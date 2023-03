Donald Trump: Vermögen – Wie reich ist der Ex-Präsident?

Donald Trump steht auf der Liste der 400 reichsten Amerikaner. Doch was ist sonst noch über das Vermögen des früheren US-Präsidenten bekannt?

Finanzen Trumps Vermögen: So reich ist der frühere US-Präsident

Washington.

Fest steht: Das Vermögen von Donald Trump ist beträchtlich

Der frühere US-Präsident soll sogar zu den 400 reichsten US-Amerikanern gehören

Doch: Wie reicht ist Donald Trump wirklich?

Unternehmer, Entertainer, US-Präsident: Donald Trump inszeniert sich gerne als Selfmade-Millionär und hat zahlreiche Einnahmequellen. Über sein genaues Vermögen kann allerdings nur spekuliert werden. Offiziell ist nur sein Gehalt als US-Präsident. Dieses betrug jährlich knapp 400.000 Dollar, die Trump für wohltätige Organisationen spendete.

Die turbulenten letzten Tage seiner Amtszeit haben den Blick auf die Präsidentschaft Trumps allerdings nachhaltig geprägt – und auch die Marke Trump ist ramponiert. Viele langjährige Geschäftspartner haben sich vom Firmen-Imperium des früheren US-Präsidenten abgewendet. Experten zufolge sei dessen Name in der Geschäftswelt zum Tabu geworden.





Unternehmen und Banken, die der Marke Trump lange die Treue gehalten hatten, haben sich zum Teil bereits nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von der Trump Organization distanziert. In finanziellen Schwierigkeiten dürfte Trump trotzdem nicht stecken.

Donald Trumps Immobilienimperium: Vater bereits Multimillionär

Bereits Donald Trumps Vater Fred Trump wurde durch den Bau von Wohnkomplexen in New York zum Multimillionär. 1971 übernahm Donald Trump die Firma und benannte sie um in „The Trump Organization“. Bis heute ist sie im Besitz der Familie Trump, aktuell geführt von Donald Trumps Söhnen Donald Jr. und Eric. Die Verfassung verbot dem Republikaner als US-Präsidenten die Führungsposition.

US-Präsident Donald Trump inszeniert sich gerne als Selfmade-Millionär

Foto: Chris Carlson / dpa

Doch auch ohne Job in seiner Firma leidet Donald Trump nicht unter Geldmangel. Das US-Magazin „Forbes“ zählt ihn derzeit zu den 400 reichsten US-Amerikanern – nach seiner Amtszeit hatte er zeitweise nicht mehr zu dieser illusteren Runde gehört.

Tatsächlich hatte Trump 2020 einen Tiefpunkt erreicht. 2016 war sein Vermögen noch auf 4,5 Milliarden geschätzt worden. "Forbes" zufolge könnten die Auswirkungen der Corona-Krise daran Schuld gewesen sein. Die Branche, in der Trump tätig ist, sei von der Krise besonders hart getroffen, die Werte für Büro-Gebäude und Hotels gesunken.

Donald Trump: Sein Vermögen wächst wieder

Doch scheinbar brechen wieder bessere Zeiten für Donald Trump an. Bereits 2021 ist sein Vermögen wieder gewachsen, 2022 betrug es laut "Forbes" rund drei Milliarden US-Dollar. Inzwischen soll es sogar noch höher liegen. Damit war Trump laut "Forbes" 2022:

Auf Platz 343 der reichsten US-Amerikaner

Auf Platz 1012 der reichsten Menschen überhaupt

Trotz großem Vermögen: Hat Donald Trump keine Einkommenssteuer bezahlt?

Ende September 2020 hatte ein Bericht der „New York Times“ für Aufsehen gesorgt. Demnach soll Trump in den Jahren 2016 und 2017 kaum Einkommensteuer auf Bundesebene bezahlt haben. Abschreibungen und Gutschriften, unter anderem wegen hoher Verluste, sollen das möglich gemacht haben.

Weiter berichtete die „New York Times“, Trump habe Schulden in einem Umfang von rund 421 Millionen Dollar angehäuft, für die er persönlich hafte. Trump selbst wies den Bericht als „totale Fake News“ zurück. (dmt/afp/raer)