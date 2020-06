Jens Spahn beim FUNKE Talk "Corona - und dann?!"

In der zweiten Folge des FUNKE Talks „Corona – und dann?!“ spricht Gesundheitsminister Jens Spahn über die Krise. So nehmen Sie teil.

Berlin. Die Corona-Pandemie hat die Republik verändert. Millionen Menschen bangen um ihre berufliche Zukunft und haben viele Fragen: Können Kinder nach den Sommerferien wieder normal in Kitas und Schulen gehen? Sind meine Daten in der neuen Corona-Warn-App sicher? Droht im Herbst eine zweite Covid-19-Welle? Und kann ich guten Gewissens mein Grillfleisch essen angesichts der Masseninfektionen in der Fleischindustrie?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt „Miteinander Reden” – das Talk-Format der FUNKE Mediengruppe (zu der auch unsere Redaktion gehört), den Buchhandlungen Thalia und Mayersche sowie des Herder Verlags. In dieser zweiten Ausgabe stellt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr den Fragen von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE-Zentralredaktion in Berlin.

Schauen Sie zu, hören Sie zu und stellen Fragen beim virtuellen Talk – auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone. Unter der Mail-Adresse miteinander-reden@funkemedien.de können Sie während des Talks oder bereits vorab Ihre Frage einreichen.

Jens Spahn bei „Miteinander Reden“: Das ist unser Gast auf der Bühne

Jens Spahn, Krisenmanager, CDU-Hoffnungsträger und vielleicht mal Kanzler? „Angriffslustig, fordernd, unbequem” – mit diesen Vokabeln wurde der 40 Jahre alte Politiker in der Vergangenheit gerne beschrieben. Fast wäre er – und nicht Annegret Kramp-Karrenbauer – vor ein paar Monaten Verteidigungsminister geworden, als Ursula von der Leyen nach Brüssel wechselte.

Dann kam Corona. Und Spahn war voll da. Als Krisenmanager und oberster Gesundheitshüter wirkte er besonnen, weitblickend und krisenfest. Kann er auch Kanzler? Bereut er es schon, Armin Laschet im Rennen um den CDU-Vorsitz den Vortritt gelassen zu haben?

Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion, moderiert

Unser Moderator Jörg Quoos wird auch diese Frage an den Minister stellen. Quoos gehört zu den profiliertesten politischen Journalisten der Republik. Seit der Gründung der FUNKE-Zentralredaktion 2015 hat es Jörg Quoos mit seinem Team geschafft, zu einer der meistzitierten Redaktionen in Deutschland zu werden. Vor seiner Zeit bei FUNKE war er unter anderem Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Focus“ sowie Stellvertreter des Chefredakteurs der „Bild“-Zeitung.

Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE-Zentralredaktion, wird die Gesprächsrunde „Miteinander Reden“ moderieren.

Foto: Privat

So nehmen Sie kostenlos teil: Die Gesprächsrunde wird hier und auf allen Markenportalen der FUNKE-Gruppe gestreamt.

