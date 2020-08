Bei einem Besuch in Nordrhein-Westfalen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Bürger appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. Weitere Lockerungen könne es derzeit nicht geben, erklärte Merkel.

Merkel: Keine weiteren Corona-Lockerungen in Sicht

Corona nimmt der Jugend derzeit so ziemlich alles, was Spaß macht. Klar ist aber auch: Es ist Krise. Was für ein Stimmungskiller.