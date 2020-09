Nawalny laut Bundesregierung mit Nervenkampfstoff vergiftet

Berlin. Bei dem in Deutschland in Behandlung befindlichen russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde nach Angaben der Bundesregierung „der zweifelsfreie Nachweis“ eines chemischen Nervenkampfstoffes aus der Nowitschok-Gruppe erbracht. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Bereits am Dienstag forderte Außenminister Heiko Maas Russland erneut dazu auf, mehr für die Aufklärung des Falls des Kremlkritikers zu tun. Nawalny wird derzeit in der Berliner Charité behandelt.

Nawalny ist scharfer Putin-Kritiker

Er gehört zu den schärfsten Kritikern von Kremlchef Wladimir Putin. Auf den 44-Jährigen wurden schon mehrere Anschläge verübt. (bekö/dpa)

Mehr in Kürze.