum des Landes. Im Westküstenstaat Kalifornien öffnen die Wahllokale um 7.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ). Hawaii und Alaska sind die Schlusslichter: Hier können die Wähler ihre Stimme von 18.00 MEZ am Dienstag bis 6.00 am Mittwochmorgen abgeben, auf den Aleuten noch eine Stunde länger.

US-Autor warnt vor Einstufung von Trump-Wählern

12.39 Uhr: Der Autor Jonathan Safran Foer hat anlässlich der US-Präsidentschaftswahl davor gewarnt, Trump-Anhänger generell als rassistisch und ignorant einzustufen. Der US-Schriftsteller („Alles ist erleuchtet“) sagte der italienischen Zeitung „La Repubblica“ in einem am Dienstag publizierten Gespräch, die Wähler von Präsident Donald Trump hätten oft nachvollziehbare Gründe für ihre Entscheidung.

„In Trump stecken zweifellos typische Elemente dieses Landes“, sagte er. Trotzdem denke er, dass auch eine klare Entgleisung des amerikanischen Geistes zu beobachten sei. Der Präsident habe schlimme Methoden angewendet, aber diese Einschätzung dürfe „nicht auf alle seine Wähler ausgedehnt werden, das wäre ein schwerer Fehler. Nicht alle sind rassistisch, ignorant und gewalttätig“, mahnte der 43-Jährige. Foer war in Deutschland 2020 mit seinem Sachbuch „Wir sind das Klima!“ auf den Bestenlisten.

Foer sagte, viele Trump-Wähler lebten in „Halbarmut“, sie sähen ihre Industrien sterben und fühlten sich als Verlierer. Der republikanische Präsident habe sich ihnen angeboten mit dem Gefühl, endlich auf der Gewinnerstraße zu sein.

Wann gibt es Ergebnisse bei der US-Wahl?

12.40 Uhr: Wahlergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden erst am Mittwoch nach Mitternacht (MEZ) erwartet. Unklar ist, ob die US-Fernsehsender schon in der Wahlnacht einen Gesamtsieger ausrufen werden. Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung länger dauern. Es droht ein tage- oder sogar wochenlanger Wahlkrimi, der auch die Gerichte beschäftigten könnte.

Die bereits vor dem Wahltag abgegebenen Stimmen entsprechen nach Angaben des US Elections Project der Universität von Florida mehr als 70 Prozent aller insgesamt bei der Präsidentschaftswahl 2016 abgegebenen Stimmen.

Die Wähler konnten vor dem 3. November ihren Stimmzettel per Post schicken, persönlich in einem Wahllokal abgeben oder in einer im Freien stehenden, gesicherten Wahlurne einwerfen.

Heiko Maas äußert sich vor US-Wahl

12.14 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts der US-Präsidentschaftswahl die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen für Deutschland hervorgehoben. Es gebe viele strategische Fragen, die Deutschland nur mit den USA gemeinsam lösen können und wolle, sagte Maas am Dienstag in Berlin. Dafür werde eine „funktionierende transatlantische Partnerschaft“ gebraucht. „Wir wollen einen New Deal in dieser Partnerschaft und wir sind bereit, in unsere Beziehung zu investieren“, sagte Maas.

Der Außenminister bezeichnete die Präsidentschaftswahl als „richtungsweisende Wahl auch für die Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt“. Er wünsche allen US-Bürgern „einen fairen, guten und vor allen Dingen auch einen ruhigen Wahltag“.

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einer „Richtungsentscheidung“, die Auswirkungen über die USA hinaus haben werde. „Mit den Vereinigten Staaten verbinden uns gemeinsame Werte und Vorstellungen von Demokratie und Recht“, sagte Scholz. Die USA seien „einer unserer wichtigsten Partner“. Er hoffe für die US-Bürger, dass die Zukunft des Landes durch Versöhnung und nicht durch Spaltung geprägt sei.

Heiko Maas hat vor der US-Wahl die Bedeutung der transatlantischen Beziehung hervorgehoben.

Foto: ODD ANDERSEN / dpa

US-Wahl – Trump-Beraterin kritisiert seine eigene Corona-Strategie

11.32 Uhr: Die Trump-Beraterin und Ärztin Deborah Birx hat die US-Regierung kurz vor der Wahl zu drastischeren Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie in den USA aufgefordert. „Wir treten in die beunruhigendste und tödlichste Phase dieser Pandemie ein, die zu einer steigenden Sterblichkeit führt“, heißt es nach Informationen der „Washington Post“ vom Dienstag in einem internen Bericht an das Weiße Haus. Angesichts der aktuellen Lage seien „viel aggressivere Maßnahmen“ notwendig.

Birx, die auch die Coronavirus-Task Force des Weißen Hauses koordiniert, widerspricht der Politik des US-Präsidenten in dem Bericht laut „Washington Post“ in vielen Punkten. So warnt sie etwa ausdrücklich vor großen Veranstaltungen, wie Trump sie im Wahlkampf mit Hunderten Teilnehmern durchführte. Die steigenden Infektionszahlen seien, anders als von Trump behauptet, nicht auf mehr Tests zurückzuführen. In vielen Regionen, in denen die Fallzahlen stiegen, würde nicht mehr oder sogar weniger getestet.

11.17 Uhr: Bei ihren letzten Wahlkampfauftritten griffen sich Trump und Biden mit scharfen Worten an und sprachen von einer Schicksalswahl. Vor Öffnung der Wahllokale am Dienstag hatten schon fast 100 Millionen US-Bürger abgestimmt.

US-Wahl: Twitter und Facebook markieren Trump-Tweets

11 Uhr: Die Onlinedienste Twitter und Facebook haben Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Briefwahl als „irreführend“ eingestuft und mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen. Nachdem der Oberste Gerichtshof vergangene Woche entschieden hatte, dass Briefwahlstimmen im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania noch bis zu drei Tage nach dem eigentlichen Wahltag gezählt werden dürfen, hatte Trump am Montag in den Online-Netzwerken geschrieben, dadurch drohten „zügelloser und unkontrollierter Betrug“ und „Gewalt in den Straßen“.

Twitter markierte den Beitrag am Montag mit dem Hinweis, er enthalte umstrittene und potenziell irreführende Inhalte zur Wahl. Bevor Nutzer den Trump-Tweet sehen konnten, mussten sie zunächst den Warnhinweis öffnen. Zudem fügte Twitter einen Link zu einer Website hinzu, auf der sich Nutzer über die „sichere verlässliche“ Briefwahl informieren können.

Facebook versah den Trump-Post mit dem Hinweis, sowohl die Briefwahl als auch die Abstimmung im Wahllokal hätten in den USA eine „lange Geschichte der Vertrauenswürdigkeit“. Bei allen Wahlmethoden komme Betrug in dem Land „extrem selten“ vor.

Am 9. November 2016 ist der Republikaner Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA gewählt worden. Im Rennen um das Weiße Haus hat sich der Milliardär gegen seine Kontrahentin Hillary Clinton durchgesetzt. Keiner hat soviel Aufmerksamkeit erregt, keiner wird so häufig parodiert, so innig geliebt und so leidenschaftlich gehasst, wie der Sohn eines Immobilienmoguls und Enkel eines deutschen Auswanderers. Sein Credo: „Dies ist kein Wahlkampf, dies ist eine Bewegung.“ Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Amerika wollte den Wandel. Der Drang nach etwas Neuem war nach acht Jahren Barack Obama größer als die Angst vor dem unberechenbaren Narziss aus New York. Der Nachfolger Barack Obamas wurde am 20. Januar 2017 vereidigt. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Barack Obama war der 44. Präsident der Vereinigten Staaten – und der erste afro-amerikanische Regierungschef. Er war von 2009 bis 2017 im Amt. Zu Beginn seiner Amtszeit brachte er ein großes Konjunkturprogramm an den Start, später ermöglichte er vielen Bürgern mit der Gesundheitsreform, die auch „Obamacare“ genannt wird, Zugang zu einer Krankenversicherung. Für „außergewöhnliche Bemühungen, die internationale Diplomatie und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken“ erhielt Obama 2009 den Friedensnobelpreis. 2012 wurde Obama für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Foto: imago stock&people / imago/UPI Photo

George W. Bush war erst knapp acht Monate im Amt, als es zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 kam. Bush, der von 2001 bis 2009 amtierte, rief den „Krieg gegen den Terror“ aus. US-Militärs griffen im Irak und in Afghanistan ein, mit dem „Patriot Act“ wurden Bürgerrechte zugunsten einfacherer Terrorabwehr eingeschränkt. Gegen Ende seiner Präsidentschaft rutschten die USA in die größte Finanzkrise seit 1929 – einige Banken müssen nach dem Platzen der Immobilienblase Insolvenz anmelden. Foto: imago stock&people

Unter Bill Clinton, dem 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten, näherten sich die USA weiter an ihre ehemaligen Erzfeinde aus China und Russland an. Außerdem setzte Clinton viel Energie auf die Entschuldung seines Landes. Unter ihm unterzeichneten die USA das Kyoto-Protokoll, das erstmals den Klimaschutz völkerrechtlich bindend machte. Die letzten Jahre seiner zwei Amtszeiten (1993 bis 2001) wurden überschattet durch seine Affäre mit Monica Lewinsky und den Crash der Börsenkurse der New Economy. Wegen der Lewinsky-Affäre wurde gegen ihn sogar ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, das er aber überstand. Foto: imago stock & people



George Bush war von 1989 bis 1993 US-Regierungschef. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sprach er sich unter anderem für die deutsche Wiedervereinigung aus. Er ordnete auch die Operation „Desert Storm“ an – den zweiten Golfkrieg. Letztendlich stolperte er bei dem Kampf zur Wiederwahl darüber, dass er entgegen seiner Wahlkampfversprechen Steuererhöhungen durchgesetzt hatte. Foto: imago stock & people

Der erklärte Antikommunist Ronald Reagan fuhr außenpolitisch eine harte Linie. Im Kalten Krieg setzte der 40. US-Präsident auf eine massive Aufrüstung und ordnete die Invasion auf Grenada an. Er kurbelte die US-Wirtschaft erfolgreich an, allerdings auf Kosten eines sehr großen Haushaltsdefizits. Seine Amtszeit dauerte vom 20. Januar 1981 bis zum 20. Januar 1989. Foto: imago stock & people

Jimmy Carter, der vom 20. Januar 1977 bis zum 20. Januar 1981 US-Präsident war, legte seinen Fokus außenpolitisch vor allem auf den Nahen Osten und Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion. Innenpolitisch engagierte er sich besonders in der Bildungs- und Umweltpolitik, konnte die Wirtschaftskrise der USA jedoch nicht beenden. Nach seiner Präsidentschaft setzte sich Carter für Menschenrechte ein, was ihm 2002 den Friedensnobelpreis einbrachte. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Gerald Ford ist der bisher einzige US-Präsident, der nicht gewählt oder bestätigt wurde. Er rückte am 20. Januar 1969 für den zurückgetretenen Richard Nixon ins Amt. Auch sein Vorgänger als Vizepräsident, Spiro Agnew, war zurückgetreten - wegen einer Korruptionsaffäre. Ford begnadigte Nixon für alle seine im Amt begangenen Vergehen, was ihm viel Kritik einbrachte. Außerdem ordnete er den kompletten Rückzug der US-Truppen aus Vietnam an. Seine Wiederwahl scheiterte, am 20. Januar 1977 schied er aus dem Amt. Foto: imago stock&people

Richard Nixon, der vom 20. Januar 1969 bis zum 9. August 1974 im Amt war, ist der bis heute einzige US-Präsident, der zurückgetreten ist. Unter ihm fand der Vietnamkrieg ein Ende, er gründete sowohl die Wetterbehörde Amtrak als auch die Anti-Drogen-Behörde DEA. Er stolperte letztlich aber über die Watergate-Affäre, in deren Rahmen sich die Regierung Nixon mehrerer Fälle von Amtsmissbrauch schuldig gemacht hatte. Foto: imago stock & people



Als Vizepräsident trat Lyndon B. Johnson nach der Ermordung John F. Kennedys an dessen Stelle, wurde aber auch ein Jahr später durch Wahlen im Amt bestätigt. Unter ihm wird die Rassentrennung abgeschafft, zudem wird Minderheiten das Wahlrecht verliehen. Er installiert zudem öffentliche Krankenversicherungen. Spannungen in der Bevölkerung gibt es allerdings wegen des Vietnamkriegs. Am Ende seiner Amtszeit bemüht er sich um Friedensverhandlungen, die er aber nicht zu Ende bringen kann. Er verzichtet auf eine Wiederwahl und scheidet am 20. Januar 1969 aus dem Amt. Foto: imago stock & people

John F. Kennedy übernahm das Amt am 20. Januar 1961 und amtierte bis zu seiner Ermordung am 22. November 1963 in Dallas. In seine Amtszeit fielen die Kuba-Krise, der Bau der Berliner Mauer und der Beginn des Vietnamkriegs. Kennedy setzte sich für die Aufhebung der Rassentrennung ein, konnte sich innenpolitisch aber kaum verwirklichen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Dwight D. Eisenhower brachte sich in Stellung, nachdem klar war, dass sein Vorgänger Truman keine zweite Kandidatur anstreben würde. Der parteilose Eisenhower hatte sich als einer der führenden Generäle im Zweiten Weltkrieg verdient gemacht und wurde sowohl von Demokraten als auch von Republikanern umworben. Schließlich amtierte er als Mitglied der Republikaner – vom 20. Januar 1953 bis zum 20. Januar 1961. Er baute das US-Autobahnnetz aus und gründete die Weltraumbehörde Nasa. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Harry S. Truman, der vom 12. April 1945 bis zum 20. Januar 1953 amtierte, trat das Amt des Präsidenten wenige Wochen vor Ende des Weltkriegs in Europa an. Unter seiner Führung warfen US-Streitkräfte die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab, 1950 ließ Truman seine Truppen in den Koreakrieg ziehen. Unter dem Namen „Fair Deal“ bemühte er sich um soziale Reformen, die allerdings nur zum Teil durch den Kongress gingen. Außerdem hob er die Rassentrennung im Militär auf. Foto: imago stock&people



141.000 Wahlberechtigte in Deutschland für US-Wahl

10.43 Uhr: Für die Präsidentschaftswahl in den USA konnten auch zahlreiche Amerikanerinnen und Amerikaner in Deutschland ihre Stimme abgeben. So leben hierzulande mehr als 141.000 wahlberechtigte US-Bürger, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte.

Mehr als die Hälfte (58 Prozent) seien Männer und der Großteil (77 Prozent) sei zwischen 25 und 65 Jahre alt. Etwa ein Drittel der hier lebenden wahlberechtigten US-Bürger habe zusätzlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Bei der letzten US-Präsidentschaftswahl vor vier Jahren lebten laut Statistik 140 000 Wahlberechtigte in Deutschland, 2012 waren es mit 104 000 deutlich weniger. Nicht erfasst in den Zahlen sind hier stationierte US-Soldaten, Diplomaten und deren Angehörige.

Erste Ergebnisse bei US-Wahl

10.19 Uhr: Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen: Der Demokrat Joe Biden hat die Abstimmung in dem kleinen Örtchen Dixville Notch in New Hampshire mit 5 zu 0 Stimmen gegen Donald Trump gewonnen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich der Republikaner Trump mit 16 zu 5 Stimmen gegen Biden durch, wie hier kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf einer handbeschriebenen Tafel verkündet wurde.

Das Wahllokal in Dixville Notch öffnet seit 1960 am Wahltag bereits um Mitternacht. Da es in dem Skiort nahe der kanadischen Grenze weniger als ein Dutzend registrierte Wähler gibt, sind Stimmabgabe und -auszählung schnell abgewickelt. Bereits um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) stand das Ergebnis fest. US-Fernsehsender übertrugen Abstimmung und Auszählung live. Bei der Wahl 2016 hatte hier die Demokratin Hillary Clinton mit 4:2 gegen Trump gewonnen.

US-Wahl: Lady Gaga unterstützt Biden bei Wahlkampfauftritt

8.21 Uhr: Lady Gaga heizt mir ihrem Hit „Shallow“ ein, Lohn Legend und Rapper Common spielen ihren oscarnominierten Song „Glory“: Die Künstler haben sich mit Auftritten am Montagabend (Ortszeit) beim Wahl-Endspurt im US-Staat Pennsylvania für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Vize-Kandidatin Kamala Harris ins Zeug gelegt. Am Tag vor der US-Wahl riefen Dutzende Stars ihre Fans dazu auf, ihre Stimme abzugeben.

Lady Gaga unterstützt Joe Biden im Wahlkamp-Endspurt.

Foto: Drew Angerer / AFP

Weltstar Beyoncé signalisierte ihren 155 Millionen Fans auf Instagram unmissverständlich, welchen Kandidaten sie unterstützt. Die R&B-Sängerin zeigte sich mit einer Gesichtsmaske mit der Aufschrift Biden/Harris, dazu ein Schlapphut mit einem „Ich habe gewählt“-Anstecker. Die gebürtige Texanerin rief zum Wählen auf, ganz speziell wandte sie sich dabei an die Menschen in ihrem Heimatstaat.

„Schaff es, Texas“, schrieb Beyoncé. Der bevölkerungsreiche Bundesstaat geht seit Jahrzehnten an Republikaner. Donald Trump lag dort 2016 deutlich vor der Demokratin Hillary Clinton. Umfragen sagen jetzt ein wesentlich knapperes Rennen voraus.

6.42 Uhr: Sollte es rund um die US-Wahl zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen, kann US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde einsetzen. 450.000 Reservisten stehen für den Ernstfall bereit.

US-Wahltag startet mit Mitternachtsabstimmung in kleinen Dörfern

6.37 Uhr: Mit Abstimmungen in kleinen Orten im Bundesstaat New Hampshire hat um Punkt Mitternacht (Ortszeit) der Wahltag in den USA begonnen. Das erste Ergebnis wird aus dem Dorf Dixville Notch erwartet, das schon seit 1960 stets zu Beginn der „Geisterstunde“ votiert. Hier gibt es weniger als ein Dutzend registrierte Wähler, so dass gleich nach der Stimmabgabe ausgezählt wird. Auch in dem kleinen Örtchen Millsfield wird traditionell um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt. Im Ort Hart’s Location fällt die Mitternachtsabstimmung bei dieser Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Pandemie aus. Hier öffnen die Wahllokale wie andernorts erst einige Stunden später.

Dass man so früh votieren darf, ist einem Gesetz in New Hampshire zu verdanken. Es erlaubt Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern, sowohl bei den Vorwahlen als auch dann bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal zu öffnen. Damit sollte Eisenbahnarbeitern die Möglichkeit gegeben werden, wählen zu gehen, sich aufs Ohr zu legen und dann pünktlich zur Arbeit anzutreten. Längst nicht immer spiegelten die Resultate aus den kleinen Orten, wer dann am Ende Präsident wurde.

US-Wahl: Mehr als 98 Millionen Bürger haben bereits gewählt

6.13 Uhr: Mehr als 98 Millionen Bürger haben bei der US-Präsidentschaftswahl schon vor dem offiziellen Wahltermin ihre Stimme abgegeben - ein Rekord. Der Ansturm auf das sogenannte Early Voting war in diesem Jahr unter anderem wegen der Corona-Pandemie gewaltig. Die im Vorfeld abgegebenen Stimmen entsprechen nach Angaben des US Elections Project der Universität von Florida mehr als 70 Prozent aller insgesamt bei der letzten Präsidentschaftswahl abgegebenen Stimmen.

Die Wähler konnten im Vorfeld des 3. November ihren Stimmzettel per Post schicken, persönlich in einem Wahllokal abgeben oder in einer im Freien stehenden, gesicherten Wahlurne einwerfen. Vor allem am ersten Tag der persönlichen Stimmabgabe bildeten sich in vielen Bundesstaaten lange Schlangen vor den Wahllokalen. Wähler warteten teilweise stundenlang, bis sie an der Reihe waren. Laut dem US Elections Project stimmten vor Dienstag mehr als 35 Millionen Menschen persönlich ab und mehr als 63 Millionen per Briefwahl.

Zum Vergleich: 2016 gaben insgesamt rund 57 Millionen Wähler ihre Stimme persönlich im Vorfeld oder per Briefwahl ab.

5.51 Uhr: Vier Jahre Donald Trump sind um. Hat der US-Präsident, der sich am Dienstag gegen seinen Herausforderer Joe Biden zur Wiederwahl stellt, seine Versprechen gehalten? US-Wahl 2020 - Eine Bilanz, welche Wahlversprechen Trump gehalten hat – und welche nicht.

Montag, 2. November: Trump auf Fünf-Städte-Tour im Wahlkampf-Endspurt

19.58 Uhr: Bei der US-Wahl wollen die Demokraten den Republikanern im Senat die Mehrheit abnehmen – ein Präsident Joe Biden könnte durchregieren.

19.16 Uhr: Demokrat Joe Biden liegt in den Umfragen zur US-Wahl vor Amtsinhaber Trump. Doch sicher ist sein Sieg keineswegs. Der Grund sind die „schlummernden“ Trump-Anhänger. Lesen Sie hier: „Schlummernde“ Trump-Wähler: Kosten sie Biden den Sieg?

Gebiet ums Weiße Haus soll abgeriegelt werden – Barrikaden vor Wahltag

18.37 Uhr: Angesichts möglicher Proteste im Zuge der US-Wahl soll das Gebiet rund um das Weiße Haus einem CNN-Bericht zufolge abgeriegelt werden. Ähnlich wie bei den Black-Lives-Matter-Protesten im Sommer soll noch am Montag (Ortszeit) ein Zaun errichtet werden, der auch den Park südlich vom Weißen Haus umfassen soll, wie der US-Sender mit Verweis auf eine nicht näher benannte Quelle berichtete.

Auch in anderen Regionen der USA werden mit Blick auf mögliche Unruhen rund um die Wahl Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wurden in mehreren Städten wie New York und Los Angeles die Schaufensterscheiben von Geschäften mit Holzplatten verbarrikadiert.

17.15 Uhr: An der US-Ostküste ist es kurz vor Mittag: Zum Auftakt des letzten Tages vor der US-Präsidentschaftswahl zeigen sich beide Kandidaten siegesgewiss. Vor einem Kundgebungsmarathon in fünf Städten im Nordosten der USA rief Amtsinhaber Donald Trump in einer Videobotschaft dazu auf, möglichst früh und im Wahllokal zu wählen.

Sein Herausforderer Joe Biden hatte zum Abschluss noch zwei Auftritte geplant und kritisierte Trumps Reise in den besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen Staat Wisconsin.

Die Stadt Kenosha in Wisconsin, die am Montag bereits zum zweiten Mal seit September auf Trumps Reiseplan stand, steht beispielhaft für die aktuellen Herausforderungen der USA. Nach einem Polizeieinsatz am 23. August, bei dem der 29-Jährige Jacob Blake schwer verletzt wurde, kam es wochenlang zu teilweise gewaltsamen Protesten gegen Rassismus.

Wisconsin gehört derzeit zudem zu den US-Staaten mit den meisten Corona-Neuinfektionen. Bezogen auf die Bevölkerungsgröße liegt der Bundesstaat hinter North Dakota und South Dakota auf dem dritten Platz bei den Ansteckungen innerhalb von sieben Tagen.

Biden kritisierte den Besuch Trumps in Wisconsin und warf ihm vor, keinen Plan zur Eindämmung der Pandemie zu haben. „Wenn ich im Oval Office bin, werde ich an der Seite von Wisconsin stehen und den Experten zuhören, der Wissenschaft vertrauen und meinen Plan umsetzen, um das Virus unter Kontrolle zu bringen“, fügte Biden hinzu.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und Vizekanzler Scholz mahnen vor US-Wahl

16.42 Uhr: Vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) dazu gemahnt, unabhängig vom Wahlergebnis die transatlantische Zusammenarbeit nicht in Frage zu stellen. Die Bundesrepublik könne sich in keinem Fall von den USA abwenden, sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). „Wir werden mit jeder Wirklichkeit umgehen müssen“, sagte auch Scholz den Sendern RTL und n-tv.

„Egal, wie die Wahl ausgeht, den Westen angesichts unverkennbarer russischer Machtausübung und globaler chinesischer Vormachts-Ambitionen stark zu halten, das können nur Amerika und Europa gemeinsam“, betonte Kramp-Karrenbauer. Zudem bleibe Deutschland „von Amerikas strategischem Schutz abhängig“. Allerdings müssten angesichts der Lage in den USA „Deutschland und Europa gleichzeitig zum deutlich aktiveren Träger der westlichen Ordnung werden“.

„Auf der Welt regieren viele Männer und Frauen, die nicht in gleicher Richtung marschieren, wie wir“, sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit Blick auf Amtsinhaber Trump. Sollte er Bundeskanzler werden, würde er mit „allen zusammenarbeiten, die in der Welt regieren, aber klar machen, dass wir ein Land sind, das auf Demokratie und Freiheit setzt und eine starke Europäische Union will“.

Trump deutet Rauswurf von Top-Seuchenexperte Fauci an

15.10 Uhr: Nachdem US-Seuchenexperte Anthony Fauci in einem Interview mit der „Washington Post“ unter anderem gesagt hat, die Vereinigten Staaten könnten vor den Herbst- und Wintermonaten in der Corona-Pandemie nicht „schlechter aufgestellt“ sein, hat das Weiße Haus seine Äußerungen als „inaktzeptabel“ bezeichnet.

Virologe Fauci, der offiziell zum Beraterstab des Präsidenten gehört, kritisierte, US-Präsident Donald Trump nehme seine Ratschläge zu verstärkten Vorkehrungen gegen die Pandemie nicht mehr an. Vielmehr höre Trump auf den Neuroradiologen Scott Atlas, der sich für möglichst wenige Corona-Beschränkungen einsetze. „Auf einmal wollten sie unsere Botschaft nicht mehr hören, weil sie nicht dem entsprach, was sie machen wollten“, sagte Fauci in dem Zeitungsinterview über Trumps Regierungsmannschaft. Lesen Sie hier: Das sagen aktuelle Umfragen vor der US-Wahl.

Das Land werde wegen der Pandemie noch „eine Menge Schmerzen“ erleiden, sagte Fauci – und lobte Trumps demokratischer Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl am Dienstag, Ex-Vizepräsident Joe Biden: Der nehme die Pandemie „von einem Standpunkt der öffentlichen Gesundheit ernst“.

Die Pressestelle des Weißen Hauses kritisierte, Fauci „gegen jede gängige Praxis (...), indem er sich drei Tage vor einer Wahl entscheidet, Politik zu machen“.

Bei einem Wahlkampf-Auftritt in Florida am frühen Montagmorgen (Ortszeit) reagierte Trump auf die „Feuer’ Fauci“-Rufe seiner Anhänger und sagte, „Sagt es niemanden, aber lasst mich noch bis kurz nach der Wahl warten.“

14.22 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog. Die wichtigsten Nachrichten aus den vergangenen Tagen und Wochen finden Sie hier.

(dpa/afp/fmg)