Coronavirus USA: Donald Trump mit neuen Horror-Prognosen konfrontiert

Washington. Der Kontrast konnte größer nicht sein. Erst diktiert Donald Trump seiner ihn regelmäßig feiernden Heimatpostille „New York Post” in den Block, dass sich seine Landsleute in der Coronavirus-Krise allmählich wieder „gut fühlen” und „großer Optimismus” herrsche.

Kurz darauf sickert durch die publizistisch viel relevantere „New York Times” eine noch unfertige Studie der für Seuchen – und Katastrophenschutz zuständigen Behörden CDC und Fema durch. Da ist von „feel good”-Atmosphäre aber auch gar nichts zu spüren. Amerika stehen Horrorzahlen ins Haus.

Bis Anfang Juni, so haben Wissenschaftler um Prof. Justin Lessler von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore ermittelt, könnte die Zahl der neu Infizierten im schlimmsten Fall auf 200.000 steigen – pro Tag, wohlgemerkt. Ebenfalls sei bis dahin mit 3000 weiteren Toten zu rechnen – alle 24 Stunden.

Coronavirus in den USA: Infektions- und Totenzahlen weltweit ohne Beispiel

Zurzeit werden im Schnitt 30.000 Neu-Infektionen am Tag gezählt. Die Todesopferzahl lag zuletzt bei rund 1500 innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt verzeichnen die Vereinigten Staaten – weltweit ohne Beispiel – offiziell knapp 1,2 Millionen nachgewiesene Infektionen und rund 70.000 Tote. Dunkelziffern sind dabei nicht berücksichtigt.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Für das Weiße Haus, das massiv die Aufhebung von Restriktionen in den 50 Bundesstaaten propagiert, um die eingebrochene Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, sind die neuen Prognosen pures Gift und setzen Fragezeichen hinter das Erwartungsmanagement des Präsidenten. „Die Rückkehr zur Normalität kann nicht funktionieren, wenn die Menschen das Gefühl gewinnen, das Virus ist nicht unter Kontrolle zu bringen”, sagten Analysten im US-Fernsehen. Coronavirus in den USA – Alles Wichtige im Newsblog

Prognose für Zahl der Corona-Toten in den USA nach oben korrigiert

Prompt gab ein Trump-Sprecher Kontra. Die Prognosen spiegelten nicht den Erkenntnisstand der Regierung wieder, sagte Judd Deere. Das ihr zuarbeitende Institut für Gesundheits-Messgrößen der Universität Washington (IHME) sagt bis Anfang August rund 135.000 Tote voraus. Mitte April hatten die Forscher bis zum 1. August rund 60.000 Opfer prognostiziert.

Als Grund für die Mehr-als-Verdopplung gibt IHME-Direktor Christopher Murray zwei Faktoren an, die Trump Sorgen bereiten müssen. Steigende Mobilität und die Aufgabe der Prinzipien der „sozialen Distanzierung” (Schutzmasken, Zurückhaltung üben beim Ausgehen, Abstand halten, etc.) befördern die Verbreitung des Virus, sagte Murray.

Trump bezeichnet dramatische Prognosen als „Fake News“

Zumal dann, wenn auf Drängen des Weißen Hauses inzwischen 31 von 50 Bundesstaaten Ausgehverbote ganz oder teilweise aufgehoben haben. Hier birgt ein Detail Brisanz: Die wenigsten Gouverneure erfüllen die von Trumps Experten empfohlene Grundvoraussetzung: Bevor Restriktionen gelockert werden, müssen die Zahlen bei Infektionen und Toten über 14 Tage konstant zurückgegangen sein.

Coronavirus-Krise in den USA: Präsident Donald Trump bezeichnet dramatische Prognosen als „Fake News“.

Foto: Olivier Douliery / AFP

Die von Trump als „Fake News” bezeichnete weitaus dramatischere Studie von Prof. Lessler legt ihr Hauptaugenmerk auf eine sich abzeichnende Verschlimmerung im Mittleren Westen und im Süden der USA. Bereits heute herrscht hier große Unruhe. In einigen Regionen haben sich Fleischfabriken, Groß-Gefängnisse und Altenheime zu den mit Abstand gefährlichsten „Petri-Schalen” für die Verbreitung des Virus entwickelt.

Coronavirus in den USA: Tausende Arbeiter in Fleischfabriken infiziert

Wie die Seuchenschützer der CDC mitteilen, sind 5000 Mitarbeiter in rund 120 Fleischfabriken infiziert. Fast 20 Betriebe mussten geschlossen werden. Engpässe bei der Versorgung in Supermärkten sind die Folge. Betroffen sind Gegenden, die medial unterbelichtet sind. Dabei haben Landkreise in Indiana, Nebraska und Ohio umgerechnet auf die Einwohnerzahl längst mehr Corona-Fälle als New York City. Lesen Sie hier: Corona-Krise gefährdet Lebensmittelversorgung in den USA

Sollte sich das Virus im ländlichen Amerika ausbreiten, so hatte vor Wochen gesagt, droht dem Gesundheitswesen eine Katastrophe. Hintergrund: Da, wo es ländlich ist, hat medizinische Infrastruktur immer schon gefehlt – oder ist weggespart worden. In finanzschwächeren Bundesstaaten ist zudem der Anteil von Menschen ohne Krankenversicherung höher. Sie gehen erfahrungsgemäß aus Angst vor hohen Einzelfallkosten seltener zum Arzt.

Trump: Corona-Impfstoff bis Jahresende Trump- Corona-Impfstoff bis Jahresende

Offen ist die Frage, ob der Zahlen-Wirrwarr Trump bei der Wahl am 3. November schadet. Der Präsident hatte Ende Februar behauptet, die Zahl der Infizierten in den USA werde „gen Null” zurückgehen. Später sprach er von 50.000 Toten, dann von 60.000. Am Sonntag schließlich sagte er, Amerika könne „75.000, 80.000 bis 100.000” Tote haben. Seine Bezugsgröße für erfolgreiches Krisenmanagement bleibt die gleiche: Bei Nichtstun, so hatte das Londoner Imperial College im März vorgerechnet, könnten in den USA bis zu 2,1 Millionen Menschen an den Folgen von Corona sterben.

All diesen Zahlen schenken die Amerikaner nach Erhebungen des Nachrichten-Portals Axios offensichtlich nur begrenzt Glauben. Nur ein Drittel hält den täglich kommunizierten Stand von nachgewiesenen Infektionen und Toten für glaubwürdig. Zwei Drittel der demokratischen Wähler vermuten, dass die echten Zahlen höher sind. 40 Prozent der republikanischen Wähler glauben, die wahren Zahlen seien viel niedriger.

Coronavirus-Krise – Mehr zum Thema: