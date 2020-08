Putin-Gegner Alexej Nawalny im Krankenhaus – wurde er vergiftet?

Moskau. Alexej Nawalny gilt als der international bekannteste Kritiker von Kreml-Chef Wladimir Putin – nun liegt der russische Oppositionelle mit Vergiftungserscheinungen auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Sibirien. Der 44-Jährige sei nicht bei Bewusstsein, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Donnerstagmorgen bei Telegram mit. Die Behörden bestätigten dies zunächst nicht.

Wie Jarmysch weiter sagte, sei ein Flugzeug mit dem prominenten Anti-Korruptionskämpfer an Bord in der Großstadt Omsk zwischengelandet, dort sei Nawalny ins Krankenhaus gebracht worden. Auf den Regierungsgegner hatte es in der Vergangenheit wiederholt Anschläge gegeben.

Alexej Nawalny im Krankenhaus – trank er vergifteten Tee?

Nawalny habe möglicherweise vergifteten Tee getrunken, teilte seine Sprecherin mit. Das Flugzeug mit dem Kreml-Kritiker an Bord sei am Donnerstag auf dem Weg vom sibirischen Tomsk nach Moskau gewesen und in Omsk wegen des Notfalls gelandet, so Jarmysch. Nawalny habe sich unterwegs schlecht gefühlt. Er habe eine Vergiftung, sagte sie. Tee sei das einzige gewesen, was er zu sich genommen habe.

Alexej Nawalny ist der führende liberale Oppositionelle. Er musste bereits vor einem Jahr während einer 30-tägigen Haftstrafe in einem Krankenhaus behandelt werden – laut den Behörden wegen eines Allergieschocks.

Ärztin: Allergien hat Nawalny nicht

Nawalny betonte damals, dass er vergiftet worden sein könnte. Seine persönliche Ärztin Anastassija Wassiljewa schrieb damals, die Schwellung im Gesicht und andere Symptome könnten auf giftige Chemikalien zurückzuführen sein. Allergien habe Nawalny nicht. Lesen Sie dazu: Wurde er vergiftet? Nawalny fordert offizielle Ermittlungen

In Russland waren mutmaßliche Vergiftungen im politischen Milieu in der Vergangenheit immer wieder ein Thema – vor allem in Flugzeugen. Die beiden aufsehenerregendsten Fälle betrafen jedoch zwei Überläufer de russischen Geheimdienstes.

Der Fall Skripal – Vergiftung mit Nowitschok

Sergei Skripal, ein ehemaliger Oberst des russischen Militärnachrichtendienstes GRU, enttarnte als Überläufer eigene Agenten gegenüber dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Anfang März 2018 wurden er und seine Tochter in der englischen Stadt Salisbury mit Anzeichen einer Nowitschok-Vergiftung in eine Klinik eingeliefert.

Nowitschok ist ein geächteter Nervenkampfstoff. Das Attentat auf Skripal löste eine schwere diplomatische Krise zwischen Großbritannien und Russland aus. Skripals Verbleib ist bis heute unklar, seine Tochter überlebte.

Der Fall Litwinenko – Vergiftung mit Polonium

Alexander Litwinenko hingegen starb nach einer Polonium-Vergiftung. Polonium ist ein stark radioaktives chemisches Element. Der Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB und seines russischen Nachfolgers FSB war ebenfalls Informant des britischen MI6. Er profilierte sich zudem als Kritiker des russischen Präsidenten Putin.

Litwinenko war ein enger Mitarbeiter des im März 2013 im britischen Exil mutmaßlich erdrosselten russischen Oligarchen und Putin-Gegners Boris Beresowski. Wie ein Zeuge 2007 der britischen Zeitung „The Sunday Telegraph“ sagte, wurde Litwinenko das Polonium vermutlich über vergifteten Tee verabreicht.